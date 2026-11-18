भारत हिंदू राष्ट्र है, इसे घोषित किया जाए या नहीं, यह विचार में है. यह बात पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने प्रतापगढ़ में कही. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने हिंदुत्व, सनातन परंपरा और कथाओं को रोके जाने के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हिंदुत्व की परंपरा में ही सनातन सुरक्षित रह सकता है. इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुंडा से विधायक राजा भैया का भी जिक्र किया और कहा कि हर जिले में राजा भैया होगा तो कोई भी कथा को रोकने की क्षमता नहीं रखेगा.

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बता दें कि धीरेंद्र शास्त्री का ये बयान कथा के विरोध किए जाने की बातों के बीच आया है. हिंदू राष्ट्र के सवाल पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, यह घोषित हो या न हो, विचार में है. उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुत्व की परंपरा में ही सनातन सुरक्षित रह सकता है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मथुरा जाने का जिक्र भी किया. उन्होंने कहा कि मथुरा हम जाएंगे, सबको बुलाएंगे. मत करो भव्य-दिव्य तैयारी, मथुरा चलेंगे मुग्दरधारी.

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बता दें कि रामकथा का आयोजन कुंडा से जनसत्ता दल के नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की ओर से कराया जा रहा है. सपा नेताओं के विरोध के बीच उन्होंने साफ कहा था कि धीरेंद्र शास्त्री की कथा होकर रहेगी. उन्होंने चुनौती देते हुए कहा था कि जिसे रोकना है, रोककर दिखाए. इसके बाद यह धार्मिक आयोजन सियासी बयानबाजी के केंद्र में आ गया.

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पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सोमवार की शाम अपने करीब 60 सहयोगियों के साथ प्रतापगढ़ के बेंती पहुंचे थे. वह दुबई से प्रयागराज के बमरौली एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां राजा भैया ने उनका स्वागत किया था. इसके बाद राजा भैया खुद गाड़ी चलाकर उन्हें बेंती लेकर आए थे. धीरेंद्र शास्त्री चार दिनों तक राजभवन स्थित पंचवटी में प्रवास करेंगे.

20 नवंबर को लगेगा दिव्य दरबार

रामकथा का आयोजन कुंडा के राजभवन बेंती स्थित योगीराज देवरहा बाबा कथा मंडपम, हवाई पट्टी परिसर में किया जा रहा है. 17 से 19 नवंबर तक हर दिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 या 6 बजे तक कथा का वाचन होगा. आयोजन के अंतिम दिन यानी 20 नवंबर को धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार लगाया जाएगा.

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