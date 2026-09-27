Best Places to Visit in October: अक्टूबर में बनाएं पहाड़ों की सैर का प्लान, जन्नत जैसे इन 10 हिल स्टेशनों पर मन को मिलेगा सुकून

Best Hill Stations to Visit in October: अक्टूबर का महीना घूमने-फिरने के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इस दौरान बारिश का मौसम लगभग खत्म होने लगता है और कई जगहों पर मौसम सुहाना हो जाता है. ऐसे में अगर आप भी शहर की भागदौड़ से दूर कुछ दिन प्रकृति के बीच बिताना चाहते हैं तो पहाड़ों का रुख कर सकते हैं. अक्टूबर में पहाड़ी इलाकों में आपको ठंडी हवाओं के साथ हरे-भरे पहाड़, खूबसूरत घाटियां और साफ आसमान का आनंद लेने का मौका मिल सकता है. आज हम आपको अक्टूबर में घूमने के लिए कुछ ऐसे ही बेहतरीन हिल स्टेशनों के बारे में बताएंगे, जहां आप परिवार या दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं.

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मनाली (हिमाचल प्रदेश)

मनाली अक्टूबर में घूमने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. यहां आपको ऊंचे पहाड़ों के साथ ठंडी हवाएं, हरियाली और खूबसूरत घाटियां देखने को मिलेंगी. प्रकृति के बीच समय बिताने के साथ यहां कई एडवेंचर एक्टिविटीज का भी मजा लिया जा सकता है.

शिमला (हिमाचल प्रदेश)

अगर आप दिल्ली से किसी क्लासिक हिल स्टेशन की सैर करना चाहते हैं तो शिमला जा सकते हैं. अक्टूबर में यहां मौसम सुहाना और ठंडा रहने लगता है. आप यहां द रिज और मॉल रोड पर घूमने के साथ आसपास की खूबसूरत पहाड़ी वादियों का आनंद ले सकते हैं. शिमला की पुरानी इमारतें भी पर्यटकों को काफी आकर्षित करती हैं.

मसूरी (उत्तराखंड)

मसूरी को 'क्वीन ऑफ हिल्स' भी कहा जाता है. अक्टूबर में यहां का मौसम घूमने के लिए काफी अच्छा रहता है. आप मॉल रोड पर टहलने, पहाड़ों के खूबसूरत नजारे देखने और आसपास के झरनों को एक्सप्लोर करने जा सकते हैं. दिल्ली से मसूरी जाना भी आसान है, इसलिए कम दिनों की ट्रिप के लिए यह एक बेहतरीन जगह है.

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नैनीताल (उत्तराखंड)

झील और पहाड़ों का खूबसूरत मेल देखना है तो नैनीताल का रुख कर सकते हैं. यहां नैनी झील में बोटिंग करने के साथ आसपास की पहाड़ियों और खूबसूरत नजारों का आनंद लिया जा सकता है. अक्टूबर में मौसम सुहाना रहता है, हालांकि रात के समय ठंड बढ़ सकती है.

कसौली (हिमाचल प्रदेश)

अगर आप भीड़भाड़ से दूर किसी शांत जगह पर समय बिताना चाहते हैं तो कसौली जा सकते हैं. यह छोटा सा हिल स्टेशन अपनी खूबसूरत पहाड़ियों, पुराने ब्रिटिश दौर की इमारतों और शांत माहौल के लिए जाना जाता है. यहां अक्टूबर में मौसम ठंडा और सुहाना रहता है.

रानीखेत (उत्तराखंड)

रानीखेत उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो पहाड़ों के बीच शांति से समय बिताना चाहते हैं. यहां आपको खूबसूरत पहाड़ी नजारों के साथ मंदिर और चौबटिया गार्डन देखने को मिलेंगे. अगर आपको ट्रेकिंग और कैंपिंग पसंद है तो रानीखेत आपको पसंद आ सकता है.

दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)

दार्जिलिंग को पहाड़ों की रानी कहा जाता है. अक्टूबर में यहां मौसम साफ और सुहाना रहने की उम्मीद रहती है, जिससे दूर तक पहाड़ों के खूबसूरत नजारे दिखाई दे सकते हैं. यहां से कंचनजंगा का शानदार दृश्य देखने के साथ प्रसिद्ध टॉय ट्रेन की सवारी भी की जा सकती है.

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मुन्नार (केरल)

केरल का मुन्नार अपने दूर तक फैले चाय के बागानों और हरे-भरे पहाड़ों के लिए मशहूर है. अक्टूबर में यहां का मौसम प्रकृति के बीच घूमने और ट्रेकिंग के लिए अच्छा हो सकता है. अगर आप पहाड़ों के साथ हरियाली और शांत वातावरण का मजा लेना चाहते हैं तो मुन्नार एक बेहतरीन ऑप्शन है.

कसौली (हिमाचल प्रदेश)

अगर आप भीड़भाड़ से दूर किसी शांत पहाड़ी जगह पर समय बिताना चाहते हैं तो कसौली का प्लान बना सकते हैं. लगभग 1,800 मीटर की ऊंचाई पर बसा कसौली देवदार और चीड़ के जंगलों से घिरा हुआ है. यहां खूबसूरत पहाड़ी नजारों के साथ ब्रिटिश दौर की पुरानी इमारतें भी देखने को मिलती हैं. शांत माहौल और सुहाने मौसम की वजह से यह जगह आराम करने और प्रकृति के बीच वक्त बिताने वालों को पसंद आती है.

लद्दाख

अगर आपको नॉर्मल हिल स्टेशन से कुछ अलग देखना है तो अक्टूबर में लद्दाख का प्लान बनाया जा सकता है. यहां आपको ऊंचे पहाड़ों, घाटियों, बौद्ध मठों, स्तूपों और नदियों का अनोखा नजारा देखने को मिलता है. लद्दाख की ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी खूबसूरती और बौद्ध संस्कृति इसे बाकी जगहों से अलग बनाती है. हालांकि अक्टूबर में यहां ठंड काफी बढ़ सकती है, इसलिए ट्रिप प्लान करने से पहले मौसम और सड़क की स्थिति जरूर जांच लें.

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इन जगहों पर जाने से पहले

अक्टूबर में पहाड़ी इलाकों का मौसम तेजी से बदल सकता है. इसलिए ट्रिप पर निकलने से पहले मौसम, सड़क की स्थिति और स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी जरूर चेक कर लें. साथ ही गर्म कपड़े अपने साथ रखना न भूलें.

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