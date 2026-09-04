महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड के बाद 15-20 गांवों का संपर्क टूटा, रत्नागिरी के पास हादसा

महाराष्ट्र के रत्नागिरी में रत्नागिरी और सतारा जिलों को जोड़ने वाला रघुवीर घाट एक बार फिर भूस्खलन की चपेट में आ गया है. गुरुवार रात घाट में सड़क का एक हिस्सा धंसने के साथ बड़े-बड़े पत्थर और भारी मात्रा में मिट्टी सड़क पर आ गई. इससे दोनों तरफ का यातायात पूरी तरह से बंद हो गया. भूस्खलन के कारण सतारा जिले के करीब 15 से 20 गांवों का रत्नागिरी से संपर्क टूट गया है.

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भूस्खलन के कारण अकल्पे-खेड़ एसटी बस सुबह से मौके पर फंसी हुई है. बस में छात्र, महिलाएं और अन्य यात्री मौजूद हैं, जिन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा गांवों की ओर जाने वाले कई यात्री भी घाट में फंसे हुए हैं.

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मलबा हटाने का काम जारी

सड़क को दोबारा यातायात के लिए खोलने के लिए संबंधित विभाग की टीमें युद्धस्तर पर काम कर रही हैं. जेसीबी की मदद से मिट्टी और मलबा हटाया जा रहा है. हालांकि, सड़क पर बड़े-बड़े पत्थर होने के कारण काम में दिक्कत आ रही है. पत्थरों को तोड़ने के लिए ब्रेकर की मदद ली जाएगी, जिसके बाद रास्ता साफ करने का प्रयास किया जाएगा.

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सड़क बहाल करने का काम जारी

फिलहाल सड़क बहाल करने का काम जारी है, लेकिन यातायात कब शुरू हो पाएगा, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है. घाट की मौजूदा स्थिति को देखते हुए वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने की अपील की गई है.

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