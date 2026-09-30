IIIT दिल्ली से बीटेक, नहीं मिला कैंपस प्लेसमेंट, अब कर रहा सरकारी नौकरी, 83,216 रुपये क्रेडिट हुई सैलरी

हर युवा का सपना होता है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे अच्छी कंपनी में अच्छी सैलरी के साथ नौकरी मिले. कई बार पढ़ाई के दौरान कंपनियां कैंपस में भी आती हैं, जहां से कुछ छात्रों को हायर करती हैं लेकिन 23 साल के एक युवक ने बताया कि कैंपस प्लेसमेंट के दौरान उसे नौकरी नहीं मिल पाई. इतना ही नहीं उसे इस दौरान कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा.

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लेकिन जब उन्होंने नौकरी की तलाश शुरू की तो, कोई फायदा नहीं मिला. लेकिन जब उन्हें नौकरी नहीं मिली तो, उन्होंने SSC CGL परीक्षा की तैयारी करने का फैसला किया. उन्होंने पहली ही कोशिश में परीक्षा पास की और दिल्ली में केंद्र सरकार की नौकरी हासिल कर ली. उन्होंने रेडिट पर पोस्ट और उसके रिप्लाई के जरिए अपनी तैयारी और इस पूरे सफर के बारे में बताया है.

कैसे रहा है कैंपस से SSC CGL तक का सफर

युवक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर अपनी जर्नी के बारे में बताया. उन्होंने पोस्ट में बताया कि कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिलने के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर दी है. पोस्ट में शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, उन्होंने SSC CGL की तैयारी शुरू की. इसके लिए उन्होंने 8 से 10 महीने तक का समय दिया. इसके बाद उन्होंने SSC CGL 2025 की परीक्षा दी और पहली ही कोशिश में इसे पास कर लिया. चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें केंद्रीय सचिवालय सेवा (CSS) में सहायक अनुभाग अधिकारी (ASO) के पद पर नियुक्ति मिली. यह लेवल-7 का पद है और उनकी पोस्टिंग दिल्ली में हुई.

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जब क्रेडिट हुई पहली सैलरी...

नौकरी ज्वाइन करने के बाद इस ग्रेजुएट ने अपने बैंक अकाउंट में 83,216 रुपये की सैलरी क्रेडिट होने का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया. शुरुआत में उन्होंने इसे अपनी पहली सरकारी सैलरी बताया था, लेकिन बाद में साफ किया कि वह उनकी दूसरी सैलरी थी. उन्होंने बताया कि उन्होंने 29 जुलाई को उनकी जॉइनिंग थी. इसके बाद 25 अगस्त को उन्हें दो दिनों की सैलरी मिली, जबकि 2 सितंबर को अगस्त महीने की पूरी सैलरी उनके खाते में जमा हुई. उन्होंने ये भी बताया कि उनकी इस सैलरी में भत्ते भी शामिल थे.

उनकी कहानी ने SSC उम्मीदवारों का ध्यान खींचा

स्नातक की पोस्ट के बाद कई SSC उम्मीदवारों ने उनसे उनकी तैयारी की प्लानिंग, पढ़ाई के संसाधन और परीक्षा पास करने के अनुभव के बारे में सवाल किए. कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी नहीं मिलने के बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करके सरकारी नौकरी हासिल करने की उनकी कहानी लोगों को खास तौर पर पसंद आई. उन्होंने यह भी बताया कि वह आगे अपनी तैयारी और इस्तेमाल किए गए संसाधनों के बारे में और जानकारी शेयर कर सकते हैं.

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