Shani Vakri 2026: अक्टूबर में शनि की वक्री चाल, 3 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें; रहें सावधान

Shani Vakri 2026: अक्टूबर का महीना कई राशियों के लिए बदलाव लेकर आ सकता है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस समय शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में हैं और दिसंबर तक इसी स्थिति में रहेंगे. शनि की वक्री चाल को ज्योतिष में आत्ममंथन, पुराने मामलों की समीक्षा और अधूरे कामों पर दोबारा ध्यान देने का समय माना जाता है.

और पढ़ें

शनि को ज्योतिष में कर्म और न्याय से जुड़ा ग्रह माना जाता है. इसलिए शनि की चाल में बदलाव का असर नौकरी, कारोबार, आर्थिक फैसलों और पारिवारिक जीवन से जोड़कर देखा जाता है. अक्टूबर में कुछ राशियों को खास तौर पर जल्दबाजी से बचने और सोच-समझकर फैसले लेने की सलाह दी गई है. आइए जानते हैं किन 3 राशियों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर में काम और आर्थिक मामलों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार शनि की वक्री चाल के दौरान जल्दबाजी में लिए गए फैसले परेशानी बढ़ा सकते हैं.

नौकरी करने वाले लोगों को कार्यस्थल पर छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव हो सकता है. किसी बड़े बदलाव या महत्वपूर्ण फैसले से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना बेहतर रहेगा.

Advertisement

पैसों के मामले में भी इस महीने बड़ा निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल करें. परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो तो बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश करें.

मकर राशि

मकर राशि के स्वामी शनि माने जाते हैं, इसलिए शनि की चाल में बदलाव को इस राशि के लिए खास माना जाता है. अक्टूबर में आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

अगर कोई पुराना कर्ज, निवेश या बड़ा खर्च सामने है तो बिना सोचे फैसला लेने से बचें. किसी दूसरे व्यक्ति की सलाह पर पैसा लगाने के बजाय पूरी जानकारी जुटाना बेहतर रहेगा.

कामकाज में मेहनत के बावजूद अपेक्षित परिणाम मिलने में देरी हो सकती है. ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना और बजट के अनुसार खर्च करना फायदेमंद रहेगा.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर में करियर और रिश्तों से जुड़े मामलों में उतार-चढ़ाव की स्थिति बन सकती है. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार इस दौरान भावनाओं में आकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए.

आर्थिक मामलों में भी अचानक निवेश या बड़ा खर्च करने से पहले अच्छी तरह सोचें. परिवार के किसी सदस्य से मतभेद हो सकता है, इसलिए बातचीत के दौरान गुस्से से बचना बेहतर रहेगा.

करियर में अगर कोई बदलाव करने की योजना है तो जल्दबाजी के बजाय सही समय और परिस्थितियों का इंतजार करना उचित माना गया है.

Advertisement

कब तक वक्री रहेंगे शनि?

पंचांग संबंधी गणनाओं के अनुसार शनि 27 जुलाई 2026 को वक्री हुए थे और 11 दिसंबर 2026 को फिर से मार्गी होंगे. इस तरह शनि की वक्री अवधि करीब 138 दिनों की रहेगी.

ज्योतिष में वक्री ग्रह का अर्थ यह नहीं है कि ग्रह वास्तव में पीछे की ओर चल रहा है. पृथ्वी से देखने पर उसकी गति पीछे की ओर जाती हुई प्रतीत होती है. ज्योतिषीय मान्यताओं में इस अवधि को पुराने मामलों की समीक्षा और अधूरे कामों को पूरा करने से जोड़ा जाता है.

शनि वक्री के दौरान क्या करें?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शनिवार को जरूरतमंद लोगों को काले तिल, उड़द की दाल या सरसों के तेल का दान करना शुभ माना जाता है. शनिवार या मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करने की भी मान्यता है.

---- समाप्त ----