खूंखार भालू से भिड़ा 12 साल का बच्चा, कहा- लड़ने या मरने की बन गई थी नौबत

आप अपने घर के पीछे बगीचे में कुछ लेने जाएं और अचानक सामने एक खूंखार भालू खड़ा हो. वह भी ऐसा भालू जो अपने बच्चे की हिफाजत के लिए किसी पर भी हमला करने को तैयार हो. अमेरिका के वॉशिंगटन में 12 साल के एक बच्चे के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. भालू ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी. उसने भालू की आंख पर अंगूठे से वार कर दिया और खुद को बचाने की कोशिश की.

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इस खौफनाक घटना में बच्चे को चोटें भी आईं, लेकिन उसने भालू का सामना किया. बच्चे ने बाद में कहा कि उस समय उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं था. उसके लिए हालात ऐसे हो गए थे कि या तो लड़ो या मर जाओ.

फल लेने गया था बच्चा, सामने आ गया भालू

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना रविवार रात वॉशिंगटन के कनाडा बॉर्डर के पास हुई. 12 साल का रॉबिन वेस्टगेट अपने घर के पीछे बने फल के बगीचे में एक कटोरा लेने गया था. इसी दौरान अचानक उसकी नजर एक काले भालू पर पड़ी.

रॉबिन और भालू दोनों एक-दूसरे को देखकर चौंक गए. लेकिन यह कोई सामान्य भालू नहीं था. उसके साथ उसका बच्चा भी था और वह अपने शावक को लेकर बेहद सतर्क थी. भालू ने रॉबिन की तरफ हमला कर दिया. उसने दो बार बच्चे पर झपट्टा मारा. इस दौरान उसके कूल्हे पर भालू के पंजों या दांतों से चोट लगी और शरीर पर गहरे घाव हो गए.

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भालू ने कलाई पकड़ी तो आंख में घोंप दिया अंगूठा

हमले के दौरान भालू ने रॉबिन की कलाई अपने मुंह में दबोच ली. उस वक्त बच्चे ने घबराने के बजाय खुद को बचाने की कोशिश की. रॉबिन ने बताया कि उसने अपना हाथ भालू की आंख की तरफ ले जाकर अंगूठे से जोर से वार किया. उसका कहना था कि उस समय उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था.

उसने कहा कि यह लड़ने या मरने जैसी स्थिति थी. मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था. रॉबिन के लिए यह अनुभव इसलिए भी बेहद डरावना था क्योंकि भालू उसके बेहद करीब था. हालांकि, उसके परिवार के मुताबिक इलाके में काले भालू देखे जाना कोई बहुत असामान्य बात नहीं है. इसलिए रॉबिन को पहले से पता था कि भालू के सामने आने पर क्या करना चाहिए.

इसके बाद पिता पर झपटा भालू

रॉबिन पर हमला करने के बाद मादा भालू उसके पिता नोहा की तरफ बढ़ गई. अपने बेटे को खतरे में देखकर नोहा ने भी पीछे हटने के बजाय उसका सामना करने का फैसला किया.

नोहा ने बताया कि उस वक्त उन्हें एक अजीब तरह की राहत महसूस हुई, क्योंकि भालू अब उनकी तरफ आ रहा था. उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए भालू पर जोरदार मुक्का मारा. नोहा के मुताबिक, भालू ने उसी वक्त उनका हाथ अपने मुंह में दबोच लिया, जब उन्होंने सबसे जोरदार पंच मारा था.उनका कहना है कि इस हमले के बाद भालू पीछे हट गया और वहां से चला गया.

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बहन ने चीख सुनी तो पहुंची मदद के लिए

इस पूरे घटनाक्रम के दौरान परिवार की एक और सदस्य ने अहम भूमिका निभाई. रॉबिन की बहन रिवरली ने अपने भाई की चीख सुनी और मदद के लिए पहुंची.

परिवार का कहना है कि अगर रिवरली ने समय पर रॉबिन की आवाज नहीं सुनी होती तो हालात और खराब हो सकते थे. रिवरली ने कहा कि उसे खुशी है कि वह उस समय बाहर थी और उसने अपने भाई की आवाज सुन ली. उसने यह भी कहा कि चोटें इससे कहीं ज्यादा गंभीर हो सकती थीं.

भालू अभी भी इलाके में घूम रहा

घटना के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई. परिवार के मुताबिक, वही मादा भालू दोबारा इलाके में दिखाई दी. वन्यजीव अधिकारियों ने उसकी तस्वीर भी खींची है.अधिकारियों ने उसे पकड़ने के लिए जाल लगाया है, लेकिन फिलहाल भालू पकड़ा नहीं गया है.

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अब वेस्टगेट परिवार अपने घर के पीछे भी बियर स्प्रे यानी भालू से बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाला स्प्रे रखने की तैयारी कर रहा है. वॉशिंगटन में काले भालू काफी आम हैं. वन्यजीव अधिकारियों के मुताबिक, राज्य में भालू के हमले साल में एक से भी कम होते हैं.

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हालांकि, इंसानों और भालुओं के बीच आमना-सामना बढ़ रहा है. इसकी एक वजह शहरों का लगातार फैलना भी बताई जाती है. खासकर सर्दियों से पहले भालू ज्यादा खाना तलाशते हैं ताकि अपने शरीर में चर्बी जमा कर सकें. इस दौरान इंसानी इलाकों के आसपास उनकी मौजूदगी बढ़ सकती है.

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इस घटना के बाद रॉबिन ने कहा कि इससे उसके मन में भालुओं को लेकर खतरा कम नहीं हुआ है. लेकिन अब उसे अपने ऊपर भरोसा जरूर बढ़ गया है. उसने कहा कि एक चीज बदली है. अब मुझे पता है कि मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं. वहीं, रॉबिन के पिता नोहा ने कहा कि उन्हें अपने 12 साल के बेटे पर गर्व है कि उसने इतने खतरनाक हालात में भी हिम्मत नहीं छोड़ी.

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