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78 पत्थर के घर, मदरसे और कब्रें... पानी के नीचे मिली 2400 साल पुरानी दुनिया, तुर्की का रहस्यमयी नजारा

तुर्की में पानी का स्तर घटने के बाद 2400 साल पुराना प्राचीन शहर फिर से दिखाई दिया है. यहां 78 पत्थर के घर, कब्रिस्तान, मस्जिद और कई ऐतिहासिक अवशेष मिले हैं. जानिए इस अनोखी खोज की पूरी कहानी और क्यों यह जगह खास बन गई है.

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तुर्की के दक्षिण-पूर्व में डिकले बांध का पानी के नीचे का सीन.(Image: Anatolian Archaeology/AI)
तुर्की के दक्षिण-पूर्व में डिकले बांध का पानी के नीचे का सीन.(Image: Anatolian Archaeology/AI)

Underwater Ancient City Turkey: अगर आपको भी इतिहास से जुड़ी चीजें जानना और देखना पसंद है तो यह खबर आपको जरूर एक्साइटेड करेगी. हिस्ट्री और ट्रैवल लवर्स के लिए तुर्की की यह न्यूज काफी शॉकिंग है. दक्षिण-पूर्वी तुर्की में करीब 2,400 साल पुराना एक प्राचीन शहर अचानक फिर से दिखाई देने लगा है. जो कई सालों तक पानी के नीचे छिपा रहा यह शहर अब पानी का लेवल घटने के कारण बाहर आ गया है. इस दुर्लभ घटना के बाद पुरातत्वविद तुरंत मौके पर पहुंचे और यहां मौजूद ऐतिहासिक धरोहरों का स्टडी शुरू कर दिया.

आखिर पानी के नीचे से कैसे बाहर आया यह शहर?

यह प्राचीन बस्ती तुर्की के एगिल इलाके में स्थित है, 1990 के दशक के आखिर में डिक्ले बांध बनने के बाद यह पूरा इलाका पानी में डूब गया था. हाल ही में लगातार बारिश के बाद बांध के एक गेट में नुकसान हुआ, जिससे जलस्तर में बदलाव आया और शहर के कई हिस्से फिर से नजर आने लगे.

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क्या-क्या मिला इस प्राचीन शहर में?

पुरातत्वविदों की टीम ने यहां अब तक 78 पत्थर के घरों के अवशेष खोजे हैं. इसके अलावा कब्रें, कब्रिस्तान, मस्जिद और मदरसा जैसी ऐतिहासिक इमारतें भी मिली हैं. सबसे हैरानी की बात यह है कि इतने सालों तक पानी के नीचे रहने के बावजूद इन इमारतों की स्थिति काफी अच्छी है.

एक्सपर्ट का मानना है कि पानी के अंदर रहने की वजह से ये संरचनाएं मौसम, पेड़-पौधों और इंसानी नुकसान से काफी हद तक सुरक्षित रहीं.

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2400 साल पुराना है यह शहर

रिसर्चर्स के अनुसार, इस बस्ती की शुरुआत लगभग पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी. बाद में कई अलग-अलग सभ्यताओं ने भी यहां निवास किया. इसलिए यह जगह सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि हजारों साल के इतिहास की परतों को अपने अंदर समेटे हुए है.

ट्रैवल लवर्स के लिए क्यों है खास?

अगर आप इतिहास, पुरानी सभ्यताओं और अनोखी जगहों की यात्रा करना पसंद करते हैं, तो तुर्की का यह इलाका आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए. हालांकि यह स्थान हमेशा दिखाई नहीं देता. पानी का लेवल बढ़ने पर यह दोबारा पानी में डूब सकता है. ऐसे में इसे देख पाना अपने आप में एक दुर्लभ अनुभव माना जा रहा है.

क्यों जल्दी में हैं पुरातत्वविद?

वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे ही जलाशय का पानी फिर बढ़ेगा, यह पूरा इलाका दोबारा पानी में समा सकता है. इसलिए शोधकर्ता तेजी से पूरे क्षेत्र की मैपिंग, फोटोग्राफी और दस्तावेज तैयार कर रहे हैं.

उन्हें उम्मीद है कि यह प्राचीन शहर टिगरिस नदी के किनारे विकसित हुई प्राचीन सभ्यताओं, उनके व्यापार, रहन-सहन और संस्कृति से जुड़े कई नए राज खोल सकता है. आने वाले समय में यह खोज इतिहास और पर्यटन, दोनों के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती है.

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