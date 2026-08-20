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Samsung का बड़ा ऐलान! 27 अगस्त को लॉन्च होगा नया Galaxy स्मार्टफोन, फीचर्स लीक

सैमसंग ने अगले Unpacked Event का ऐलान कर दिया है. ये सॉफ्ट लॉन्च होगा. इस दौरान कंपनी अपने फ्लैगशिप सीरीज का फैन एडिशन लॉन्च करेगी. इस फोन के फीचर्स लीक हो रहे हैं.

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Samsung Galaxy S26 Ultra पर 15 हजार रुपये बचाने का मौका मिलेगा. (Photo: Samsung)
Samsung Galaxy S26 Ultra पर 15 हजार रुपये बचाने का मौका मिलेगा. (Photo: Samsung)

Samsung ने हाल ही में Galaxy Z Fold सीरीज लॉन्च की है. अब कंपनी ने एक बार फिर से Unpacked इवेंट का ऐलान कर दिया है. दरअसल Galaxy S26 फैमिली में एक नया स्मार्टफोन ऐड होने वाला है. कंपनी ने 27 अगस्त को नए Galaxy Event का ऐलान किया है. Samsung ने अभी फोन का नाम नहीं बताया है, लेकिन लगभग तय माना जा रहा है कि इस इवेंट में Galaxy S26 FE लॉन्च होगा. खास बात यह है कि लॉन्च से पहले ही इस फोन की कई डिटेल्स सामने आ चुकी हैं.

हर साल कंपनी अपने फ्लैगशिप सीरीज का FE यानी फैन एडिशन लॉन्च करती है. इस फोन फ्लैगशिप लेवल एक्सपीरिएंस और स्पेसिफिकेशन थोड़ी कम कीमत पर देने की कोशिश होती है. आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से Galaxy S26 FE को लेकर लगातार लीक्स सामने आ रही हैं. इसलिए माना जा रहा है कि यही फोन लॉन्च किया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: Galaxy Fold8 Ultra First Impression: सैमसंग का अब तक का सबसे महंगा स्मार्टफोन, शुरुआती यूज में कैसा है?

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दिलचस्प बात यह है कि सैमसंग इस फोन को लेकर ज्यादा सस्पेंस नहीं बना पाया है. लॉन्च से पहले ही डिजाइन, कैमरा, डिस्प्ले और प्रोसेसर जैसी कई डिटेल्स लीक हो चुकी हैं. ये नया नहीं है हर बार ऐसा होता है.

Galaxy S26 FE में क्या होगा खास? 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Galaxy S26 FE में 6.7 इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले मिल सकता है. इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट होने की उम्मीद है. फोन में सैमसंग का इनहाउस Exynos 2500 प्रोसेसर दिया जा सकता है. इसके साथ 8GB RAM और अलग-अलग स्टोरेज ऑप्शन मिल सकते हैं. हालांकि ये स्पेसिफिकेशन्स अभी कंफर्म्ड नहीं हैं. 

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कैमरे की बात करें तो Galaxy S26 FE में पीछे तीन कैमरे दिए जाने की उम्मीद है. लीक के अनुसार, इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिल सकता है. सेल्फी के लिए 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने की बात भी सामने आई है. 

यह भी पढ़ें: Galaxy Fold8 First Impressions: फोल्डेबल स्मार्टफोन की बड़ी प्रॉब्लम सैमसंग ने सॉल्व कर दी है

फोन में 4,900mAh की बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग मिल सकती है. इसके अलावा फोन को पानी और धूल से बचाने के लिए IP68 रेटिंग मिलने की भी उम्मीद है. सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें Android 17 पर आधारित नया One UI 9 दिया जा सकता है. Samsung सात साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट देने की तैयारी में भी हो सकता है. 

सैमसंग के इवेंट टीजर से एक बात जरूर साफ है. कंपनी इस नए फोन में कैमरा और AI फीचर्स पर जोर देने वाली है. सैमसंग का कहना है कि नया डिवाइस Galaxy S26 सीरीज के कई अनुभव ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है. कीमत पर लोगों का ज्यादा ध्यान है. ये फोन 50 हजार रुपये के ऊपर ही लॉन्च होने की उम्मीद है. 

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