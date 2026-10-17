विमान के पंख पर 99 साल की महिला, हवा में उड़ते हुए बनाया रिकॉर्ड

जिंदगी में कुछ करने की कोई उम्र नहीं होती... यह बात 99 साल की हेल्गा डफी ने सच साबित कर दी. जर्मनी में जन्मी और ब्रिटेन में रहने वाली हेल्गा ने 99 साल की उम्र में ऐसा कारनामा किया, जिसे देखकर अच्छे-अच्छों के होश उड़ जाएं. वह एक छोटे विमान के पंख पर खड़े होकर हवा में उड़ीं और दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला विंग-वॉकर का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

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गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक, हेल्गा ने यह रिकॉर्ड 16 अक्टूबर 2026 को ब्रिटेन के ग्लॉस्टरशायर में स्थित सिरेन्सेस्टर के आरएफसी रेंडकॉम्ब एयरफील्ड में बनाया. उस समय उनकी उम्र 99 साल 21 दिन थी.

टीवी पर 97 साल की महिला को देखा, फिर खुद करने की ठानी

हेल्गा डफी को विंग वॉक करने का आइडिया अचानक नहीं आया था. उन्होंने टीवी पर 97 साल की बेट्टी ब्रोमेज को इसी तरह विमान के पंख पर खड़े होकर उड़ान भरते देखा था. बेट्टी उस समय इस रिकॉर्ड की धारक थीं.

उन्हें देखकर हेल्गा ने भी कुछ अलग करने का फैसला किया. उन्होंने विंग वॉक करने की इच्छा जताई और आखिरकार खुद यह चुनौती पूरी कर दी.

विमान के पंख पर बंधकर भरी उड़ान

विंग वॉकिंग में व्यक्ति को उड़ते हुए विमान के पंख के ऊपर विशेष सुरक्षा उपकरणों की मदद से बांधा जाता है. इसके बाद विमान हवा में उड़ता है और विंग-वॉकर आसमान में विमान के बाहर रहता है. हेल्गा को भी एक छोटे विमान के ऊपर सुरक्षित तरीके से बांधा गया था. इसके बाद उन्होंने आसमान में उड़ान भरी. अपने अनुभव के बारे में हेल्गा ने कहा कि वह डरी नहीं थीं, बल्कि इतनी उत्साहित थीं कि उन्हें डर महसूस ही नहीं हुआ.

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पहले रद्द हुई थी उड़ान

हेल्गा की यह कोशिश पहले 23 सितंबर को उनके जन्मदिन के मौके पर होनी थी, लेकिन विमान से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों के कारण इसे टालना पड़ा. इसके बाद 16 अक्टूबर को उन्होंने आखिरकार अपनी विंग वॉक पूरी की.

उड़ान पूरी होने के बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अधिकारियों ने मौके पर ही उन्हें रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट दिया. उनकी विंग वॉक का एक मकसद चैरिटी के लिए पैसे जुटाना भी था.उन्होंने विल्टशायर एंड बाथ एयर एम्बुलेंस के लिए 1,300 पाउंड से ज्यादा की रकम जुटाई.

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99 साल की हेल्गा को देखकर भतीजियों ने क्या कहा?

हेल्गा की भतीजियां जैकी रोज और जूली प्रीस भी उनकी इस खास उड़ान को देखने पहुंची थीं. जैकी ने कहा कि हेल्गा हमेशा से कुछ अलग करना चाहती थीं. उनका मकसद यह साबित करना था कि 99 साल की उम्र में भी वह वही महिला हैं, जो पहले थीं.

हेल्गा सात भाई-बहनों में सबसे बड़ी हैं. अपने इस कारनामे को लेकर उन्होंने अपने पिता को भी याद किया और कहा कि उन्हें लगता है कि अगर उनके पिता आज होते तो उन्हें अपनी बेटी पर गर्व होता.हेल्गा ने जिस 97 साल की बेट्टी ब्रोमेज को देखकर विंग वॉक करने का फैसला किया था, अब वही अपना रिकॉर्ड वापस लेने की तैयारी में हैं.

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बेट्टी ने हेल्गा को रिकॉर्ड बनाने पर बधाई दी, लेकिन मजाकिया अंदाज में कहा कि जब वह 100 साल की होंगी तो फिर से विंग वॉक करके रिकॉर्ड अपने नाम करने की कोशिश करेंगी. बेट्टी पहले ही कई बार विंग वॉक कर चुकी हैं.

99 साल की उम्र में दिया बड़ा संदेश

हेल्गा डफी की कहानी सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की कहानी नहीं है. यह उस सोच को चुनौती देती है कि उम्र बढ़ने के साथ रोमांच और नई चीजें आजमाने की इच्छा खत्म हो जानी चाहिए.

99 साल की उम्र में विमान के पंख पर खड़े होकर आसमान में उड़ान भरने वाली हेल्गा ने साबित कर दिया कि अगर हौसला हो तो उम्र सिर्फ एक संख्या है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के आधिकारिक रिकॉर्ड में भी अब उनका नाम सबसे उम्रदराज महिला विंग-वॉकर के तौर पर दर्ज है.

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