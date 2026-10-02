डेटिंग ऐप पर दोस्ती, मिलने बुलाया और फिर बदनाम करने की धमकी... युवक से ऐंठे 25 हजार

अहमदाबाद में डेटिंग ऐप के जरिए दोस्ती के बाद एक युवक से 25 हजार रुपये ऐंठ लिए गए. आरोप है कि दो लोगों ने उसे मिलने के लिए बुलाया और वहां पहुंचने पर बदनाम करने की धमकी दी. दोनों ने ऐप पर युवक से बातचीत करने वाले व्यक्ति को अपना 'साला' बताया और घर में हुई तोड़फोड़ से हुए नुकसान की भरपाई के नाम पर उससे पैसे मांगे.

और पढ़ें

जानकारी के मुताबिक, बापूनगर में रहने वाला 31 वर्षीय युवक एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट है. शिकायत के मुताबिक, 22 जून को ऑफिस में रहने के दौरान उसके मोबाइल पर 'Expert' नाम की यूजर आईडी से डेटिंग ऐप पर मैसेज आया. इसके बाद दो-तीन दिनों तक ऐप के मैसेंजर पर बातचीत होती रही. सामने वाले व्यक्ति ने युवक से मिलने की इच्छा जताई.

यह भी पढ़ें: शादी के बाद पत्नी बोली- 'तांत्रिक विधि से तुम्हें वश में किया', अहमदाबाद में पति ने 6 लोगों के खिलाफ की शिकायत

इसके बाद 25 जून की शाम युवक को जशोदानगर के पास स्थित एक अपार्टमेंट में बुलाया गया. वहां पहुंचने पर दो अनजान व्यक्ति उससे मिलने आए. युवक का आरोप है कि दोनों ने बताया कि जिस शख्स से वह ऐप पर बातचीत कर रहा था, वह उनका साला है. इसके बाद उन्होंने परिवार को इस बात की जानकारी मिलने पर घर में तोड़फोड़ किए जाने की बात कही.

Advertisement

घर में नुकसान का दावा, पुलिस में शिकायत की धमकी

शिकायत के अनुसार, दोनों शख्स ने दावा किया कि इस कथित तोड़फोड़ में फोन, टीवी समेत दूसरे सामान को नुकसान पहुंचा है. उन्होंने नुकसान की कीमत 40 हजार रुपये बताई और युवक से इसका आधा खर्च देने को कहा. पैसे नहीं देने पर पुलिस में शिकायत करने की धमकी भी दी गई.

बदनामी के डर से युवक ने दोनों को किश्तों में कुल 25 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए. आरोप है कि दोनों ने उसके मोबाइल से डेटिंग ऐप भी डिलीट करवा दिया. युवक को लगा कि पैसे देने के बाद मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी आरोपियों ने और नुकसान होने की बात कहकर उससे अतिरिक्त रकम मांगनी शुरू कर दी.

बार-बार पैसे मांगे जाने के बाद युवक ने आखिरकार अपने दोस्तों को पूरी घटना बताई. दोस्तों की सलाह पर उसने पुलिस से संपर्क करने का फैसला किया. इसके बाद वह वटवा GIDC पुलिस स्टेशन पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपियों की तलाश

युवक की शिकायत के आधार पर वटवा GIDC पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस आरोपियों की पहचान करने के साथ ही घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि डेटिंग ऐप के जरिए युवक से संपर्क करने वाले व्यक्ति और अपार्टमेंट में मिले दोनों लोगों के बीच क्या संबंध था.

Advertisement

फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. युवक ने शिकायत में बताया है कि बदनामी के डर और पुलिस कार्रवाई की धमकी के चलते उसने धीरे-धीरे 25 हजार रुपये ट्रांसफर किए थे.

---- समाप्त ----