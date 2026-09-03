scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Bharwan Tamatar: घर में बच गए सिर्फ टमाटर? लहसुन डालकर बनाएं शादी वाले भरवां टमाटर, रोटी और चावल संग लगेंगे टेस्टी

Bharwan Tamatar: अगर आप भी रोज-रोज वही हरी सब्जी या दाल खाकर बोर हो चुके हैं तो आज हम आपको शादी वाले भरवां टमाटर की टेस्टी और चटपटी सब्जी बनाने का तरीका बता रहे हैं.

Advertisement
X
ऐसे बनाएं भरवां टमाटर (Photo: ITG)
ऐसे बनाएं भरवां टमाटर (Photo: ITG)

रोज-रोज एक ही जैसी हरी सब्जियां या फिर दाल-चावल खाकर अगर आपका मन ऊब गया है और आप लंच में कुछ खास और मसालेदार बनाना चाहते हैं तो शादी वाले भरवां टमाटर एक बेहतरीन विकल्प है. शादियों और पार्टियों के मेन्यू में मिलने वाली यह मसालेदार और ग्रेवी वाली डिश स्वाद में जितनी जबरदस्त होती है, बनाने में उतनी ही आसान. उबले आलू, पनीर और खास भारतीय मसालों की स्टफिंग से तैयार ये टमाटर रोटी, पराठे या गरमा-गरम चावल के साथ खाने में बेहद लाजवाब लगते हैं. आइए जानते हैं ढाबा और हलवाई स्टाइल में भरवां टमाटर बनाने की आसान रेसिपी.

सामग्री:

मध्यम आकार के सख्त और लाल टमाटर - 5-6

सम्बंधित ख़बरें

House Storage Tips
त्योहारों पर घर नहीं दिखेगा बिखरा-बिखरा! अपनाएं ये 7 स्मार्ट ट्रिक्स
Panchamrit Cake
बाजार के केक की छुट्टी! घर में कान्हा के लिए बनाएं खास पंचामृत केक
how to make tasty bharwan kundru
बच्चे-बुजुर्ग नहीं खाते कुंदरू? अमचूर डालकर बनाएं चटपटे भरवां कुंदरू
how to make sabudana peanut namkeen
महंगी-मिलावटी नमकीन छोड़ें, घर में बनाएं साबूदाना-मूंगफली मिक्सचर
How to Make Shahi Dal Biji
1 कटोरी बेसन और मसूर दाल से घर पर बनाएं कुरकुरी बीकानेरी नमकीन

स्टफिंग (भरवां मसाले) के लिए:

उबले और मैश किए आलू - 2

कद्दूकस किया हुआ पनीर - 1/2 कप

हरी मिर्च (बारीक कटी) - 1-2

अदरक (कद्दूकस किया हुआ) - 1 छोटा चम्मच

हरा धनिया (बारीक कटा) - 2 बड़े चम्मच

गरम मसाला - 1/2 छोटा चम्मच

अमचूर पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच

भुना जीरा पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच

नमक - स्वादानुसार

तेल या घी - 1 बड़ा चम्मच

ग्रेवी के लिए:

प्याज (बारीक कटा या पेस्ट) - 1

अदरक-लहसुन पेस्ट - 1 छोटा चम्मच

टमाटर का गुदा (जो टमाटर खाली करते वक्त निकला हो) - पेस्ट बना लें

काजू का पेस्ट या मलाई - 2 बड़े चम्मच

जीरा - 1/2 छोटा चम्मच

Advertisement

हल्दी पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच

धनिया पाउडर - 1 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच

कसूरी मेथी - 1 छोटा चम्मच

नमक - स्वादानुसार

तेल - 2-3 बड़े चम्मच

बनाने की विधि:

टमाटर तैयार करें: सबसे पहले टमाटरों को धोकर सुखा लें. ऊपर का हिस्सा (टोपी) हल्का सा काटें और चम्मच की मदद से अंदर का पूरा गुदा निकाल लें ताकि टमाटर अंदर से कटोरी जैसा खाली हो जाए. निकाले गए गुदे को ग्रेवी के लिए अलग रख लें.

स्टफिंग बनाएं: एक पैन में 1 चम्मच तेल गर्म करें. इसमें अदरक और हरी मिर्च डालकर भूनें. अब मैश किए आलू, पनीर, लाल मिर्च, अमचूर, भुना जीरा, गरम मसाला और नमक डालकर 2-3 मिनट तक भूनें. ऊपर से हरा धनिया मिलाएं और स्टफिंग ठंडी होने दें.

टमाटर भरें: तैयार आलू-पनीर के मिश्रण को खाली किए गए टमाटरों में अच्छी तरह दबा-दबाकर भर लें.

टमाटर पकाएं: एक पैन में 1 चम्मच तेल डालें और भरे हुए टमाटरों को धीमी आंच पर चारों तरफ से हल्का सुनहरा होने तक ढककर 4-5 मिनट पकाएं. ध्यान रखें कि टमाटर ज्यादा गले नहीं. पकने के बाद इन्हें अलग निकाल लें.

ग्रेवी तैयार करें:

उसी पैन में 2 चम्मच तेल गर्म करें और जीरा चटकाएं.

Advertisement

अब कटा हुआ प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें. इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर 1 मिनट भूनें.

इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाएं.

अब टमाटर का पिसा हुआ गुदा डालें और मसालों को तब तक पकाएं जब तक तेल अलग न होने लगे.

इसके बाद काजू का पेस्ट या मलाई डालकर अच्छी तरह मिलाएं. थोड़ा सा पानी डालकर ग्रेवी को धीमी आंच पर 2-3 मिनट तक उबलने दें.

सर्व करें: ग्रेवी पक जाने पर उसमें कसूरी मेथी क्रश करके डालें. अब फ्राई किए हुए भरवां टमाटरों को ग्रेवी में रखें और 1 मिनट के लिए धीमी आंच पर ढक दें. ऊपर से बारीक हरे धनिए से गार्निश करें. आपके शादी वाले स्वादिष्ट भरवां टमाटर तैयार हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    तेलंगाना की मंत्री को पद से हटाया, बेटी ने सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ दिया था बयान |
    GDP पर उठे सवाल, तो World Bank का अधिकारी बोला- ग्रोथ में गड़बड़ नहीं, कम FDI का रोना बेकार |
    ओडिशा में हुआ 'शोले' जैसा हाई-वोल्टेज ड्रामा, पत्नी रूठी तो टावर पर चढ़ा युवक |
    Bharwan Tamatar: घर में बच गए सिर्फ टमाटर? लहसुन डालकर बनाएं शादी वाले भरवां टमाटर, रोटी और चावल संग लगेंगे टेस्टी |
    7900mAh की बैटरी, 50MP का कैमरा और 2TB का सपोर्ट, Redmi 17 5G भारत में लॉन्च, इतनी है कीमत |
    अचानक मीटिंग कॉल और सिस्टम एक्सेस बंद... PayPal ने 600 इंड‍ियन कर्मचारियों को न‍िकाला |
    मेरे कपड़े गिले हो जाते... इस डर से पूल में नहीं कूदा शख्स, छोटी बहन को डूबने दिया |
    कुछ लोग खौलते तेल में हाथ कैसे डाल लेते हैं? क्यों नहीं जलते हैं हाथ |
    PCB ने कहा- राजा से मिलो, क्रिकेटर ने कर दिया साफ इनकार... पाकिस्तान टीम में बगावत की इनसाइड स्टोरी |
    राम मंदिर के बाद अब मथुरा-काशी और संभल की चर्चा, संतों ने बताया अगला एजेंडा
    Advertisement