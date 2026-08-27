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'इलाका गोलियों से गूंज उठा...' शामली में जिस जिम के बाहर हुई अंकित बालियान की हत्या, उसके मालिक ने बयां किया खौफनाक मंजर

यूपी के शामली में सिंगर अंकित बालियान की सरेआम 15-20 राउंड गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई. वारदात से भड़के परिजनों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया. सोशल मीडिया पर हरियाणा के 'गोगी गैंग' की कथित पोस्ट से हत्या का दावा सामने आया है. सपा और रालोद ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है.

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शामली का अंकित बालियान हत्याकांड (Photo- Screengrab)
शामली का अंकित बालियान हत्याकांड (Photo- Screengrab)

उत्तर प्रदेश के शामली में सिंगर अंकित बालियान को ताबड़तोड़ गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया. वारदात वाली जगह स्थित जिम के मालिक ने पूरे घटनाक्रम की खौफनाक तस्वीर बयां की है. रवि शर्मा के मुताबिक, बंटीखेड़ा गांव के रहने वाले अंकित पिछले 8-9 महीनों से लगातार उनके जिम में आ रहे थे. बुधवार को भी वह शाम करीब 4:00 बजे जिम पहुंचे थे. करीब ढाई घंटे वर्कआउट करने के बाद जैसे ही अंकित बाहर निकले इलाका गोलियों से गूंज उठा. 

अंकित बालियान जिम से महज 20 मीटर दूर खड़ी अपनी गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि पहले से घात लगाए बाइक सवार बदमाशों ने उनपर गोलियों की बौछार कर दी. अनुमान के अनुसार 15 से 20 राउंड फायरिंग की गई. कई गोलियां अंकित के शरीर में धंस गईं. वारदात के बाद अंकित की स्कॉर्पियो पर मिले गोलियों के निशान फायरिंग की भयावहता की कहानी बयां कर रहे हैं.  

इस खूनी वारदात से पूरा इलाका दहल उठा. मौके पर 18 कारतूस बिखरे पड़े मिले. वहीं, खून से लथपथ अंकित को अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया.

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खबर मिलते ही परिजनों और इलाके के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. कुछ ही देर बाद सैकड़ों ग्रामीणों ने अंकित के शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया. घटना से  पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. प्रदर्शन के दौरान मृतक की मां अपने बेटे के शव को गोद में लेकर बीच सड़क पर बैठ गईं और बिलख-बिलख कर इंसाफ की गुहार लगाने लगीं. हालांकि, बाद में अफसरों के समझाने पर जाम खुलवाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

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इस बीच अंकित बालियान हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर हरियाणा के कुख्यात 'गोगी गैंग' की एक कथित पोस्ट सामने आई है. इसमें अंकित पर विरोधी गैंग के संपर्क में रहने और गाना बनाने का आरोप लगाकर हत्या का दावा किया गया है. पुलिस गैंगवार, आपसी और चुनावी रंजिश सहित सभी एंगल से जांच कर रही है.

दूसरी ओर, इस सनसनीखेज वारदात से लॉ एंड ऑर्डर पर राजनीति गरमा गई है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद समेत अन्य दलों ने सरकार की कानून व्यवस्था पर निशाना साधा है. फिलहाल, पुलिस हत्या की असली वजह और शूटरों की तलाश कर रही है.

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