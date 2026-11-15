Best Snowfall Places in India: दिसंबर से फरवरी के बीच लेना है बर्फबारी का मजा? भारत की ये 9 जगहें रहेंगी बेस्ट

Best Snowfall Places in India: सर्दियों का मौसम आते ही कई लोग बर्फबारी देखने और पहाड़ों पर घूमने का प्लान बनाने लगते हैं. बर्फ से ढके पहाड़, सफेद वादियां और ठंडी हवाएं सर्दियों की छुट्टियों को खास बना देती हैं. अगर आप भी इस मौसम में बर्फबारी का मजा लेना चाहते हैं तो भारत में ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां सर्दियों में बर्फ की मोटी चादर बिछ जाती है.

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शिमला, औली और गुलमर्ग से लेकर लद्दाख और युमथांग घाटी तक, इन जगहों पर आप घूमने के साथ स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग जैसी एक्टिविटीज का मजा भी ले सकते हैं. आइए जानते हैं सर्दियों में घूमने के लिए भारत की 9 शानदार जगहों के बारे में.

श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर

श्रीनगर सर्दियों में एक अलग ही खूबसूरती दिखाता है. इस दौरान यहां काफी ठंड पड़ती है और कई इलाकों में बर्फबारी भी होती है. डल झील, शिकारे और आसपास के बर्फ से ढके पहाड़ यहां के नजारे को खास बनाते हैं. आप शिकारे की सवारी कर सकते हैं और हाउसबोट में ठहरने का अनुभव ले सकते हैं. कड़ाके की ठंड में कश्मीरी कहवा पीना भी यहां की यात्रा को यादगार बना सकता है.

गुलमर्ग, जम्मू-कश्मीर

गुलमर्ग को कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगहों में गिना जाता है. यह एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के लिए भी शानदार विकल्प है. सर्दियों में यहां भारी बर्फबारी होती है और पूरा इलाका सफेद चादर से ढक जाता है. दिसंबर से अप्रैल के बीच यहां स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग जैसी गतिविधियों का मजा लिया जा सकता है. यहां की अल्पाथर झील, खिलनमर्ग घाटी और गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व भी देखने लायक हैं. फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' की शूटिंग से भी इस जगह को पहचान मिली है.

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शिमला, हिमाचल प्रदेश

शिमला भारत के सबसे पसंदीदा हिल स्टेशनों में से एक है. अंग्रेजों के शासन के दौरान यह गर्मियों की राजधानी हुआ करता था. आज भी यहां राष्ट्रपति का आधिकारिक रिट्रीट भवन मौजूद है. सर्दियों में शिमला की खूबसूरती और बढ़ जाती है, खासकर जब यहां बर्फबारी होती है. आप मॉल रोड पर घूम सकते हैं और बर्फ से ढके पहाड़ों का नजारा देख सकते हैं. रात के समय रोशनी से जगमगाती शिमला की सड़कें भी देखने लायक होती हैं.

औली, उत्तराखंड

उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित औली सर्दियों में घूमने के लिए शानदार जगह है. यह जगह खासतौर पर स्कीइंग के लिए मशहूर है. सर्दियों में यहां की ढलानें बर्फ से ढक जाती हैं, जिससे स्कीइंग का मजा दोगुना हो जाता है. यहां से हिमालय की ऊंची चोटियों का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है. आप यहां स्कीइंग के अलावा फोटोग्राफी कर सकते हैं और प्रकृति के बीच सुकून भरा समय बिता सकते हैं.

सोलंग वैली, मनाली

हिमाचल प्रदेश की सोलंग वैली सर्दियों में घूमने के लिए काफी मशहूर है. यहां बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच आप स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग जैसी एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं. इसके अलावा माउंटेन बाइकिंग और पैराग्लाइडिंग भी यहां के लोकप्रिय आकर्षण हैं. अगर आप बर्फबारी देखना चाहते हैं तो रोहतांग पास भी घूमने जा सकते हैं. हालांकि, सर्दियों में बर्फबारी के कारण यहां जाने के रास्ते बंद हो सकते हैं.

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लद्दाख

लद्दाख अपनी खूबसूरत वादियों और ऊंचे पहाड़ों के लिए जाना जाता है. सर्दियों में यहां का नजारा बिल्कुल बदल जाता है. इस दौरान जांस्कर नदी जम जाती है और उस पर मशहूर चादर ट्रेक किया जाता है. इसके अलावा पैंगोंग झील का नजारा भी बेहद खूबसूरत होता है. हालांकि, सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण कई सड़कें बंद हो सकती हैं. इसलिए इस मौसम में सड़क के बजाय हवाई यात्रा से लेह पहुंचना बेहतर विकल्प हो सकता है. यहां जाने से पहले मौसम और स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी जरूर लें

नारकंडा, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश का नारकंडा शिमला से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा और खूबसूरत हिल स्टेशन है. सर्दियों में यहां अच्छी बर्फबारी होती है और पूरा इलाका बर्फ से ढक जाता है. नारकंडा स्कीइंग के लिए भी जाना जाता है. यहां की ढलानें शुरुआती लोगों के लिए भी अच्छी मानी जाती हैं. अगर आप शिमला की भीड़ से दूर शांत जगह पर बर्फबारी का मजा लेना चाहते हैं, तो नारकंडा जा सकते हैं.

सोनमर्ग, जम्मू-कश्मीर

सोनमर्ग को 'मीडो ऑफ गोल्ड' यानी सोने का मैदान भी कहा जाता है. यह कश्मीर की खूबसूरत जगहों में से एक है. सर्दियों में यहां बर्फबारी होती है और आसपास के पहाड़ सफेद चादर से ढक जाते हैं. यहां आप बर्फ से ढकी वादियों में घूम सकते हैं और मौसम अनुकूल होने पर ट्रेकिंग या स्नो स्लेजिंग का मजा ले सकते हैं. श्रीनगर से सोनमर्ग की दूरी करीब 85 किलोमीटर है. हालांकि, सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण सड़क बंद हो सकती है, इसलिए जाने से पहले रास्ते की जानकारी जरूर लें.

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युमथांग घाटी, सिक्किम

सिक्किम के उत्तरी हिस्से में स्थित युमथांग घाटी अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर है. इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है. सर्दियों में यहां बर्फबारी के कारण पहाड़ और घाटियां बेहद खूबसूरत दिखाई देते हैं. अगर आपको बर्फ से ढकी वादियां पसंद हैं तो यह जगह आपको जरूर पसंद आएगी. यहां जाने के लिए गंगटोक से लंबा सफर तय करना पड़ता है. बर्फबारी के दौरान सड़कें बंद हो सकती हैं, इसलिए यात्रा से पहले स्थानीय प्रशासन से रास्ते की स्थिति और जरूरी परमिट की जानकारी ले लें.

सर्दियों में इन जगहों पर घूमने से पहले रखें ध्यान

अगर आप दिसंबर से फरवरी के बीच पहाड़ी इलाकों में घूमने जा रहे हैं तो गर्म कपड़े, अच्छे जूते और जरूरी दवाइयां साथ रखें. बर्फबारी के दौरान कई रास्ते बंद हो सकते हैं और मौसम अचानक बदल सकता है. इसलिए होटल और ट्रांसपोर्ट की बुकिंग करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें. स्कीइंग और दूसरी एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए स्थानीय गाइड की मदद लेना बेहतर रहेगा.

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