पाकिस्तान में जिस यूट्यूबर पर लगा बैन, अब बिग बॉस में दिखेगा जलवा... बढ़ेगा टेंपरेचर!

सलमान खान के रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट को लेकर फैंस में उत्सुकता पीक पर है. इसी बीच यूट्यूबर और एजुकेटर नीतीश राजपूत का नाम सामने आया है, जो अपने रिसर्च-बेस्ड वीडियो और विवादों के कारण पहले से ही सुर्खियों में हैं. यूट्यूबर का विवादों से गहरा नाता रहा है. आइए शो शुरू हो उससे पहले उन्हें थोड़ा करीब से जानते हैं.

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कौन हैं नीतीश राजपूत?

नीतीश राजपूत एक पॉपुलर डिजिटल क्रिएटर हैं, जिनके यूट्यूब चैनल पर 8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं. वो सोशल-पॉलिटिकल मुद्दों, गवर्नेंस, करंट अफेयर्स और एजुकेशन सिस्टम जैसे टॉपिक्स पर लंबे और एनालिटिकल वीडियो बनाते हैं, जो आम भाषा में जटिल मुद्दों को समझाते हैं. उनके कई वीडियो 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज पा चुके हैं, जिनमें आर्यन खान केस, ओडिशा ट्रेन हादसा, जैकलीन फर्नांडीज केस और भारतीय शिक्षा प्रणाली जैसे मुद्दे शामिल हैं.

पाकिस्तान में हुए बैन

नीतीश राजपूत का नाम मई 2025 में तब सुर्खियों में आया, जब उन्होंने खुद बताया कि पाकिस्तान सरकार ने उनके यूट्यूब चैनल को वहां ब्लॉक कर दिया है. वजह थी बलूचिस्तान पर बनाया गया उनका एक वीडियो, जिसमें उन्होंने उस वक्त के भारत-पाक तनाव के बीच स्थिति का विश्लेषण किया था. नीतीश ने सोशल मीडिया पर यूट्यूब नोटिस के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा था कि पाकिस्तान सरकार ने उनके खिलाफ कानूनी शिकायत की है और वीडियो को वहां बैन कर दिया गया है. उन्होंने इसे अपने लिए “बैज ऑफ ऑनर” बताते हुए कहा था कि इस बैन के बाद उनके चैनल ने कुछ ही घंटों में 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया.

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आईटी इंजीनियर से यूट्यूब स्टार तक

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में जन्मे नीतीश ने रुद्रपुर से स्कूली पढ़ाई पूरी की और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री ली. 2013 में उन्होंने एक आईटी कंपनी में नौकरी शुरू की, लेकिन 2020 में नौकरी छोड़कर फुल-टाइम यूट्यूबर बन गए.

अब ‘बिग बॉस 20’ में उनकी संभावित एंट्री को लेकर फैंस में कयास लग रहे हैं कि क्या वे घर के अंदर भी वैसे ही तूफान ला पाएंगे जैसे वे अपने वीडियो में मुद्दों को उठाते हैं. हालांकि, शो की मेकर्स या नीतीश की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है.

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