भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए साल 2026 कई मायनों में यादगार रहा. टीम ने न सिर्फ एशिया में अपना दबदबा कायम रखा, बल्कि विश्व रैंकिंग में भी नई ऊंचाई हासिल कर ली. लगातार तीन बार एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम अब दुनिया की चौथे नंबर की टीम बन चुकी है. यह उपलब्धि बताती है कि भारतीय महिला हॉकी अब सिर्फ एशियाई स्तर पर ही नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी पहचान मजबूत कर रही है.

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एशिया में लगातार तीसरी बार चैम्पियन

भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2026 एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल में चीन को हराकर खिताबी हैट्रिक पूरी की. इससे पहले भारत ने 2023 में रांची और 2024 में राजगीर में यह खिताब जीता था. इस तरह भारतीय टीम लगातार तीसरी बार एशिया की चैम्पियन बनी.

इस टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा. टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही और फाइनल में भी चीन को 3-1 से शिकस्त दी. खास बात यह रही कि चीन को लीग चरण में भी भारत ने 6-2 से हराया था. यानी खिताबी मुकाबले में भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपना दबदबा कायम रखा.

𝐖𝐇𝐄𝐍 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐃𝐎 𝐁𝐇𝐀𝐍𝐆𝐑𝐀! 💃🇮🇳 The trophy is ours, the medals are on and the Bhangra moves are out as our Champions bring the Punjabi tadka to the celebrations! 🏆🥳 We are four-time Women’s Asian Champions Trophy winners, and it’s a record now! #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia — Hockey India (@TheHockeyIndia) November 28, 2026

विश्व रैंकिंग में पहली बार चौथा स्थान

भारतीय महिला हॉकी के लिए एक और बड़ी उपलब्धि 25 नवंबर 2026 को आई. जापान के खिलाफ 4-0 की जीत के बाद भारतीय टीम विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गई. यह भारतीय महिला हॉकी के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है.

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विश्व रैंकिंग में यह छलांग टीम के लगातार बेहतर होते प्रदर्शन का संकेत है. एशियाई प्रतियोगिताओं में खिताबी जीत और मजबूत टीमों के खिलाफ अच्छे नतीजों ने भारत की स्थिति को मजबूत किया है.

दीपिका बनीं गोलों की मशीन

एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की सफलता में दीपिका की भूमिका बेहद अहम रही. वह 10 गोल के साथ टूर्नामेंट की शीर्ष स्कोरर बनीं. उनके नौ गोल पेनल्टी कॉर्नर से आए, जबकि एक गोल उन्होंने मैदानी खेल के दौरान किया.

चीन के खिलाफ फाइनल में भी दीपिका ने दो गोल दागे. उन्होंने 38वें और 43वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत की जीत का रास्ता साफ किया. इशिका ने 42वें मिनट में मैदानी गोल करके भारत की बढ़त को और मजबूत किया.

2028 ओलंपिक का टिकट भी हासिल

भारतीय महिला हॉकी टीम ने इस साल एशियाई खेलों में भी शानदार प्रदर्शन किया. चीन को 1-0 से हराकर भारत ने 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई किया. यह उपलब्धि टीम के लिए बेहद अहम रही, क्योंकि अब भारतीय खिलाड़ियों के सामने ओलंपिक की तैयारी का स्पष्ट लक्ष्य है.

आगे की चुनौती और बड़ी उम्मीदें

लगातार तीन एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी जीतना, विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान तक पहुंचना और ओलंपिक का टिकट हासिल करना भारतीय महिला हॉकी के लिए बड़ी उपलब्धियां हैं. लेकिन अब चुनौती इस प्रदर्शन को विश्व स्तर पर भी दोहराने की है. एशिया में अपनी बादशाहत कायम कर चुकी भारतीय टीम की अगली नजरें दुनिया की शीर्ष टीमों के खिलाफ खुद को साबित करने पर होंगी.

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