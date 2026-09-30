'दुख हरो कष्ट हरो महादेव' महाकाल के दर से बोले गोविंदा, छिपाया दर्द!

बॉलीवुड के हीरो नंबर वन गोविंदा की शादीशुदा जिंदगी मुश्किलों में है. गोविंदा का नाम को-एक्ट्रेस कोमल रानी संग जोड़ा जा रहा है. सुनीता आहूजा ने कोमल पर घर तोड़ने का आरोप लगाया है. कोमल रानी ने भी पलटवार करते हुए सुनीता पर गंभीर आरोप लगाए. कोमल रानी ने अपनी पोस्ट में कहा कि सुनीता कई साल से गोविंदा को मारने की कोशिश कर रही हैं.

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गोविंदा, सुनीता और कोमल के बीच जुबानी जंग चल रही है. इस मामले में गोविंदा की बहू कश्मीरा शाह अपनी मामी सास सुनीता संग खड़ी नजर आ रही हैं. परिवार में चल रहे कलेश के बीच गोविंदा महादेव का आशीर्वाद लेने महाकाल पहुंचे. महाकाल के दर से गोविंदा ने वीडियो शेयर किया है. आइए जानते हैं कि वीडियो के जरिए उन्होंने क्या कहा.

महाकाल के दर पर गोविंदा

वीडियो में गोविंदा महाकाल के नाम का जाप करते दिख रहे हैं. वो कहते हैं कि काल हर, दुख हर, दरिद्र हर, कष्ट हर, रोग हर... हर हर महादेव. वीडियो में गोविंदा माथे पर तिलक और गले में फूलमाला डाले महादेव की भक्ति में लीन दिखे. उनका चेहरा देखकर पता चल रहा है कि वो अपनी निजी जिंदगी में कई परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिनका सामाधान ढूंढ़ने वो महाकाल की शरण में आए हैं.

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फैन्स ने किया रिएक्ट

गोविंदा के फैन्स आज भी उनके लिए ईमानदार हैं. इसलिए उन्होंने डाउनफॉल में भी अपने पसंदीदा एक्टर को प्यार देने नहीं छोड़ा. एक फैन ने लिखा- हम लोग आपको बहुत प्यार करते हैं. दूसरे ने कहा कि आपकी मूवी का फर्स्ट टिकट मैं लूंगा. कुछ ने कहा कि हीरो नंबर वन.

बात करें गोविंदा की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की, तो वो 7 साल बाद पर्दे पर फिल्म रूपा से कमबैक करने जा रहे हैं. रूपा फिल्म से कोमल रानी बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं. फिल्म के ऐलान के बाद से गोविंदा और कोमल के अफेयर के चर्चे होने लगे. गोविंदा कह चुके हैं कि अगर उनका अफेयर है भी, तो इससे किसी को लेना-देना नहीं होना चाहिए.

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