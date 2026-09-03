7900mAh की बैटरी, 50MP का कैमरा और 2TB का सपोर्ट, Redmi 17 5G भारत में लॉन्च, इतनी है कीमत

Xiaomi ने भारत में नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Redmi 17 5G है. इसमें 7900mAh की बैटरी, फास्ट चार्जर, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है. यहां तक कि इसमें 2TB तक का SD कार्ड लगा सकेंगे. कंपनी ने इस बार कुछ न्यू अट्रैक्टिव कलर भी पेश किए हैं.

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Redmi 17 5G को दो मेमोरी वेरिएंट में लॉन्च किया है, जिसमें एक 6GB Ram के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, जिसकी कीमत 23,999 रुपये है.

वहीं, 8GB रैम + 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 26,999 रुपये है. इस हैंडसेट को इटर्नल ओरैंज, एंडलेस ब्लू और एब्सोल्यूट ब्लैक कलर में पेश किया है.

Redmi 17 5G के स्पेसिफिकेशन्स

Redmi 17 5G में 6.9 इंच का डिस्प्ले दिया है, जो 120Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलेगा. कंपनी ने स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass 7i की लेयर दी है. इसमें डुअल स्पीकर वाला फोन है.

Redmi 17 5G में मिलेगा क्वालकॉम का चिपसेट

Redmi 17 5G में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 चिपसेट का इस्तेमाल किया है. इसमें 6GB और 8GB Ram का इस्तेमाल किया है. साथ ही इसमें 128GB स्टोरेज मिलेगी. 2 TB तक का माइक्रोएसडी कार्ड लगा सकेंगे, जिससे स्टोरेज में इजाफा किया जा सकता है.

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Redmi 17 5G की बैटरी और फास्ट चार्जर

Redmi 17 5G स्मार्टफोन में 7900mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जिसके साथ 45W का फास्ट चार्जर भी दिया है. इसमें 3.5mm का ऑडियो जैक दिया गया है. रेडमी का यह स्मार्टफोन Xiaomi HyperOS 3 बेस्ड Android 16 पर काम करेगा.

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Redmi 17 5G का कैमरा

Redmi 17 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें 50MP का AI सेंसर दिया गया है. साथ ही 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है.

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