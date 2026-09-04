scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जन्माष्टमी पर फकरुद्दीन अलीभाई ने तैयार की भगवान कृष्ण की मनमोहक पेंटिंग, मोरारी बापू को करेंगे भेंट

जन्माष्टमी पर जामनगर के कलाकार फकरुद्दीन अलीभाई ने भगवान कृष्ण की अनोखी पेंटिंग तैयार की है. इसमें उन्हें करीब 8 से 10 दिन लगे. पेंटिंग में बांसुरी थामे कृष्ण और जन्माष्टमी की मटकी को खास अंदाज में उकेरा गया है. फकरुद्दीन अलीभाई इस पेंटिंग को संत और कथाकार मोरारी बापू को भेंट करना चाहते हैं.

Advertisement
X
फकरुद्दीन बोले- भगवान कृष्ण से उनका भावनात्मक जुड़ाव. (Photo: Screengrab)
फकरुद्दीन बोले- भगवान कृष्ण से उनका भावनात्मक जुड़ाव. (Photo: Screengrab)

कैनवास पर भगवान श्रीकृष्ण का मनमोहक स्वरूप है. हाथ में बांसुरी है. पास में जन्माष्टमी से जुड़ी मटकी है. इस पेंटिंग को बनाने वाले कलाकार का नाम है खुंभिया फकरुद्दीन अलीभाई, जिन्हें लोग प्यार से के.एफ. अली कहते हैं. फकरुद्दीन अलीभाई करीब 40 साल से चित्रकला की साधना कर रहे हैं. भगवान कृष्ण से जुड़ी यह पेंटिंग उन्होंने जन्माष्टमी के मौके पर तैयार की है. इसे बनाने में उन्हें करीब 8 से 10 दिन लगे. अब उनकी इच्छा है कि इस कलाकृति को संत और प्रसिद्ध कथाकार मोरारी बापू को भेंट करें और उनका आशीर्वाद लें.

फकरुद्दीन अलीभाई का भगवान कृष्ण से यह रिश्ता अचानक नहीं बना. इसके पीछे द्वारका की गलियां, वहां बिताए साल और उन दिनों की यादें हैं. वह लंबे समय तक द्वारका में रहे हैं. द्वारकाधीश और द्वारका नगरी उनके लिए जीवन का एक बेहद अहम हिस्सा है.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

krishna janmashtami 2026
जन्माष्टमी पर नहीं भद्रा-पंचक का साया, जानें पूजा और राहुकाल का समय
Krishna Janmashtami 2026
जन्माष्टमी पर आज कब दिखेगा चांद? जानें शहरों में चंद्रोदय की टाइमिंग
Delhi traffic advisory
मथुरा में वाहनों को नो एंट्री... जन्माष्टमी पर दिल्ली से नोएडा तक डायवर्जन
CM Yogi Janmashtmi Celebration
जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करेंगे CM योगी, फिर जाएंगे गोरखपुर
पंचायत आजतक में सीएम योगी
यूपी में कांवड़ डीजे, शंख-घड़ियाल के साथ, जेल में जन्माष्टमी भीः CM योगी

फकरुद्दीन बताते हैं कि द्वारका में उन्होंने अपनी जिंदगी के कई यादगार दिन बिताए हैं. इसी दौरान भगवान श्रीकृष्ण और द्वारकाधीश के प्रति उनके मन में एक अलग तरह का लगाव पैदा हुआ. और फिर यही लगाव धीरे-धीरे उनकी कला में उतरने लगा. वह बताते हैं कि काफी समय से हर जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण के जीवन से जुड़ी कोई न कोई पेंटिंग बनाने की कोशिश करते हैं. इस बार भी जन्माष्टमी आई तो उनके मन में एक अलग तस्वीर बनने लगी. एक ऐसी तस्वीर, जिसमें भगवान और भक्त के बीच का रिश्ता दिखाई दे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Krishna Janmashtami 2026 Shubh Muhurat: कृष्ण जन्माष्टमी पर आज किस समय निकलेगा चांद? जानें सभी शहरों में चंद्रदर्शन का समय

फकरुद्दीन अलीभाई ने ऑयल कलर उठाए और कैनवास पर काम शुरू किया. करीब 8 से 10 दिनों तक रंगों और ब्रश के साथ उनकी मेहनत चलती रही. धीरे-धीरे कैनवास पर भगवान श्रीकृष्ण का स्वरूप उभरने लगा. हाथ में बांसुरी, चेहरे पर मनमोहक भाव और साथ में जन्माष्टमी की पहचान बनी मटकी. इस पेंटिंग में एक ऐसी कल्पना भी है, जो इसे और खास बना देती है. फकरुद्दीन ने मटकी की डोरी को किसी दीवार या छत से नहीं जोड़ा. उनकी कल्पना में यह डोरी भगवान श्रीकृष्ण के आंचल यानी उनके दिल से जुड़ी हुई है.

fakhruddin alibhai krishna painting janmashtami morari bapu

उनके लिए यह सिर्फ एक कलात्मक प्रयोग नहीं है. वह इसे भक्त और भगवान के बीच के उस रिश्ते की तरह देखते हैं, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस किया जा सकता है. उनका मानना है कि जन्माष्टमी के दिन जब भक्त मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो भक्त और भगवान के बीच एक सीधा भावनात्मक रिश्ता बन जाता है. यही रिश्ता उन्होंने रंगों के जरिए कैनवास पर उतारने की कोशिश की है.

Advertisement

40 साल से रंगों के साथ सफर

फकरुद्दीन अलीभाई की यह पेंटिंग एक-दो दिन की कला नहीं है. इसके पीछे करीब चार दशक की मेहनत है. बचपन से ही उन्हें चित्र बनाने का शौक था. वक्त के साथ यही शौक उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया. ब्रश और रंग उनके साथी बनते गए और करीब 40 साल उन्होंने चित्रकला को दिए.

कभी किसी चेहरे को कैनवास पर उतारा, कभी किसी जगह की खूबसूरती को रंगों में बांधा और कभी अपनी भावनाओं को पेंटिंग का रूप दिया. वहीं भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ी उनकी पेंटिंग में एक अलग भाव दिखाई देता है.

fakhruddin alibhai krishna painting janmashtami morari bapu

जिस तरह एक रंग दूसरे रंग से मिलकर नई तस्वीर बनाता है, उसी तरह इंसानियत, प्रेम और श्रद्धा भी लोगों को जोड़ सकती है. फकरुद्दीन की पेंटिंग सिर्फ जन्माष्टमी की एक कलाकृति नहीं है. इसमें द्वारका के साथ उनका रिश्ता है, करीब 40 साल की कला-साधना है और कृष्ण के प्रति उनकी भावनाएं हैं. और शायद इसीलिए यह पेंटिंग देखने वाले को सिर्फ भगवान कृष्ण का स्वरूप नहीं दिखाती, बल्कि उस कलाकार का दिल भी दिखाती है, जिसने उन्हें कैनवास पर उतारा है.

पेंटिंग तैयार हो चुकी है. अब फकरुद्दीन अलीभाई की इच्छा है कि इसे वह परम पूज्य संत और प्रसिद्ध कथाकार मोरारी बापू को भेंट करें. वह इस पेंटिंग को उनके लिए खास तौर पर तैयार की गई भेंट मानते हैं. उनका कहना है कि वह इसे मोरारी बापू को देना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    65 मीटर की बाउंड्री, हाइब्र‍िड प‍िच... एश‍ियन गेम्स 2026 की क्रिकेट वेन्यू में क्या है खास? |
    फतेहपुर में सिरफिरे दामाद का ससुराल में खूनी तांडव, 5 लोगों पर तलवार से हमला, ग्रामीणों ने पीट-पीटकर मार डाला |
    पहले खरीदा 1.5 लाख का Sony Bravia TV और फिर मिला 5 करोड़ का लीगल नोटिस, हैरान कर देगा ये केस |
    आरजी कर केस में कोर्ट ले जाते समय पूर्व TMC चेयरमैन को भीड़ ने घेरा, फेंके अंडे, लगे चोर- चोर के नारे |
    UP में बिना TET वाले शिक्षकों के लिए 'करो या मरो' का मौका, स्पेशल TET के आवेदन कल से, जान‍िए पासिंग मार्क्स |
    Krishna Janmashtami 2026 Shubh Muhurat: कृष्ण जन्माष्टमी पर आज किस समय निकलेगा चांद? जानें सभी शहरों में चंद्रदर्शन का समय |
    निशु के समर्थन में उतरी CJP, संसद मार्ग थाना के बाहर जबरदस्त हंगामा |
    टीम के सीक्रेट वॉट्सअप ग्रुप का पता चला तो डर गया फाउंडर, बाद में वजह जानकर हुआ खुश |
    ट्रेन में पहली बार हुए पीरियड, घबराईं श्रेया घोषाल, पापा ने किया कंफर्ट, बेटी के लिए खरीदा पैड |
    यमन में हूती और सरकारी बलों की भिड़ंत में 81 लड़ाकों मौत, बढ़ा तनाव
    Advertisement