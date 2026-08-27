September Travel Destinations: सितंबर में घूमने के लिए बेस्ट हैं भारत की ये जगहें, देखते ही दिल को मिलेगा सुकून

September Travel Destinations: मॉनसून धीरे-धीरे विदा होने लगता है और ऐसे में घूमने का मजा भी डबल हो जाता है. इसलिए ट्रेवल लवर्स को सितंबर का महीने सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि बारिश में खराब रास्तों की वजह से वो ट्रिप नहीं बना पाते हैं, मगर सितंबर आते ही लोग अपने बैग पैक करके अपनी पसंदीदा जगह पर निकलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस महीने कई जगहों पर मौसम सुहावना हो जाता है.

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पहाड़ों पर हरियाली, झरनों की रफ्तार और साफ होती वादियां ट्रिप का मजा बढ़ा देती हैं. अगर आप भी सितंबर में कुछ दिनों के लिए घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो भारत की इन खूबसूरत जगहों को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

ऋषिकेश, उत्तराखंड

अगर आप नेचर के साथ थोड़ा एडवेंचर चाहते हैं तो ऋषिकेश जा सकते हैं. गंगा किनारे का शांत माहौल, पहाड़ों की हरियाली और आसपास के प्राकृतिक नजारे मन को सुकून देते हैं. यहां रिवर राफ्टिंग और कैंपिंग जैसी एक्टिविटीज भी की जा सकती हैं, हालांकि मौसम और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है.

पचमढ़ी, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश का पचमढ़ी एक शांत हिल स्टेशन है, जहां हरियाली, झरने और जंगल आपको शहर की भागदौड़ से दूर ले जाते हैं. सितंबर में मानसून के बाद यहां के प्राकृतिक नजारे खास तौर पर खूबसूरत दिखाई देते हैं. परिवार या दोस्तों के साथ छोटी ट्रिप के लिए परफेक्ट लोकेशन है.

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लद्दाख

अगर आप एडवेंचर और पहाड़ों के शौकीन हैं तो सितंबर में लद्दाख का रुख कर सकते हैं. इस दौरान मौसम ठंडा होने लगता है और आसमान कई बार बेहद साफ दिखाई देता है. पैंगोंग लेक, नुब्रा वैली और लेह के आसपास के इलाकों की सुंदरता आपको लंबे समय तक याद रहेगी. इसी मौसम में लोग बाइक राइड पर भी निकलते हैं, क्योंकि लद्दाख की सड़कों पर बाइक चलाने का अपना ही एक अलग मजा होता है.

दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल

चाय के बागानों और पहाड़ों का खूबसूरत नजारा देखने के लिए दार्जिलिंग भी अच्छा ऑप्शन है. सितंबर में मानसून के बाद यहां की हरियाली काफी अट्रैक्ट करती हैं और इस मौसम में आपको यहां आकर बहुत सुकून मिलेगा. टाइगर हिल से सनराइज देखना और टॉय ट्रेन की सवारी इस ट्रिप को खास बना सकती है और यहां का फूड भी लोग बहुत पसंद करते हैं.

कूर्ग, कर्नाटक

कूर्ग अपनी हरी-भरी पहाड़ियों, कॉफी के बागानों और शांत वातावरण के लिए मशहूर है. सितंबर में यहां चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है और मौसम भी घूमने के लिए अच्छा रहता है. अगर आपको भीड़भाड़ से दूर प्रकृति के बीच समय बिताना पसंद है, तो आप कूर्ग की ट्रिप प्लान कर सकते हैं.

मुन्नार, केरल

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केरल का मुन्नार अपनी खूबसूरत पहाड़ियों और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है, जिसे देखने के लिए दूर-दूर से टूरिस्ट आते हैं. आप चाहे तो सितंबर में बारिश के बाद यहां की नेचुरल ब्यूटी मजा ले सकते हैं. क्योंकि बारिश के बाद मुन्नार की प्राकृतिक सुंदरता और भी निखर जाती है. बादलों से ढकी पहाड़ियां और हर तरफ फैली हरियाली आपको सुकून का एहसास करा सकती है.

उदयपुर, राजस्थान

सितंबर में राजस्थान के कई हिस्सों में गर्मी कुछ कम होने लगती है, ऐसे में उदयपुर घूमने का प्लान बनाया जा सकता है. झीलों का शहर कहलाने वाला उदयपुर अपने महलों, झीलों और खूबसूरत सनसेट के लिए मशहूर है. यहां सिटी पैलेस, पिछोला झील और आसपास के खूबसूरत स्थान देख सकते हैं, जिन्हें आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा. यह जगह उन लोगों को खास अट्रैक्ट करती हैं, जो फोटोग्राफी करना पसंद करते हैं.

ट्रिप प्लान करने से पहले रखें ध्यान

सितंबर में मौसम कई जगहों पर तेजी से बदल सकता है. इसलिए होटल और यात्रा की बुकिंग करने से पहले मौसम का अपडेट जरूर देख लें.

पहाड़ी इलाकों में बारिश के कारण सड़क भी प्रभावित हो सकती है, इसलिए पहले से जानकारी लेकर जाना ही सही रहेगा.

अपने साथ आरामदायक कपड़े, जरूरी दवाइयां, छाता या रेन जैकेट और अच्छी ग्रिप वाले जूते साथ रखना बेहतर रहेगा.

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