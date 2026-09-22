समंदर में दिखा खौफनाक मंजर... शार्क ने किए शख्स के टुकड़े , खून से लाल था पानी

समंदर के किनारे छुट्टी मनाने या तैरने गए लोगों के लिए शार्क का हमला सबसे डरावने खतरों में से एक है. ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में शुक्रवार को ऐसा ही खौफनाक मंजर देखने को मिला. यहां समुद्र में तैर रहे एक शख्स पर शार्क ने हमला कर दिया. हमले के बाद पानी में इतना खून फैल गया कि वहां मौजूद लोगों ने उसे दूर से भी साफ देखा. घटना के बाद समुद्र तट को तुरंत तैराकों के लिए बंद कर दिया गया.

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न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के उत्तरी इलाके में स्थित सोरेंटो बीच की है. पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार को देर सुबह एक व्यक्ति समुद्र में तैर रहा था. इसी दौरान उस पर शार्क ने हमला कर दिया.

हमले की जानकारी मिलते ही पुलिस और बचाव दल सक्रिय हो गए. समुद्र में नावों और हेलिकॉप्टरों की मदद से काफी देर तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया. हालांकि, काफी तलाश के बाद भी तैराक का कोई पता नहीं चल सका. पुलिस ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि शार्क के हमले की वजह से तैराक की मौत हुई है.

'पानी में खून का तालाब दिख रहा था'

हमले के बाद बीच पर मौजूद लोगों ने पानी में खून फैला हुआ देखा. वहां मौजूद जैकी रापैक ने ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (ABC) को बताया कि उनकी दोस्त ने सबसे पहले उन्हें शार्क हमले की आशंका के बारे में बताया.

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जैकी ने समुद्र की तरफ देखा तो पानी में खून का एक बड़ा हिस्सा नजर आ रहा था. यह मंजर इतना डरावना था कि कुछ ही देर में बीच पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. एक स्थानीय व्यक्ति रयान रो ने बताया कि वह घटना के कुछ देर बाद समुद्र तट पर पहुंचा था. वहां उसे लोगों ने बताया कि एक शख्स को शार्क ने काट लिया है.रयान ने कहा कि उसने इससे पहले किसी इंसान के शरीर से इतना ज्यादा खून निकलते हुए नहीं देखा था.

घटना के बाद अधिकारियों ने सोरेंटो बीच को तैराकों के लिए बंद कर दिया. पुलिस और बचाव दल ने समुद्र में काफी बड़े इलाके में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन पीड़ित व्यक्ति का पता नहीं चल सका. पुलिस ने मृतक की पहचान या उसके बारे में कोई और जानकारी सार्वजनिक नहीं की है.

ऑस्ट्रेलिया में लगातार हो रहे शार्क अटैक

ऑस्ट्रेलिया में यह घटना ऐसे समय हुई है जब देश के अलग-अलग हिस्सों में शार्क के हमले सामने आ रहे हैं. सोमवार को पर्थ से करीब 250 मील उत्तर में स्थित जेराल्डटन के पास एक सर्फर पर शार्क ने हमला किया था. इस हमले में उसके पैर में गंभीर चोट आई थी.

इस साल ऑस्ट्रेलिया में शार्क के हमलों में अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है. मई और जून के बीच सिर्फ चार हफ्तों के दौरान ऑस्ट्रेलियाई तट के पास तीन स्पीयरफिशिंग डाइवर्स की शार्क हमले में जान चली गई थी.

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जनवरी में सिडनी हार्बर में बुल शार्क के हमले में 12 साल के एक बच्चे की मौत हो गई थी. हमले के कुछ दिनों बाद बच्चे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था. ऑस्ट्रेलियन शार्क इंसीडेंट डेटाबेस के मुताबिक, साल 2000 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में हर साल औसतन दो से तीन लोगों की मौत शार्क के हमलों में हुई है.

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सोरेंटो बीच की इस घटना में भी समुद्र में हमला इतना अचानक हुआ कि आसपास मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. कुछ ही देर में शांत दिख रहा समुद्र खून से लाल नजर आने लगा और पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया.

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