Rahu Gochar: मकर राशि में शनि-राहु की चाल से बड़ा लाभ, 3 राशियों की चमकेगी किस्मत!

Shani-Rahu Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राशि परिवर्तन मानव जीवन और सभी 12 राशियों पर गहरा प्रभाव डालता है. न्याय के देवता शनि की राशि मकर में जल्द ही मायावी ग्रह राहु कदम रखने जा रहे हैं. पंचांग के अनुसार, ठीक 5 दिसंबर की शाम को राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर करेंगे. ज्योतिषीय गणना के मुताबिक, शनि की राशि में राहु का यह प्रवेश बेहद खास और शक्तिशाली ऊर्जा पैदा करेगा. आमतौर पर राहु और शनि का नाम सुनते ही लोग डर या मुश्किलों की आशंका करने लगते हैं, लेकिन यह गोचर हर किसी के लिए चुनौतीपूर्ण नहीं होता. इस गोचर से 3 विशेष राशियों के जातकों को करियर, बिजनेस और आर्थिक मामलों में बंपर सफलता और मुनाफा मिलने वाला है. आइए जानते हैं वे भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं.

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1. सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए राहु का यह गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा. आपके करियर और व्यापार में उन्नति के नए और सुनहरे द्वार खुलेंगे.

नौकरीपेशा: जो जातक नई नौकरी की तलाश में हैं या किसी बेहतर अवसर का इंतजार कर रहे थे, उनका लंबा इंतजार अब खत्म हो सकता है. साल का सबसे बेहतरीन जॉब ऑफर आपको मिल सकता है.

निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास: यदि पिछले कुछ समय से किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, तो अब आपको पूरी क्लैरिटी (स्पष्टता) मिल जाएगी. सही दिशा में आगे बढ़ने से आपका आत्मविश्वास भी सातवें आसमान पर होगा.

2. वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के लोगों के जीवन में लंबे समय से अटके हुए काम अब रफ्तार पकड़ेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे.

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व्यापारिक लाभ: बिजनेस करने वाले जातकों को इस दौरान बंपर ग्रोथ देखने को मिलेगी. अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में पहले से कड़ी मेहनत की है, तो अब उसका प्रत्यक्ष लाभ आपको मिलेगा.

मानसिक शांति: जीवन की उलझनें सुलझने से मानसिक तनाव दूर होग. मन हल्का व प्रसन्न रहेगा. कार्यस्थल पर आपको बड़ी जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं.

3. मीन राशि (Pisces)

5 दिसंबर के बाद का समय मीन राशि के जातकों के लिए गोल्डन पीरियड की शुरुआत जैसा होगा. आपके जीवन की कई बड़ी समस्याएं स्वतः ही हल होने लगेंगी.

आर्थिक मजबूती: यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ था, तो उसके वापस मिलने की प्रबल संभावना है.

सफलता के योग: आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता मिलने के योग बनेंगे. नौकरी और व्यापार दोनों ही क्षेत्रों में चीजें आपके अनुकूल दिशा में आगे बढ़ेंगी.

नई जानकारी और ज्योतिषीय उपाय (Added Value & Tips):

ज्योतिष शास्त्र में राहु और शनि के प्रभाव को नियंत्रित करने और इसे सकारात्मक बनाने के लिए कुछ विशेष उपाय बेहद कारगर माने जाते हैं:

शनि और राहु के उपाय: शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीया जलाएं. काले कुत्ते या गरीब को भोजन कराएं.

पक्षियों को दाना: राहु के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने के लिए पक्षियों को सात अनाज (सप्तधान्य) का दाना डालें.

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शिव उपासना: राहु और शनि के दुष्प्रभावों से बचने के लिए नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें. 'ॐ नमः शिवाय' या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, क्योंकि शिव आराधना से ये दोनों ही ग्रह शुभ फल देने लगते हैं.

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