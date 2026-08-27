scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Chandra Grahan 2026: कल चंद्र ग्रहण के बाद करें 4 चीजों का दान, बढ़ने लगेगा पैसा!

Chandra Grahan 2026: 28 अगस्त को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा. जानें ग्रहण कितने बजे शुरू होगा और कब खत्म होगा, भारत में दिखाई देगा या नहीं, सूतक काल लगेगा या नहीं और ग्रहण के बाद किन चीजों का दान करना शुभ माना जाता है.

Advertisement
X
जानें ग्रहण कितने बजे शुरू होगा और कब खत्म होगा. (Photo: ITG)
जानें ग्रहण कितने बजे शुरू होगा और कब खत्म होगा. (Photo: ITG)

Raksha Bandhan 2026: 28 अगस्त 2026 को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. खास बात यह है कि इस बार चंद्र ग्रहण रक्षाबंधन के दिन पड़ रहा है. यह एक गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण होगा. ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके समय और धार्मिक मान्यताओं को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है. मान्यता है कि ग्रहण के बाद स्नान, पूजा और दान-पुण्य करना शुभ होता है. ऐसे में जानें चंद्र ग्रहण कितने बजे शुरू होगा, कब खत्म होगा और ग्रहण के बाद किन चीजों का दान करना शुभ माना जाता है.

चंद्र ग्रहण 2026 कितने बजे लगेगा?

28 अगस्त को चंद्र ग्रहण की उपछाया अवस्था सुबह 6 बजकर 53 मिनट से शुरू होगी.  इसके बाद आंशिक चंद्र ग्रहण सुबह 8 बजकर 3 मिनट पर शुरू होगा. ग्रहण का चरम सुबह करीब 9 बजकर 43 मिनट पर होगा.  इसके बाद आंशिक ग्रहण सुबह 11 बजकर 21 मिनट पर समाप्त हो जाएगा. वहीं ग्रहण की उपछाया अवस्था दोपहर 12 बजकर 31 मिनट तक रहेगी. 

सम्बंधित ख़बरें

Chandra Grahan 2026
कल रक्षाबंधन पर लगेगा चंद्र ग्रहण, जानें भारत में सूतक लगेगा या नहीं
daily horoscope aries to pisces
चंद्रग्रहण का अलग-अलग राश‍ियों पर क्या होगा असर? कैसा रहेगा आपका द‍िन, देखें भाग्य चक्र
Chandra Grahan 2026 In India
कल सुबह जल्दी लग जाएगा चंद्र ग्रहण, अभी नोट कर लें टाइमिंग
chandra grahan panchak sanyog 2026
पंचक के बीच कल लगेगा चंद्र ग्रहण! क्या भारत में होगा दृश्यमान
Raksha Bandhan 2026
रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण, पंचक, भद्रा! राखी के लिए मिलेगा बस इतना समय

चंद्र ग्रहण की पूरी टाइमिंग

उपछाया ग्रहण शुरू: सुबह 6:53 बजे
आंशिक चंद्र ग्रहण शुरू: सुबह 8:03 बजे
ग्रहण का चरम: सुबह 9:43 बजे
आंशिक ग्रहण समाप्त: सुबह 11:21 बजे
उपछाया ग्रहण समाप्त: दोपहर 12:31 बजे

क्या भारत में दिखाई देगा चंद्र ग्रहण?

28 अगस्त का यह आंशिक चंद्र ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा. ग्रहण का मुख्य चरण उन क्षेत्रों में देखा जा सकेगा जहां उस समय चंद्रमा क्षितिज के ऊपर होगा.  भारत में यह दिन के समय पड़ने के कारण दिखाई नहीं देगा.

Advertisement

क्या भारत में लगेगा सूतक काल?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल आमतौर पर दिखाई देने वाले ग्रहण से जुड़ा माना जाता है. चूंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए कई पंचांग और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा. हालांकि, कुछ लोग अपनी पारिवारिक या क्षेत्रीय परंपराओं के अनुसार ग्रहण से जुड़े नियमों का पालन कर सकते हैं.

ग्रहण के बाद क्या करें?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके साफ कपड़े पहनना शुभ माना जाता है. इसके बाद घर के पूजा स्थल की सफाई कर दीपक जलाकर भगवान की पूजा करें. ग्रहण के बाद दान-पुण्य करने की भी परंपरा है.

1. चावल का दान

ज्योतिषीय मान्यताओं में चावल और अन्य सफेद वस्तुओं का संबंध चंद्रमा से माना जाता है. इसलिए ग्रहण के बाद जरूरतमंद व्यक्ति को चावल का दान करना शुभ माना जाता है. अपनी क्षमता के अनुसार चावल या अन्य अन्न का दान किया जा सकता है.

2. दूध का दान

दूध को भी चंद्रमा से संबंधित वस्तु माना जाता है. ग्रहण के बाद जरूरतमंद व्यक्ति को दूध या दूध से बनी खाद्य सामग्री देना धार्मिक दृष्टि से शुभ माना जाता है.

3. सफेद वस्त्र दान करें

सफेद रंग को चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है. ऐसे में ग्रहण के बाद साफ उपयोग के योग्य सफेद कपड़े किसी जरूरतमंद को दान किए जा सकते हैं.

Advertisement

4. चीनी का दान

चीनी भी सफेद वस्तुओं में शामिल है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के बाद चीनी का दान करना शुभ माना जाता है. इसे चंद्रमा से जुड़े उपायों में शामिल किया जाता है.

5. अन्न का दान

ग्रहण के बाद जरूरतमंद लोगों को भोजन या राशन देना भी पुण्यकारी माना जाता है. आप अपनी क्षमता के अनुसार आटा, चावल, दाल या अन्य खाद्य सामग्री दान कर सकते हैं.

6. जरूरतमंदों की मदद करें

ग्रहण के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, कपड़े या जरूरी सामान देना धार्मिक मान्यता के साथ-साथ मानवीय दृष्टि से भी अच्छा कार्य है. दान हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार और बिना किसी दिखावे के करना बेहतर माना जाता है.

ग्रहण के बाद रखें इन बातों का ध्यान

ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और पूजा करने की परंपरा है. घर की साफ-सफाई करने के बाद पूजा स्थल पर दीपक जला सकते हैं. इसके बाद अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र या अन्य जरूरी चीजों का दान किया जा सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Chandra Grahan 2026: कल चंद्र ग्रहण के बाद करें 4 चीजों का दान, बढ़ने लगेगा पैसा! |
    September Travel Destinations: सितंबर में घूमने के लिए बेस्ट हैं भारत की ये जगहें, देखते ही दिल को मिलेगा सुकून |
    बेंगलुरु के थाने में खूनी वारदात, गर्भवती महिला कांस्टेबल के सिर पर लोहे की रॉड से किए कई वार, आरोपी गिरफ्तार |
    मणिपुर के कांगपोकपी में फिर हिंसा, अंधाधुंध फायरिंग में 4 लोगों की मौत, एक घायल-एक लापता |
    'इलाका गोलियों से गूंज उठा...' शामली में जिस जिम के बाहर हुई अंकित बालियान की हत्या, उसके मालिक ने बयां किया खौफनाक मंजर |
    पाकिस्तान: AC की आग या खराब ऑक्सीजन पाइप...14 नवजातों को कौन लील गया |
    India's First Bullet Train: जमीन से 12 मीटर ऊपर ये स्टेशन, जिस पर 320km की रफ्तार से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन... ये वजह |
    फ्लैश फ्लड की ताकत... केदारनाथ के पीछे आए पत्थर की तरह नेपाल में बहा बड़ा पत्थर, गांव में आकर रुका |
    दिल्ली की मॉडल मुस्कान मर्डर केस में सामने आया CCTV फुटेज, भागते दिखा आरोपी इमरान |
    ट्रेन में ही महिलाएं गाने लगीं 'संगीत', मजबूर होकर TTE ने कराया चुप
    Advertisement