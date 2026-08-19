scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Ganga Expressway: बारिश से धंसी सड़क को यूपीडा ने तत्काल किया दुरुस्त, एक्सप्रेसवे पर आवागमन जारी

मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर बारिश के कारण उन्नाव क्षेत्र के पास धंसी सड़क की यूपीडा और कार्यदायी संस्था ने तुरंत मरम्मत कर दी है. मौके पर मुस्तैद टीमों ने आवश्यक कार्य पूरा कर दिया, जिससे एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार फिर से सुचारु बनी हुई है.

Advertisement
X
गंगा एक्सप्रेसवे पर आवागमन सुचारु (Photo- Screengrab)
गंगा एक्सप्रेसवे पर आवागमन सुचारु (Photo- Screengrab)

उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक 594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर बारिश के कारण उन्नाव क्षेत्र के पास किलोमीटर संख्या 421 पर सड़क और साइड रेलिंग के पास करीब 10 मीटर गहरा गड्ढा हो गया. मेरठ से प्रयागराज जाने वाले रूट पर सड़क धंसने से हादसों का खतरा पैदा हो गया था. घटना की सूचना मिलते ही यूपीडा (UPEIDA) और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने बारिश के बीच ही मौके पर पहुंचकर मरम्मत का काम शुरू कराया. टीमों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए धंसी हुई सड़क को समय रहते पूरी तरह दुरुस्त कर दिया है और अब एक्सप्रेसवे पर आवागमन पूरी तरह सुचारु है.

मुस्तैद टीमों ने तत्काल दुरुस्त की सड़क

प्रोजेक्ट मैनेजर आर.के. मिश्रा ने बताया कि बारिश के दौरान संवेदनशील हिस्सों की लगातार निगरानी की जा रही है. सूचना मिलते ही तकनीकी टीमों को मौके पर भेजकर सड़क के प्रभावित हिस्से को तुरंत ठीक कर दिया गया. इस मरम्मत कार्य के दौरान एक्सप्रेसवे पर यातायात को बाधित नहीं होने दिया गया और सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए.

सम्बंधित ख़बरें

The Kanpur-Lucknow Expressway was built at a cost of around Rs 4,200 crore and was inaugurated on July 13.
धंसे एक्सप्रेसवे में झोल, निर्माण कंपनी को फिर मिले ₹3500 करोड़ के ठेके
Repair work underway on the Kanpur-Lucknow Expressway (Photo: ITG)
कानपुर–लखनऊ एक्सप्रेसवे धंसने के बाद NHAI ने लिया तगड़ा एक्शन
Repair work carried out on Kanpur-Lucknow Expressway (Screengrab)
4200 करोड़ की सड़क को 17 दिन में दूसरी बार पड़ी मरम्मत की जरूरत!
Travel to become easier with the Lucknow-Kanpur Expressway (Photo: ANI)
अब सिर्फ इतने मिनट में पहुंचेंगे कानपुर से लखनऊ, आज खुला नया एक्सप्रेसवे
puncture shop on expressway
एक्सप्रेसवे पर नहीं फंसेगी गाड़ी, हर 40-60 KM पर खुलेगी पंचर, रिपेयर शॉप

प्रोजेक्ट हेड ने दी मिट्टी बैठने की सफाई

सड़क धंसने के मामले में प्रोजेक्ट हेड आर.के. मिश्र ने सफाई देते हुए कहा कि निर्माण के बाद पहली बरसात में बड़े पैमाने पर की गई मिट्टी की भराई बैठने से अक्सर ऐसी स्थिति बनती है. एक्सप्रेसवे के निर्माण में अत्याधुनिक तकनीक और मानकों का प्रयोग हुआ है. दक्ष टीमें अलर्ट पर हैं और आवश्यकतानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.

Advertisement

पेट्रोलिंग बढ़ाई गई, यात्रियों का सफर सुरक्षित

बारिश के मौसम को देखते हुए गंगा एक्सप्रेसवे की नियमित पेट्रोलिंग और तकनीकी निरीक्षण बढ़ा दिया गया है. प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा और सुगम आवागमन सर्वोच्च प्राथमिकता है. पूरी टीम फील्ड में सक्रिय है और आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं ताकि यात्री बिना किसी परेशानी के सुरक्षित सफर कर सकें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Ganga Expressway: बारिश से धंसी सड़क को यूपीडा ने तत्काल किया दुरुस्त, एक्सप्रेसवे पर आवागमन जारी |
    ‘कलेक्टर सर, सड़क बनवा दीजिए’, स्कूल ड्रेस में बच्चों ने लगाई गुहार |
    'रहमान डकैत' बना रावण का गुरु शुक्राचार्य, अक्षय खन्ना के नए लुक ने मचाया धमाल |
    '12 वर्षों में मिला सिर्फ पेपर लीक, महंगी शिक्षा और घोटाले...', खड़गे का मोदी सरकार पर हमला |
    रक्षा कारोबारी साहिल लूथरा से 10 करोड़ की रंगदारी मामला: आरोपी को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली जमानत |
    Dal Foam: दाल उबालते समय ऊपर क्यों बनता है सफेद झाग? जानिए इसे निकालना जरूरी है या नहीं |
    पुल के इंतजार में 300 ग्रामीण, बीमार महिला को झोली में नदी पार कराने की आई नौबत |
    Mahindra XEV से मुकाबला, 500KM से ज्यादा रेंज, आ रही नई 7 सीटर SUV |
    'जंतर-मंतर का जोश बनाम रांची का दर्द!' जानिए जंतर-मंतर से कितना अलग रहा झारखंड का छात्र आंदोलन |
    22 परीक्षा रद्द, 6 स्थगित, 17 पर CID की जांच, राज्य सरकार का JSSC- JPSC पर बड़ा एक्शन
    Advertisement