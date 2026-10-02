scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

डेटिंग ऐप पर दोस्ती, मिलने बुलाया और फिर बदनाम करने की धमकी... युवक से ऐंठे 25 हजार

अहमदाबाद में डेटिंग ऐप के जरिए दोस्ती के बाद युवक को मिलने बुलाकर कथित तौर पर धमकाने और पैसे ऐंठने का मामला सामने आया है. दो लोगों ने घर में तोड़फोड़ के नुकसान की भरपाई के नाम पर 40 हजार रुपये मांगे. बदनामी और पुलिस शिकायत के डर से युवक ने 25 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए. अब पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Advertisement
X
दोस्तों की सलाह पर पीड़ित ने पुलिस से संपर्क किया.(Photo: ITG)
दोस्तों की सलाह पर पीड़ित ने पुलिस से संपर्क किया.(Photo: ITG)

अहमदाबाद में डेटिंग ऐप के जरिए दोस्ती के बाद एक युवक से 25 हजार रुपये ऐंठ लिए गए. आरोप है कि दो लोगों ने उसे मिलने के लिए बुलाया और वहां पहुंचने पर बदनाम करने की धमकी दी. दोनों ने ऐप पर युवक से बातचीत करने वाले व्यक्ति को अपना 'साला' बताया और घर में हुई तोड़फोड़ से हुए नुकसान की भरपाई के नाम पर उससे पैसे मांगे.

जानकारी के मुताबिक, बापूनगर में रहने वाला 31 वर्षीय युवक एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट है. शिकायत के मुताबिक, 22 जून को ऑफिस में रहने के दौरान उसके मोबाइल पर 'Expert' नाम की यूजर आईडी से डेटिंग ऐप पर मैसेज आया. इसके बाद दो-तीन दिनों तक ऐप के मैसेंजर पर बातचीत होती रही. सामने वाले व्यक्ति ने युवक से मिलने की इच्छा जताई.

यह भी पढ़ें: शादी के बाद पत्नी बोली- 'तांत्रिक विधि से तुम्हें वश में किया', अहमदाबाद में पति ने 6 लोगों के खिलाफ की शिकायत

सम्बंधित ख़बरें

Kosamba Triple Murder case disclosure
पत्नी के साथ मिलकर किए तीन मर्डर, ड्रम में सीमेंट भरकर दफनाए थे शव
Ahmedabad : Worm found again in hostel food after two days
पहले कनखजूरा-छिपकली, अब खाने में कीड़ा! अहमदाबाद गर्ल्स हॉस्टल में फिर बवाल
Ahmedabad liquor permit.
ड्राई स्टेट में शराब परमिट रिन्यूअल का खेल, घूस लेकर दी जा रही नियमों में छूट
नाव में पकड़ी गई ड्रग्स. (Photo: Screengrab)
गुजरात नहीं, कोच्चि पहुंचाना था माल... समुद्र में पकड़ी गई 526 KG ड्रग्स की कहानी
Indian Pilots Association has demanded from the DGCA to immediately ban flights to Gulf countries till the war continues
मुंबई एयरपोर्ट पर तेज हवाओं का कहर, 8 फ्लाइट्स सूरत डायवर्ट, 1,255 यात्री सुरक्षित

इसके बाद 25 जून की शाम युवक को जशोदानगर के पास स्थित एक अपार्टमेंट में बुलाया गया. वहां पहुंचने पर दो अनजान व्यक्ति उससे मिलने आए. युवक का आरोप है कि दोनों ने बताया कि जिस शख्स से वह ऐप पर बातचीत कर रहा था, वह उनका साला है. इसके बाद उन्होंने परिवार को इस बात की जानकारी मिलने पर घर में तोड़फोड़ किए जाने की बात कही.

Advertisement

घर में नुकसान का दावा, पुलिस में शिकायत की धमकी

शिकायत के अनुसार, दोनों शख्स ने दावा किया कि इस कथित तोड़फोड़ में फोन, टीवी समेत दूसरे सामान को नुकसान पहुंचा है. उन्होंने नुकसान की कीमत 40 हजार रुपये बताई और युवक से इसका आधा खर्च देने को कहा. पैसे नहीं देने पर पुलिस में शिकायत करने की धमकी भी दी गई.

बदनामी के डर से युवक ने दोनों को किश्तों में कुल 25 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए. आरोप है कि दोनों ने उसके मोबाइल से डेटिंग ऐप भी डिलीट करवा दिया. युवक को लगा कि पैसे देने के बाद मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी आरोपियों ने और नुकसान होने की बात कहकर उससे अतिरिक्त रकम मांगनी शुरू कर दी.

बार-बार पैसे मांगे जाने के बाद युवक ने आखिरकार अपने दोस्तों को पूरी घटना बताई. दोस्तों की सलाह पर उसने पुलिस से संपर्क करने का फैसला किया. इसके बाद वह वटवा GIDC पुलिस स्टेशन पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपियों की तलाश

युवक की शिकायत के आधार पर वटवा GIDC पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस आरोपियों की पहचान करने के साथ ही घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि डेटिंग ऐप के जरिए युवक से संपर्क करने वाले व्यक्ति और अपार्टमेंट में मिले दोनों लोगों के बीच क्या संबंध था.

Advertisement

फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. युवक ने शिकायत में बताया है कि बदनामी के डर और पुलिस कार्रवाई की धमकी के चलते उसने धीरे-धीरे 25 हजार रुपये ट्रांसफर किए थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    डेटिंग ऐप पर दोस्ती, मिलने बुलाया और फिर बदनाम करने की धमकी... युवक से ऐंठे 25 हजार |
    Offbeat Destinations Near Delhi: दिल्ली के पास की ये 10 जगहें हैं बेहद खूबसूरत, वीकेंड पर भीड़ से दूर मिलेगा सुकून |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 02 अक्टूबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    'बादशाह ने इसके साथ क्या कर दिया', माही के कमेंट पर ईशा रिखी हैरान |
    44 साल का इंतजार खत्म! भारत की बेटियों ने चीन को हरा जीता गोल्ड मेडल, LA 2028 का टिकट भी कटाया |
    जंतर-मंतर पर AAP के प्रदर्शन के दौरान सौरभ भारद्वाज डिटेन |
    फ्लाइट हाईजैक को UAE ने बताया 'टेरर एक्ट', भारतीय पायलट स्मित की बहादुरी को किया सलाम |
    नसीरुद्दीन शाह ने अभिजीत दिपके को लगाया गले, दोनों एक-दूसरे को बोले- मैं आपका फैन |
    कल से 4 राज्यों के दौरे पर रहेंगे अमित शाह, भोपाल से शिलॉन्ग तक ये रहेगा शेड्यूल |
    मां से मिलने घर आया 17 साल का बेटा, विवाद के बाद कर दी हत्या
    Advertisement