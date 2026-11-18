कर्नाटक के हासन जिले में लोकायुक्त की टीम एक वन अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी. इसी दौरान उनके घर से नकदी बाहर ले जाने की कोशिश सामने आई. अधिकारी का बेटा स्कूल जाने के लिए घर से निकला तो टीम ने उसे रोक लिया. तलाशी हुई तो उसकी पैंट में ₹500 के नोटों की गड्डियां छिपी मिलीं. यह मामला सकलेशपुर रेंज के फॉरेस्ट ऑफिसर हेमंत कुमार से जुड़ा है.

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हेमंत कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप हैं. यानी जांच इस बात की हो रही है कि उनके पास मौजूद संपत्ति उनकी आमदनी के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा तो नहीं है. इसी मामले में लोकायुक्त के अधिकारियों ने हासन जिले में उनसे जुड़े पांच ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की.

हेमंत कुमार के पांच ठिकानों पर एक साथ छापा

लोकायुक्त की टीम ने हेमंत कुमार के चिक्काहोन्नेनेहल्ली स्थित घर पर तलाशी ली. इसके अलावा उनके दोस्त और ठेकेदार हरीश के आलूर स्थित घर पर भी छापा मारा गया. हेमंत कुमार के ससुर का घर कुवेम्पुनगर में है. वहां भी अधिकारियों ने तलाशी ली. डोड्डामग्गे में मौजूद एक अन्य मकान पर भी टीम पहुंची. इस तरह अधिकारियों ने हेमंत कुमार से जुड़े पांच ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई शुरू की. इस छापेमारी का नेतृत्व लोकायुक्त SP नंदिनी कर रही हैं.

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स्कूल जाने के लिए निकला था बेटा, तलाशी में मिली नकदी

छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने हेमंत कुमार के घर से नकदी बाहर ले जाने की कोशिश को नाकाम करने की बात कही है. इसी बीच उनका बेटा स्कूल जाने के लिए घर से निकल रहा था. लोकायुक्त की टीम ने उसे रोककर तलाशी ली. लड़के की पैंट में ₹500 के नोटों की गड्डियां छिपाई गई थीं. तलाशी के दौरान ये नोट बरामद हुए.

हाथी पकड़ने के अभियान का भी हिस्सा रहे हैं हेमंत कुमार

हेमंत कुमार हासन में चल रहे जंगली हाथियों को पकड़ने के अभियान से भी जुड़े रहे हैं. फिलहाल लोकायुक्त की टीम उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच कर रही है. पांच ठिकानों पर तलाशी इसी कार्रवाई का हिस्सा है.



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