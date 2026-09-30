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China Train: सीट बन जाती है बेड, होटल जैसा बाथरूम.., लड़की ने दिखाया चीन की बुलेट ट्रेन के अंदर का चौंका देने वाला नजारा

चीन की हाई-स्पीड बुलेट ट्रेन की बिजनेस क्लास का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. चौड़ी सीट, बेड जैसा आराम, वायरलेस चार्जिंग, प्राइवेट स्पेस और कॉम्प्लिमेंट्री रिफ्रेशमेंट जैसी सुविधाएं यात्रियों को मिलती हैं. ट्रैवल इन्फ्लुएंसर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर इस लग्जरी ट्रेन एक्सपीरियंस की झलक दिखाई है.

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बुलेट ट्रेन की बिजनेस क्लास का एक्सपीरियंस काफी अलग है. (PHOTO: Instagram@soultravel_vipan)
बुलेट ट्रेन की बिजनेस क्लास का एक्सपीरियंस काफी अलग है. (PHOTO: Instagram@soultravel_vipan)

China's High-Speed Train Viral Video: बस, कार या प्लेन चाहे जिससे सफर कर लीजिए, मगर ट्रेन जर्नी का अपना एक अलग मजा होता हो. भारतीन ट्रेन में तो आपने बहुत सफर किया होगा और ट्रेन के बाहर का नजारा देखना में भी बहुत मजा आता है. अगर ट्रेन का सफर सिर्फ अपने मुकाम पर पहुंचना नहीं बल्कि एक लग्जरी एक्सपीरियंस बन जाए तो मजा दोगुना हो जाता है. हाल ही में एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर ने चीन की फेमस बुलेट ट्रेन के अंदर का शानदार नजारा दिखाया है, जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे कि यह ट्रेन है या कोई लग्जरी होटल. 

इस वायरल वीडियो में महिला ने चीन की हाई-स्पीड ट्रेन की बिजनेस क्लास का पूरा नजारा दिखाया. इस ट्रेन में यात्रियों को चौड़ी सीटों से लेकर प्राइवेट स्पेस, वायरलेस चार्जिंग जैसी कई बेहतरीन फैसिलिटी इस जर्नी को कंफर्टेबल बनाती हैं. 

बिजनेस लाउंज भी होता है शानदार 

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इस वीडियो की शुरूआत रेलवे स्टेशन के बिजनेस क्लास लाउंज से होती है, जिसमें यात्रियों के लिए कई शानदार फैसिलिटी दी गई हैं. इतना ही नहीं, बिजनेस लाउंज में इंतजार कर रहे यात्रियों की टेबल पर एक छोटा सा बीपर रखा होता है. ट्रेन में चढ़ने का समय होने पर यह बीपर अलर्ट करता है. इससे यात्रियों को बार-बार स्क्रीन देखने या ट्रेन छूटने की चिंता नहीं करनी पड़ती.

ट्रेन पकड़ने के लिए नहीं लगती लंबी लाइन

चीन की इस लग्जरी ट्रेन के लिए सबसे खास बात यह है कि जहां इंडिया में ट्रेन में चढ़ने के लिए लोगों क लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता है. मगर वीडियो में महिला बताती हैं कि इस हाई स्पीड ट्रेन में चढ़ने के लिए यात्रियों को नॉर्मल कोच की तरह लंबी लाइन में लगकर ट्रेन में चढ़ने की जरूरत नहीं होती है. वीडियो में एक एस्कॉर्ट महिला का बैग लेकर उनको आराम से ट्रेन तक पहुंचने में मदद करता है.

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बुलेट ट्रेन में बिजनेस क्लास का एक्सपीरियंस काफी लग्जरी है. (PHOTO: Instagram@soultravel_vipan)

सीट को बना सकते हैं बेड

ट्रेन में पहुंचने के बाद बिजनेस क्लास की सीट देखकर आपको नॉर्मल ट्रेन की सीटों से काफी अलग एक्सपीरियंस होगा. क्योंकि यहां सीटें काफी चौड़ी हैं और इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि यात्री आराम से बैठ सकें और पैर भी फैला सकें. सबसे खास बात यह है कि सीट को पीछे की तरफ झुकाकर बेड जैसा बनाया जा सकता है. लंबी दूरी के सफर में यह सुविधा यात्रियों के लिए काफी आरामदायक हो सकती है.

आराम से लेटकर ट्रेन से बाहर नजारे देख सकते हैं. (PHOTO: Instagram@soultravel_vipan)

सीट के पास ही वायरलेस चार्जिंग

हर सीट के पास एक अलग टेबल भी दी गई है. इस टेबल में वायरलेस चार्जिंग पैड मौजूद है, जिस पर फोन रखकर चार्ज किया जा सकता है. इसके अलावा सामान रखने के लिए छोटी स्टोरेज स्पेस और सर्विस या रीडिंग गाइड भी दी गई है. इस तरह यात्री को सफर के दौरान अपना सामान और जरूरी चीजें रखने के लिए अलग से परेशान नहीं होना पड़ता.

ट्रेन की सीट को बेड भी बना सकते हैं. (PHOTO: Instagram@soultravel_vipan)

खाने-पीने से लेकर टॉयलेट तक खास सुविधाएं

इस ट्रेन में बिजनेस क्लास में सफर करने वाले लोगों के लिए कॉम्प्लिमेंट्री रिफ्रेशमेंट और ड्रिंक्स भी सर्व किए जाते हैं. वीडियो में महिला ने ट्रेन के टॉयलेट की झलक भी दिखाई, जो काफी साफ-सुथरा नजर आया. उन्होंने बताया कि टॉयलेट का एक्सपीरियंस उन्हें बिल्कुल होटल जैसा लगा. यहां यात्रियों के इस्तेमाल के लिए फेसवॉश और हैंड क्रीम जैसी टॉयलेटरीज भी रखी गई थीं.

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करीब 5 हजार रुपये है टिकट का किराया

वीडियो के आखिर में महिला ने बताया कि इस बिजनेस क्लास सीट के लिए उन्होंने करीब 5,000 रुपये खर्च किए. जाहिर है कि यह किराया सामान्य ट्रेन सीट की तुलना में ज्यादा है, लेकिन इसके बदले यात्रियों को ज्यादा स्पेस, प्राइवेसी और आराम जैसी सुविधाएं मिलती हैं. 

चीन ने दुनिया के सबसे बड़े हाई-स्पीड रेल नेटवर्क में से एक तैयार किया है. ऐसे में वहां ट्रेन यात्रा सिर्फ हाई स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने तक सीमित नहीं है. इस बिजनेस क्लास का एक्सपीरियंस यह भी दिखाता है कि लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा को आरामदायक और लग्जरी बनाने पर भी काफी ध्यान दिया गया है. 

 

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