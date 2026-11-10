क्या है माथे पर चिपकाने वाला TEMPLE डिवाइस? शुभमन गिल से पीवी सिंधु तक कर रहे यूज, Zomato फाउंडर ने कहा स्कैम नहीं

माथे पर चिपकाने वाले गैजेट TEMPLE की चर्चा आजकल कई जगह हो रही है. हाल ही भारतीय वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिन भी अपनी कनपटी पर इसको चिपकाकर मैच खेल रहे थे, इससे पहले भारतीय बैंडमिंटन स्टार पीवी सिंधु भी इसके साथ स्पॉट हो चुकी है.

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TEMPLE को दीपिंदर गोयल की कंपनी ने तैयार किया है, जो Zomato के भी फाउंडर है. अब सवाल आता है कि माथे पर चिपकाने वाले गैजेट क्या है, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है. वहीं कई डॉक्टर ने इसको स्कैम कहा, जिसका जवाब भी दीपिंदर गोयल दे चुके हैं और आरोपों को नकार भी चुके हैं.

दिल्ली-NCR के शहर गुरुग्राम स्थित टेम्पल प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने TEMPLE डिवाइस को तैयार किया है. यह एक हेल्थ मॉनिटरिंग गैजेट है और यह बिना स्क्रीन वाला गैजेट है. हेल्थ मॉनिटिंग को लेकर कंपनी के अलग-अलग दावे हैं. लेकिन सबसे कमाल की बात ये है कि इसको माथे पर चिपकाया जाता है. इसकी कीमत कीमत 84,999 रुपये है.

मौजूदा समय के हेल्थ ट्रैकिंग डिवाइस को कलाई पर पहना जाता है या बांधा जाता है. TEMPLE पहला हेल्थ ट्रैकिंग डिवाइस है, जिसको माथे पर चिपकाया जाता है. शुभमन गिल भी हाल ही में इसको पहनकर प्रैक्टिस मैच में नजर आ चुके हैं, जिससे पता चलता है कि यह गिरता नहीं है.

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TEMPLE कैसे कनपटी पर चिपक जाता है?

TEMPLE को कनपटी पर चिपकाना बहुत ही आसान है. इसके लिए एक खास तरह का टैप यूज होता है, जिसकी मदद से माथे पर चिपकाया जाता है. दीपिंदर गोयल पहले ही बता चुके हैं कि यह टैप लाइफ के लिए दिया जाएगा, जिसका प्लान TEMPLE खरीदते समय दिखाई देगा.

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TEMPLE के फीचर्स

TEMPLE के फीचर्स की बात करें तो इसमें ऑप्टीकल सेंसर का इस्तेमाल किया है, जो लगातार दिमाग में जाने वाले ब्लड फ्लो और सिग्नल को मॉनिटर करता है. यह डिवाइस ट्रैकिंग के आधार पर Entropy स्कोर देता है, जो 1 से 250 तक होता है. यह बॉडी टेम्प्रेचर, इम्युन, पाचन शक्ति और रिकवरी आदि को काउंट करता है.

दीपिंदर गोयल ने हाल ही में TEMPLE को लेकर बताया है कि यह माइक्रोफोन फ्री AI कंपेनियन डिवाइस है. जिस शख्स ने टेम्पल को पहना है सिर्फ उसी की बातों को सिग्नल के जरिए रिकॉर्ड कर सकता है. रूम या आसपास होने वाली अन्य आवाजों को वह रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा.

TEMPLE की कीमत

TEMPLE को छह कलर वेरिएंमट में पेश किया है, जिसमें ट्रू गोल्ड, रोज गोल्ड जैसे वेरिएंट हैं. यह चार्जिंग पोड के साथ आता है, सिंगल चार्ज में यह 25 दिन तक का बैटरी बैकअप दे सकेगा.

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TEMPLE का रिकॉर्डेड डेटा ऐप पर देख सकेंगे

TEMPLE के द्वारा मॉनिटर किया गया डेटा देखने के लिए ऐप का इस्तेमाल करना होगा. कंपेनियन ऐप का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन मिलेगा.

डॉक्टर्स ने TEMPLE को लेकर उठाए सवाल

TEMPLE डिवाइस के फीचर्स को लेकर एक जाने-माने डॉक्टर ने सवाल उठाए हैं. हेपेटोलॉजिस्ट डॉ. साइरिएक एबी फिलिप्स जिनको द लिवर डॉक के नाम से भी जाना जाता है, वे भी TEMPLE की आलोचना कर चुके हैं. उन्होंने TEMPLE को लेकर कहा था कि हेल्थ स्कैम और वेलनेस फ्रॉड है.

दीपिंदर गोयल ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके कहा था कि यह स्कैम नहीं है. TEMPLE काम करता है और कंपनी 14 दिन के रिटर्न की सुविधा भी दी है, जिसमें कस्टमर पसंद ना आने पर रिटर्न भी कर सकेगा.

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