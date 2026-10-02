Offbeat Destinations Near Delhi: दिल्ली के पास की ये 10 जगहें हैं बेहद खूबसूरत, वीकेंड पर भीड़ से दूर मिलेगा सुकून

Offbeat Destinations Near Delhi: दिल्ली में रहने वालों के लिए वीकेंड पर घूमने के लिए आसपास कई जगहें मौजूद हैं. लेकिन अक्सर लोग वही मशहूर टूरिस्ट प्लेस चुनते हैं, जहां छुट्टी के दिनों में काफी भीड़ देखने को मिलती है. अगर आप इस बार भीड़भाड़ से दूर किसी शांत और खूबसूरत जगह पर समय बिताना चाहते हैं, तो दिल्ली के आसपास कई ऑफबीट डेस्टिनेशन हैं.

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इन जगहों पर आपको पहाड़, हरियाली, झील, जंगल, ऐतिहासिक इमारतें और खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे. कुछ जगहें दिल्ली से कुछ ही घंटों की दूरी पर हैं, जबकि कुछ के लिए थोड़ा लंबा सफर करना पड़ सकता है. यहां आप दोस्तों, परिवार या अकेले भी वीकेंड ट्रिप का प्लान बना सकते हैं.

लैंसडाउन (लगभग 260 किमी)

उत्तराखंड का लैंसडाउन अपनी शांत वादियों, देवदार के पेड़ों और पुराने ब्रिटिश दौर की इमारतों के लिए जाना जाता है. यहां आम पहाड़ी टूरिस्ट जगहों की तरह ज्यादा भीड़ नहीं मिलती. अगर आप कुछ दिन सुकून से बिताना चाहते हैं, तो लैंसडाउन अच्छा विकल्प हो सकता है.

यहां आप नेचर वॉक, बोटिंग और फोटोग्राफी कर सकते हैं. भुल्ला ताल और टिप-एन-टॉप व्यूपॉइंट भी घूमने लायक जगहें हैं.

कनाताल (लगभग 300 किमी)

अगर आपको पहाड़ों के बीच कैंपिंग और एडवेंचर पसंद है, तो कनाताल जा सकते हैं. जंगलों, घाटियों और हिमालय के खूबसूरत नजारों से घिरी यह जगह काफी शांत है.

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यहां कैंपिंग, ट्रेकिंग और स्टारगेजिंग का मजा लिया जा सकता है. सुरकंडा देवी मंदिर और टिहरी झील आसपास की प्रमुख जगहों में शामिल हैं.

धनौल्टी (लगभग 290 किमी)

देवदार के घने जंगलों के बीच बसा धनौल्टी शांत माहौल के लिए जाना जाता है. यहां का मौसम सुहावना रहता है और पहाड़ों के खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं.

अगर आप भीड़भाड़ वाली हिल स्टेशन की जगह किसी शांत जगह पर जाना चाहते हैं, तो धनौल्टी का प्लान बना सकते हैं. यहां नेचर वॉक, कैंपिंग और फोटोग्राफी कर सकते हैं. ईको पार्क और सुरकंडा देवी मंदिर भी घूम सकते हैं.

नाहन (लगभग 250 किमी)

हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों में बसा नाहन प्राकृतिक खूबसूरती और पुराने माहौल का अच्छा मेल है. यहां चारों तरफ हरियाली, पहाड़ और शांत वातावरण देखने को मिलता है.

आप यहां घूमने, नेचर वॉक और फोटोग्राफी का मजा ले सकते हैं. रेणुका झील और सुकेती फॉसिल पार्क आसपास घूमने वाली प्रमुख जगहें हैं.

मोरनी हिल्स (लगभग 260 किमी)

हरियाणा का मोरनी हिल्स राज्य का इकलौता हिल स्टेशन है. जंगलों, झीलों और पहाड़ियों से घिरी यह जगह दिल्ली से वीकेंड ट्रिप के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है.

यहां आप हाइकिंग, बोटिंग और नेचर फोटोग्राफी कर सकते हैं. टिक्कर ताल झील और मोरनी किला भी यहां के प्रमुख आकर्षण हैं.

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पंगोट (लगभग 300 किमी)

नैनीताल के पास स्थित पंगोट एक छोटा और शांत पहाड़ी गांव है. अगर आपको प्रकृति के बीच समय बिताना और पक्षियों को देखना पसंद है, तो यह जगह आपको पसंद आ सकती है.

यहां ओक और चीड़ के घने जंगल देखने को मिलते हैं. आप बर्डवॉचिंग, कैंपिंग, फोटोग्राफी और नेचर वॉक कर सकते हैं. नैना पीक और किलबरी बर्ड सेंचुरी भी आसपास हैं.

पौड़ी (लगभग 290 किमी)

उत्तराखंड का पौड़ी अपने शांत माहौल और हिमालय के खूबसूरत नजारों के लिए जाना जाता है. यहां से पहाड़ों का शानदार दृश्य देखने को मिलता है और लोकप्रिय हिल स्टेशनों की तुलना में कम भीड़ मिल सकती है.

यहां आप घूमने, फोटोग्राफी और नेचर एक्सप्लोरेशन के साथ ट्रेकिंग भी कर सकते हैं. कंडोलिया मंदिर और खिर्सू आसपास घूमने वाली जगहें हैं.

नीमराना (लगभग 125 किमी)

अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है और दिल्ली के पास ही कहीं घूमना चाहते हैं, तो नीमराना जा सकते हैं. यह जगह अपने ऐतिहासिक किले और शाही वास्तुकला के लिए मशहूर है.

यहां आप हेरिटेज स्टे का अनुभव ले सकते हैं, आसपास की ऐतिहासिक जगहों को देख सकते हैं और जिपलाइनिंग जैसी एक्टिविटी भी कर सकते हैं. नीमराना फोर्ट पैलेस और बावड़ी यहां के प्रमुख आकर्षण हैं.

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सरिस्का (लगभग 210 किमी)

अगर आपको जंगल और वन्यजीव पसंद हैं, तो सरिस्का का प्लान बना सकते हैं. राजस्थान का यह इलाका अपनी हरियाली, जंगल और वाइल्डलाइफ के लिए जाना जाता है.

यहां सफारी के दौरान वन्यजीवों को देखने का मौका मिल सकता है. इसके अलावा बर्डवॉचिंग और फोटोग्राफी भी कर सकते हैं. सरिस्का टाइगर रिजर्व और पांडुपोल मंदिर आसपास की प्रमुख जगहों में शामिल हैं.

अलवर (लगभग 165 किमी)

राजस्थान का अलवर इतिहास और प्राकृतिक खूबसूरती दोनों पसंद करने वाले लोगों के लिए अच्छा विकल्प है. यहां आपको किले, महल, झीलें और पुरानी वास्तुकला देखने को मिलती है.

आप यहां ऐतिहासिक जगहों की सैर करने के साथ स्थानीय खाने का स्वाद भी ले सकते हैं. बाला किला और सिलिसेढ़ झील यहां के प्रमुख आकर्षण हैं.

अगर आप दिल्ली की रोज की भागदौड़ और भीड़ से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं तो इन जगहों में से किसी एक का प्लान बना सकते हैं. पहाड़ों से लेकर जंगल और ऐतिहासिक शहरों तक, यहां आपको अपनी पसंद के हिसाब से घूमने के कई ऑप्शन मिल जाएंगे.

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