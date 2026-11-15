केरल में MDMA ड्रग्स का बड़ा नेटवर्क बेनकाब, दो नाइजीरियाई समेत 3 गिरफ्तार

कैपामंगलम में MDMA (एमडीएमए) की बरामदगी के सिलसिले में तमिलनाडु के तिरुप्पुर से दो नाइजीरियाई नागरिकों और नागालैंड की एक महिला को गिरफ्तार किया गया है. एक एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान नाइजीरियाई नागरिक किंग्सले गोचाओ और अमोसु इकेचुकु, व नागालैंड की रहने वाली एसल्की के रूप में हुई है.

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पुलिस के अनुसार इन तीनों ने कथित तौर पर मिनशाद और शाजिल को ड्रग्स सप्लाई की थी. कैपामंगलम पुलिस ने 12 नवंबर को मिनशाद और शाजिल को 34.990 ग्राम MDMA के साथ गिरफ्तार किया था. मिथाइलीनडाइऑक्सीमेथामफेटामाइन (MDMA) - जिसे 'मॉली' या 'एक्स्टसी' के नाम से भी जाना जाता है - एक प्रतिबंधित पदार्थ है.

ड्रग्स नाइजीरियाई नागरिकों ने की थी सप्लाई

गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ के दौरान जांचकर्ताओं को पता चला कि ड्रग्स नाइजीरियाई नागरिकों ने सप्लाई की थी, जिसके बाद एक टीम ने संदिग्धों का पता लगाते हुए तिरुप्पुर तक पहुंच बनाई. कैपामंगलम पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट एंटी-नारकोटिक स्पेशल एक्शन फोर्स (DANSAF) के अधिकारियों की एक टीम ने उस फ्लैट पर छापा मारा जहां संदिग्ध ठहरे हुए थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

इसके बाद गिरफ्तार किए गए लोगों को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए कैपामंगलम पुलिस स्टेशन लाया गया. पुलिस ने बताया कि रिमांड की कार्यवाही के तहत उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा.

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