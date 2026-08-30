scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

डेंगू में बुखार उतरने के बाद भी खतरा क्यों बढ़ सकता है खतरा, किन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

बारिश के मौसम में देश के कई इलाकों में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं. डेंगू बुखार कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन बुखार उतरने के बाद भी मरीजों को सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि इस दौरान स्थिति गंभीर होने का रिस्क हो सकता है.

Advertisement
X
डेंगू का खतरा
डेंगू का खतरा

बारिश के इस मौसम में देश के कुछ इलाकों में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं.अधिकतर लोगों में डेंगू का बुखार कुछ दिनों में ठीक हो जाता है. कुछ मामलों में लक्षण गंभीर भी हो सकते हैं. डॉक्टर बताते हैं कि डेंगू में बुखार उतरने के बाद भी खतरा हो सकता है. ऐसे में सेहत पर लगातार ध्यान रखने की जरूरत होती है. इससे स्थिति बिगड़ने से पहले रिस्क कम किया जा सकता है.

डॉक्टरों के मुताबिक, डेंगू में एक बात मरीज और परिवार वालों को खास तौर पर समझनी चाहिए कि बुखार कम होना हमेशा बीमारी खत्म होने का संकेत नहीं होता है. कई बार जब तापमान नीचे आने लगता है, उसी दौरान मरीज की हालत बिगड़नी शुरू हो सकती है. आमतौर पर बीमारी के तीसरे से सातवें दिन के बीच ऐसा देखा जाता है. इस समय शरीर से तरल बाहर निकलने के कारण रक्तचाप कम हो सकता है और कुछ मरीजों में गंभीर स्थिति बन सकती है.

डेंगू में बुखार उतरने के बाद इन लक्षणों पर दें ध्यान

सम्बंधित ख़बरें

How To Quit Smoking
रोज नहीं पीते बीड़ी-सिगरेट? क्या फिर भी है कैंसर का खतरा
Nepal
बाढ़ के बाद अब नेपाल में इन बीमारियों का खतरा
Thlesmia diseases
2 साल की उम्र में बहन ने भाई को दी नई जिंदगी, दान किए स्टेम सेल
highlighted pancreas,Human Gallbladder and Pancreas Anatomy
कैंसर के इलाज में नई दवा बनी उम्मीद, ऐसे करेगी फायदा
Loose edible oil side effects
क्या आप भी खुला तेल खाते हैं? इससे इन बीमारियों का खतरा

यशोदा मेडिसिटी हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन विभाग में प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉ. विजय अरोड़ा बताते हैं कि अगर किसी मरीज की डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और कुछ दिनों बाद उसका बुखार उतर रहा है तो इस दौरान भी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है. कुछ लक्षणों पर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत होती है. अगर किसी व्यक्ति को पेट में तेज दर्द हो, बार-बार उल्टी हो रही हो, नाक या मसूड़ों से खून आए, उल्टी या मल में खून दिखाई दे, बहुत ज्यादा कमजोरी या बेचैनी हो, सांस लेने में दिक्कत हो या पेशाब कम हो जाए, तो घर पर इंतजार नहीं करना चाहिए. ऐसे लक्षणों में तुरंत अस्पताल ले जाना बेहतर है.

Advertisement

प्लेटलेट की संख्या कितनी होनी चाहिए

डॉ. विजय बताते हैं कि एक और बात जो अक्सर देखने को मिलती है, वह है प्लेटलेट की संख्या को लेकर घबराहट. डेंगू की गंभीरता केवल प्लेटलेट से तय नहीं होती. मरीज का ब्लड प्रेशर, पेशाब, खून की दूसरी जांच और उसकी पूरी स्थिति भी देखनी पड़ती है. बुखार उतरने के बाद अगले एक-दो दिन विशेष सावधानी रखने की जरूरत होती है. प्लेटलेट्स के मामले में ये है कि इनकी संख्या 40 से 50 हजार से अधिक रहनी चाहिए. इससे कम होती है तो फिर प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ सकती है.

डेंगू से बचाव कैसे करें

  1. पूरी बाजू के कपड़े पहने
  2. घर के आसपास पानी जमा न होने दें
  3. घर के आसपास सफाई रखें
  4. बुखार होने पर डॉक्टर की सलाह से डेंगू की जांच कराएं. 
     
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Lucky Vastu Plant: घर की इस दिशा में लगाएं ये 4 पौधे, बढ़ेगा पैसा |
    फ्री में सुन सकेंगे पसंदीदा गाने! वायरल म्यूजिक प्लेयर्स ने मचाया धमाल |
    'यूट्रस नहीं है मां नहीं बन पाउंगी' लड़की बनने के बाद लड़के से हुआ प्यार, अधूरी रहेगी ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस की लव स्टोरी? |
    उत्तर प्रदेश: ODOP से बदली खुर्जा पॉटरी की तस्वीर, विदेश पहुंच रहे उत्पाद |
    Onion Price Ground Report: अभी भी रुला रही प्याज... दाम- ₹80 किलो तक, सरकार की कोशिशें भी फेल! |
    ट्रेन में रखे सूटकेस में पैक थी महिला... अब मणिपुर से पकड़ा गया आरोपी, तमिलनाडु से आगरा तक की पूरी कहानी क्या है? |
    Ramayana: कौन थे सुग्रीव? जिनका रोल फिल्म रामायण में निभाएंगे एक्टर सुहैल नय्यर |
    'मदरसे बंद किए तो हाल...', बारावफात जुलूस में मौलाना का भड़काऊ भाषण |
    परिसीमन के खिलाफ रांची में आदिवासी समाज का हल्लाबोल, एक पत्र से गरमाई सियासत |
    'मन की बात' में रक्षा से योग तक PM मोदी ने गिनाईं उपलब्धियां
    Advertisement