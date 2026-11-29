Restricted Places in India: भारत में घूमने के लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगहें हैं. कहीं ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं समुद्र, जंगल और ऐतिहासिक इमारतें पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में कुछ ऐसी जगहें भी हैं, जहां आम पर्यटक अपनी मर्जी से नहीं जा सकते. इन जगहों पर सुरक्षा, राष्ट्रीय महत्व और आदिवासी समुदायों की रक्षा जैसे कारणों से प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है. कुछ जगहों पर जाने के लिए सरकार से खास अनुमति लेनी पड़ती है तो कुछ स्थानों पर पर्यटकों को सिर्फ दूर से ही देखने की इजाजत है. इनमें भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी और दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्रों में शामिल सियाचिन भी है. आइए जानते हैं भारत की ऐसी 5 जगहों के बारे में, जहां आम लोगों का जाना आसान नहीं है.

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बैरन आइलैंड (Barren Island), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

बैरन आइलैंड भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप है. यह अंडमान सागर में स्थित है और अपनी अनोखी प्राकृतिक बनावट के लिए जाना जाता है. यहां पर्यटक नाव या जहाज से दूर से ज्वालामुखी का नजारा देख सकते हैं, लेकिन उन्हें द्वीप पर उतरने की अनुमति नहीं है. सुरक्षा और प्रशासनिक नियमों के कारण यहां सीधे प्रवेश पर पाबंदी है. अगर आप अंडमान घूमने जाते हैं, तो समुद्र से इस ज्वालामुखी को देखने का अनुभव ले सकते हैं.

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC), मुंबई

मुंबई के ट्रॉम्बे इलाके में स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र देश का प्रमुख परमाणु अनुसंधान संस्थान है. यहां परमाणु ऊर्जा और इससे जुड़ी तकनीकों पर शोध किया जाता है. यह कोई आम पर्यटन स्थल नहीं है. राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े होने के कारण यहां प्रवेश के नियम काफी सख्त हैं. केवल अधिकृत कर्मचारियों और जरूरी अनुमति प्राप्त लोगों को ही परिसर में जाने दिया जाता है. आम पर्यटक यहां अपनी मर्जी से घूमने नहीं जा सकते.

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नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड (North Sentinel Island), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दुनिया की सबसे अलग-थलग जगहों में से एक है. यहां सेंटिनलीज नाम का आदिवासी समुदाय रहता है जो बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं रखता. इस समुदाय की सुरक्षा और उनकी जीवनशैली को सुरक्षित रखने के लिए द्वीप और इसके आसपास के 5 किलोमीटर तक के समुद्री इलाके को ट्राइबल रिजर्व घोषित किया गया है. यहां बाहरी लोगों का जाना सख्त मना है. इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि बाहरी लोगों के संपर्क से समुदाय में ऐसी बीमारियां फैल सकती हैं, जिनसे लड़ने की उनकी क्षमता कम हो सकती है.

निकोबार ट्राइबल रिजर्व (Nicobar Tribal Reserves)

निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में आदिवासी समुदायों की सुरक्षा के लिए खास प्रतिबंध लागू हैं. यहां शॉम्पेन जैसे आदिवासी समुदाय रहते हैं, जिनकी संस्कृति और जीवनशैली को सुरक्षित रखना जरूरी है. इन इलाकों में आम पर्यटकों को बिना अनुमति जाने की इजाजत नहीं है. निकोबार समूह की यात्रा करने वाले यात्रियों को प्रशासन से ट्राइबल पास या जरूरी सरकारी अनुमति लेनी होती है. विदेशी नागरिकों के लिए भी यहां यात्रा पर प्रतिबंध हैं.

सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख (Siachen Glacier, Ladakh)

सियाचिन ग्लेशियर दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्रों में गिना जाता है. यह इलाका भारत की सैन्य सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. पहले इसे आम पर्यटकों के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित माना जाता था लेकिन साल 2021 में लद्दाख प्रशासन ने सियाचिन बेस कैंप को घरेलू पर्यटकों के लिए खोल दिया था. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि पर्यटक पूरे ग्लेशियर या सैन्य क्षेत्र में कहीं भी जा सकते हैं. यहां आवाजाही के लिए सुरक्षा नियमों और प्रशासन की अनुमति का पालन करना जरूरी है.

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ध्यान दें: इन जगहों पर जाने से पहले संबंधित प्रशासन के मौजूदा नियम और अनुमति की जानकारी जरूर लें. कुछ स्थानों पर प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है, जबकि कुछ जगहों पर सीमित पहुंच की अनुमति मिलती है.

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