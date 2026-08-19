'रहमान डकैत' बना रावण का गुरु शुक्राचार्य, अक्षय खन्ना के नए लुक ने मचाया धमाल

बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना का दौर इस समय जबरदस्त चल रहा है. 'दृश्यम 2' से लेकर 'छावा', 'धुरंधर' और 'इक्का' तक, पिछले कुछ सालों में वे कई शानदार प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे हैं. अब, यह एक्टर 'महाकाली' में एक नए और दमदार अवतार में नजर आने वाले हैं. जिसकी पहली झलक ने लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है.

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'धुरंधर' में अपनी परफॉर्मेंस के लिए खूब तारीफें बटोरने वाले अक्षय इस माइथोलॉजिकल फिल्म से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू करेंगे. मेकर्स ने अब घोषणा की है कि फिल्म की मचअवेटेड झलक 24 अगस्त को रिलीज की जाएगी.

फैंस की बढ़ी एक्साइटमेंट

'महाकाली' को लेकर चर्चा तब शुरू हुई जब फिल्ममेकर प्रशांत वर्मा और RKD स्टूडियोज ने सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी पोस्ट शेयर किया, जिसमें बस इतना लिखा था, '24 अगस्त - अंत की शुरुआत.' इसके साथ ही, उन्होंने शुक्राचार्य के रोल में अक्षय खन्ना का लुक भी शेयर किया.

'महाकाली' में अक्षय, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार असुरों और रावण के शक्तिशाली गुरु शुक्राचार्य का किरदार निभा रहे हैं. यह किरदार अक्षय द्वारा अब तक निभाए गए किरदारों से बिल्कुल अलग है, और उनके इस पहले अवतार ने ऑनलाइन काफी चर्चा बटोर ली है.

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डायरेक्टर द्वारा शेयर की गई फोटो में वे इस किरदार में लगभग पहचाने नहीं जा रहे हैं; लंबी दाढ़ी, सिर के ऊपर बंधे उलझे बाल और माथे पर साफ दिखने वाला तिलक उनके लुक को खास बना रहा है. मिट्टी के रंग वाली, कई परतों वाली पोशाक और किरदार के पारंपरिक गहने व एक्सेसरीज उनके लुक को और भी प्रभावशाली और डरावना बनाते हैं.

अक्षय खन्ना को देखने के लिए बेताब हैं फैंस

इस घोषणा ने फैंस के बीच खासकर उनके ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, काफी एक्साइटमेंट पैदा कर दिया है. एक इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, 'बिना शर्ट वाले अक्षय को देखकर तो हम होश खो बैठेंगे.' एक और यूजर ने कमेंट किया, 'दुनिया के अंत (डूomsday) का इंतजार हो सकता है... लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूं...अक्षय खन्ना.'

Happy Birthday #AkshayeKhanna sir, a true actor who proves that real talent doesn't need noise. Effortless screen presence, powerful performances, and unmatched class always stand out 🎭🎬



Its an absolute honour working with you. Can’t wait to show the world what we’ve created… pic.twitter.com/xiblaH8voc — Prasanth Varma (@PrasanthVarma) March 28, 2026

मार्च 2026 में, प्रशांत ने अक्षय के जन्मदिन पर उनकी तारीफ करते हुए उनके शांत और सहज एक्टिंग अंदाज का जिक्र किया था. उन्होंने लिखा, 'जन्मदिन की बधाई #AkshayeKhanna सर, आप एक सच्चे एक्टर हैं जो साबित करते हैं कि असली टैलेंट को शोर-शराबे की जरूरत नहीं होती. स्क्रीन पर आपकी सहज मौजूदगी, दमदार परफॉर्मेंस और बेमिसाल अंदाज हमेशा अलग नजर आते हैं. आपके साथ काम करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है.'

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खैर, इस फिल्म में अक्षय खन्ना के साथ भूमि शेट्टी और रोहित सराफ भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. खबरों के मुताबिक, भूमि 'महाकाली' का किरदार निभा रही हैं और उनका फर्स्ट-लुक पोस्टर अक्टूबर 2025 में जारी किया गया था.

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