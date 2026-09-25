'पत्नी कहती है बॉयफ्रेंड को जयमाला पहनाऊंगी...' शख्स ने वीडियो बनाया, कहानी बयां कर खत्म कर ली जिंदगी

यूपी के झांसी में एक शख्स ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली. उसने अपनी पत्नी पर बेवफाई का आरोप लगाया है. मौत से पहले का उसका वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने कहा कि पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने मुझे कमरे में बंद कर बुरी तरह पीटा. अब पत्नी कह रही है कि वह मुझे नहीं रखेगी और बॉयफ्रेंड के साथ जयमाला डालेगी. इसलिए मैंने जहर खा लिया. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और परिजनों के सुपुर्द कर दिया.

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मृतक का नाम जितेंद्र अहिरवार है. उसकी उम्र करीब 45 वर्ष है. वह झांसी में मोंठ थाना क्षेत्र के ग्राम पावई का रहने वाला था. उसके दो बेटे और एक बेटा है. बड़ा बेटा कपिल बोल नहीं पाता. छोटे बेटे आशीष और नीलम की शादी हो चुकी थी. करीब 3 साल पहले आशीष की मौत हो गई थी. इसके बाद जितेंद्र अपनी पत्नी, बेटा और बहू के साथ झांसी में पंचवटी कॉलोनी में किराए पर रहने लगा था. यहां जितेंद्र प्राइवेट काम करता था. गांव में लगभग ढाई बीघा खेती है. इसलिए कभी-कभार गांव भी आता-जाता रहता था.

चचेरे भतीजे करण ने बताया कि उसके चाचा जितेंद्र अपने परिवार के साथ झांसी में रहते थे. यहां एक युवक का घर पर आना जाना था. इसलिए चाची से दोस्ती हो गई, जो जल्द ही प्यार में बदल गई. जब चाचा को इसका पता चला तो विवाद होने लगा. विवाद बढ़ने पर चाची और उनके प्रेमी ने चाचा को कमरे में बंद कर मारपीट की. इससे चाचा दुखी हो गए.

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बुधवार को चाचा गांव पावई आए और जहर खा लिया. तबीयत बिगड़ने पर हम लोग पहुंचे तो चाचा ने ही चाची के अफेयर और दुखी होकर जहर खाने की बात बताई. तब हम लोगों ने पुलिस को बुलाया. पुलिस के सामने चाचा ने वीडियो में बताया कि मेरी पत्नी का किसी युवक के साथ अफेयर है. वो हमारी बात नहीं मानती है. शराब पीकर मेरे साथ मारपीट की. तब घर आकर उसने आत्महत्या कर ली. प्रदीप का नाम लिया है.

भतीजे करण ने कहा कि चाचा ने वीडियो में बताया था कि उनकी पत्नी का किसी से अफेयर था. विरोध करने पर मारपीट की गई. उन्होंने जहर कहां खाया, यह पता नहीं. जब वह गांव आए तब पता चला. उन्हें झांसी मेडिकल कालेज लाया गया, जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

जितेंद्र के मरने से पहले के दो वीडियो सामने आए. 20 सेकेंड के वीडियो में जितेंद्र जमीन पर पड़ा है और उल्टी कर रहा है. कह रहा है कि पत्नी का प्रदीप के साथ संबंध है. वह मुझसे कहती है कि तू मर जा, मैं प्रदीप के साथ जयमाला डालूंगी. टेंशन में हमने दवा पी है.

वहीं दूसरा वीडियो 1.27 मिनट का है. इसमें जितेंद्र कहता है कि प्रदीप और पत्नी ने मुझे कमरे में बंद कर मारा है. कंधे में काटा है. वो कह रही थी कि मंदिर में हम जयमाला डलवाने जा रहे हैं. जब पत्नी ने कहा कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे, प्रदीप के साथ जयमाला डालेंगे, तब मैंने जहर खा लिया.

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मोठ थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जितेंद्र का पत्नी से विवाद हो गया था. इस वजह से उसने जहर खा लिया. मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. झांसी में पंचनामा भरकर शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. अभी तक परिजनों ने कोई तहरीर नहीं दी है. तहरीर मिलने पर केस दर्ज किया जाएगा. पूरे मामले की जांच की जा रही है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

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