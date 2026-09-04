पहले खरीदा 1.5 लाख का Sony Bravia TV और फिर मिला 5 करोड़ का लीगल नोटिस, हैरान कर देगा ये केस

शानदार स्मार्ट टीवी खरीदना अधिकतर लोगों का शौक होता है. इसके लिए बहुत से लोग मोटी रकम खर्च करते हैं और कई महीनों तक EMI आदि भी भरते हैं. लेकिन महंगी टीवी वारंटी में होने के बावजूद कंपनी उसको रिपेयर ना करें और कस्टमर को 5 करोड़ रुपये नोटिस भी भेज दे, तब क्या होगा.

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दरअसल, सोशल मीडिया पर एक केस वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ने Sony Bravia टेलिविजन खरीदा, जिसके लिए उसने 1.5 लाख रुपये की पेमेंट तक कर दी. शख्स का नाम लक्ष्मीकांत तिवारी है. करीब 22 महीने के बाद स्मार्ट टीवी पर एक वर्टिकल लाइन नजर आने लगी, जबकि टीवी के साथ 3 साल तक का वारंटी थी.

जब शख्स ने कंपनी के कस्टमर केयर से संपर्क किया और कंपनी ने टीवी चेक की तो उन्होंने बताया कि वर्टिकल ग्रीन लाइन फिजिकल डैमेज की वजह से हुआ है.

ब्राविया डॉट कॉम नाम का डोमेन खरीदा

फिर शख्स ने सोनी ब्राविया डॉट कॉम नाम का डोमेन खरीद लिया और पब्लिश कर दिया. इसके बाद शख्स कंप्लीट रिकोर्ड और मामले का जानकारी और फोटोग्राफी आदि पोस्ट कर दिए.

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सितंबर में सोनी ने भेजा नोटिस

उन्होंने बताया है कि फिर 1 सितंबर 2026 कि उनको एक वकील का नोटिस मिला, जिसने खुद को सोनी इंडिया का वकील बताया. सोनी इंडिया ने कस्टमर को छह पेजों का लीगल नोटिस भेजा है.

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पोस्ट कंटेंट को भी डिलीट करने को कहा

लीगल नोटिस में डिमांड की गई थी कि वेबसाइट को रिमूव किया जाए और पोस्ट कंटेंट को भी डिलीट किया जाएगा. साथ ही कंपनी से माफी मांगे, साथ ही 5 करोड़ रुपये की डिमांड है. हालांकि अभी केस कब तक चलेगा, वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा.

सीधा पोर्टल कर लिया तैयार

कस्टमर ने इस केस को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जगह सीधा सोनि ब्राविया के नाम से एक पोर्टल तैयार कर लिया. इसके बाद पूरे केस की जानकारी, फोटो, स्क्रीनशॉट्स आदि पोर्टल पर पोस्ट कर दिया.

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