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आ गया दुनिया का सबसे पावरफुल और अच्छा AI GPT-6 Astra, सैम ऑल्टमैन ने खुद गिनाए फीचर्स

OpenAI ने अपना सबसे पावरफुल AI मॉडल GPT 6 Astra को लॉन्च कर दिया है. साथ ही कंपनी ने बताया है कि यह अब तक का सबसे पावरफुल AI मॉडल है. साथ ही ChatGPT मेकर का दावा है कि Astra सबसे अच्छा है और यह AGI ERA की शुरुआत है.

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लॉन्च हुआ GPT 6 Astra मॉडल. (Photo: Unsplash)
लॉन्च हुआ GPT 6 Astra मॉडल. (Photo: Unsplash)

ChatGPT के मेकर OpenAI ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और कंपनी ने आखिरकार अपना सबसे पावरफुल AI मॉडल लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम GPT-6 Astra है. कंपनी का दावा है कि यह उनका अब तक का सबसे पावरफुल AI मॉडल है. कंपनी ने बताया है कि AGI की शुरुआत हो सकती है.  

OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर पोस्ट पर किया है. ऑल्टमैन ने GPT 6 को कंप्यूटर पर इस्तेमाल होने वाला दुनिया का सबसे बेस्ट बेस्ट मॉडल बताया है. साथ ही इसको प्रोफेशनल वर्कस साइंसस, कोडिंग और साइबर सिक्योरिटी को लेकर काम करता है. सैम ऑल्टमैन का मानना है कि इसको एंत्रोप्रेन्योरशिप, साइंटिस्ट खोज और बिल्डिंग आदि में इस्तेमाल किया जा सकेगा. 

एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान OpenAI के प्रेसिडेंट ग्रेग ब्रॉकमैन ने कहा है कि यह महसूस करना गलत नहीं है कि अब हम AGI के दौर में हैं. ब्रॉकमैन को भरोसा है कि भविष्य में लोग Astra के लॉन्च को AI की दुनिया में बड़ी लॉन्चिंग मानी जा सकती है. 

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GPT-6 Astra कितना बेहतर है?

GPT-6 Astra के फीचर्स की बात करें तो यह कई कामों को बड़े ही बेहतर तरीके से कर सकता है. जैसे कोडिंग जैसे टास्क को आसानी से कंप्लीट कर सकता है. OpenAI ने अपने ब्लॉगपोस्ट में GPT 6 Astra को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अब तक का सबसे बेहतरीन मॉडल बताया गया है. 

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यह भी पढ़ें: OpenAI की बड़ी सफलता, बनाई पहली AI चिप, Nvidia से मुकाबला

बग आदि को भी खोज सकता है 

GPT-6 Astra की अन्य काबिलियत की बात करें तो ये आसानी से बग खोज सकता है. टर्मिनल टास्क आदि को कंप्लीट कर सकता है और कोडबेस से संबंधित सवालों को जवाब आदि दे सकता है. जवाब की एक्युरेसी में Astra ने OpenAI के अपने GPT-5.6 Sol और Anthropic के Fable मॉडल्स को भी पीछे छोड़ दिया है. 

GPT-6 Astra की साइबर सिक्योरिटी को लेकर काबिलियत 

Astra साइबर सिक्योरिटी और बग आदि खोजने में भी दूसरे प्लेटफॉर्म की तुलना में बेहतर है.  Anthropic के Claude Mythos और OpenAI के GPT-5.6 Sol के लॉन्च के बाद ऐसे AI मॉडल देखें हैं, जो साइबर सिक्योरिटी स हमने ऐसे AI मॉडल देखे हैं, जो साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी खामियों को खोजने में बेहतर है. 

साथ ही OpenAI ने बताया है कि प्रोडक्शन सेफ्टी गार्डरेल्स के बिना किए गए साइबर सिक्योरिटी टेस्ट में Astra ने ExploitBench पर 100 फीसदी स्कोर हासिल किया है, जबकि GPT-5.6 Sol का स्कोर 78.5 परसेंट का रहा है. 

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