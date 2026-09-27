10 किलो से ज्यादा चांदी, 33 ग्राम सोना और ढेरों गहने... बांका में चोरी के माल का ऐसा खेल पकड़ा गया कि पुलिस भी चौंक गई

बिहार के बांका में पुलिस ने चोरी के सोने-चांदी के गहनों की खरीद-बिक्री से जुड़े एक मामले का खुलासा किया है. बाराहाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. उसके पास से इतना गहना बरामद हुआ कि उसे देखकर सवाल उठने लगा कि आखिर चोरी का ये माल पहुंच कहां रहा था?

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पुलिस के मुताबिक, आरोपी के पास से करीब 10.37 किलोग्राम चांदी के जेवरात और 33.515 ग्राम सोने के गहने बरामद हुए हैं. इसके अलावा चांदी के लॉकेट, मोतियों की माला, चांदी जैसा सामान और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है. अब पुलिस ये पता लगा रही है कि ये गहने कहां से आए, किन लोगों ने इन्हें बेचा और इस पूरे खेल में और कौन-कौन शामिल है.

मामला बाराहाट थाना क्षेत्र का है. शनिवार शाम बौंसी के डीएसपी इंद्रजीत बैठा ने बाराहाट थाना परिसर में ये जानकारी दी. पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है, उसका नाम उमेश पोद्दार उर्फ गुड्डू पोद्दार है. उसकी उम्र 42 साल है और वह जमुई जिले के चंद्रमंडी थाना क्षेत्र के चंद्रमंडी टोला का रहने वाला है.

कहानी की शुरुआत साल 2025 में दर्ज एक चोरी के केस से हुई. पुलिस के मुताबिक, घर में घुसकर चोरी की शिकायत मिली थी. शिकायत में सोने-चांदी के गहने और कैश चोरी की बात कही गई थी. इस मामले में बाराहाट थाने में केस दर्ज किया गया था. केस 25 जुलाई 2025 का है.

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जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को चोरी के सामान की खरीद-बिक्री से जुड़े कुछ इनपुट मिले. पुलिस ने इनपुट के आधार पर जांच शुरू की. इसी दौरान उमेश पोद्दार की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली. पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया. इसके बाद पूछताछ और उसकी निशानदेही के आधार पर अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई की गई. फिर एक-एक करके गहने सामने आने लगे.

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पुलिस के मुताबिक, खैरीपान स्थित एक ज्वेलरी शॉप से करीब 6.03 किलोग्राम चांदी के जेवरात बरामद हुए. इसके अलावा चांदी की मोती वाली माला और करीब 3.500 ग्राम सोने के गहने भी मिले.

इसके बाद पुलिस माधोपुर बाजार स्थित ज्वेलरी शॉप पर पहुंची. यहां से करीब 4.070 किलोग्राम चांदी और 30.015 ग्राम सोने के जेवरात बरामद किए गए. इतना ही नहीं, करीब 130 ग्राम चांदी के लॉकेट, करीब 600 ग्राम मोतियों की माला और चांदी जैसा सामान भी बरामद हुआ. पुलिस ने एक मोबाइल फोन भी जब्त किया. दोनों जगहों से बरामद सामान को जोड़ने पर आंकड़ा पहुंचा करीब 10.37 किलो चांदी और 33.515 ग्राम सोने तक.

किन घटनाओं से जुड़े हैं ये जेवरात? छानबीन में जुटी पुलिस

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अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद आभूषण आखिर किन चोरी की घटनाओं से जुड़े हैं. क्या ये सभी गहने उसी चोरी के केस से जुड़े हैं या इनके पीछे चोरी की कई अलग-अलग घटनाएं हैं? इसके साथ ही पुलिस यह भी पता कर रही है कि चोरी के गहनों की खरीद-बिक्री में और कौन लोग शामिल हैं. आरोपी से पूछताछ के आधार पर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल उमेश पोद्दार पुलिस की गिरफ्त में है. उससे पूछताछ जारी है. पुलिस बरामद गहनों का मिलान चोरी की घटनाओं से कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश में है कि इस पूरे मामले की जड़ें कितनी दूर तक जाती हैं.

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(रिपोर्ट: दीपक कुमार)