Tata Curvv Series X: टाटा का धमाका, लॉन्च की दमदार SUV, 10 लाख से कम है कीमत

टाटा ने अपनी दमदार एसयूवी कर्व की नई रेंज को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने कर्व सीरीज एक्स रेंज को इंट्रोड्यूस किया है. कर्व एक्स रेंज मौजूदा स्टैंडर्ड वर्जन को रिप्लेस करेगा. ब्रांड की मानें, तो नई रेंज में कंज्यूमर्स को बेहतर वैल्यू मिलेगी. आसान भाषा में कहें, तो इस कार में कंज्यूमर्स को एक्स्ट्रा वैल्यू मिलेगी.

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कर्व सीरीज एक्स 6 वेरिएंट में उपलब्ध होगी. टाटा ने नई रेंज में वेरिएंट लाइनअप को रिशफल किया है. इसके लिए कम कीमत में कंपनी ने हायर वेरिएंट्स के फीचर्स को जोड़ा है, जिससे लोगों को ज्यादा बेहतर वैल्यू मिलेगी. आइए जानते हैं नई रेंज की डिटेल्स.

कितनी है कीमत?

कर्व सीरीज एक्स 6 वेरिएंट में आती है, जिसमें स्मार्ट एक्स, प्योर एक्स, प्योर एक्स प्लस, क्रिएटिव एक्स प्लस, एकॉम्प्लिश एक्स और एकॉम्प्लिश एक्स प्लस का विकल्प मिलता है. कंज्यूमर्स 5 कलर ऑप्शन- प्रिस्टीन वॉइट, प्योर ग्रे, नाइट्रो क्रिमसन, ओपेरा ब्लू और ऑब्सीडियन ब्लैक में कार को खरीद पाएंगे.

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टाटा कर्व सीरीज एक्स की कीमत 9.99 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. ये कीमत स्मार्ट एक्स वेरिएंट की है. वहीं प्योर एक्स वेरिएंट की कीमत 11 लाख रुपये से शुरू होती है. सीरीज का टॉप वेरिएंट एकॉम्प्लिश एक्स प्लस 18.50 लाख रुपये और इसका डार्क एडिशन 18.75 लाख रुपये एक्स शोरूम पर आता है.

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क्या होगा कार में खास?

कर्व सीरीज एक्स के लोअर वेरिएंट्स में ज्यादा फीचर्स मिलते हैं. कार में 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन प्योर एक्स वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाएगी. इसके अलावा सीरीज में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कार प्ले, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट और ऑटो फोल्डिंग ओआरवीएम्स मिलेंगे.

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हायर वेरिएंट्स में 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, फ्रंट और रियर यूएसबी पोर्ट और एक कूल्ड ग्लफबॉक्स मिलता है. कैबिन में लाइटर इंटीरियर दिया गया है, जिससे इंटीरियर ज्यादा एयरी फील होता है. रियर पैसेंजर्स के लिए कार में अलग से एसी वेंट्स, रियर आर्मरेस्ट और रिक्लाइनिंग रियर सीट्स मिलती हैं.

अन्य फीचर्स की बात करें, तो कार में 360 डिग्री कैमरा दिया गया है. कार में पैनोरोमिक सनरूफ, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, रेन सेंसिंग वाइपर और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलेंगे. सेफ्टी की बात करें, तो कार में 6 एयरबैग, ईपीएस, हिल-होल्ड कंट्रोल, एबीएस, ईबीडी और रियर पार्किंग सेंसर मिलते हैं. कार के इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं है. ये कार तीन इंजन ऑप्शन में आएगी.

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