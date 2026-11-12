पहाड़ों पर गाड़ी चलती रही, ड्राइवर बाहर रील बनाता रहा... वीडियो वायरल

अक्सर ये तो देखने को मिलता है कि लोग गाड़ी चलाते वक्त रील बनाते रहते हैं. लेकिन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गाड़ी चल रही है, लेकिन ड्राइवर सीट पर नहीं बल्कि सड़क पर है. वो गाड़ी को चलते हुए छोड़ सड़क पर उतरकर रील बना रहा है. खास बात ये है कि वो जिस गाड़ी का ड्राइवर है, उसमें कई यात्री बैठे हैं और वो भी ड्राइवर को मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसका साथ दे रहे हैं. अब ड्राइवर की लापरवाही का ये वीडियो वायरल है और लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं कि एक तो ड्राइवर गलती कर रहा है और लोग उसका साथ भी दे रहे हैं.

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एक्स पर निखिल सैनी नाम के यूजर की ओर से शेयर किए गए वीडियो में दिख रहा है कि एक टूरिस्ट से भरी गाड़ी पहाड़ों में चल रही है और ड्राइवर सड़क पर डांस कर रहा है. सभी पैसेंजर अंदर से ड्राइवर को देख रहे हैं और चीयर भी कर रहे हैं. इसमें दिख रहा है कि लोग अपनी सुरक्षा से ज्यादा रील पर फोकस कर रहे हैं और रील को ही प्राथमिकता दे रहे हैं. वो पंजाबी सिंगर जे स्टार के गाने ' ना ना ना ना' पर नाचता दिख रहा है, मुस्कुरा रहा है और गाड़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कैमरे में पोज भी दे रहा है.

इस बीच, वैन के अंदर कई पैसेंजर दिख रहे हैं, जो ड्राइवर के मूव्स करते हुए मुस्कुरा रहे हैं और हंस रहे हैं. उनमें से कोई भी बीच में नहीं आता क्योंकि ड्राइवर के बाहर गाड़ी चलती रहती है. अब लोग ड्राइवर के साथ ही पैसेंजर की बुराई कर रहे हैं. साथ ही लोग रील्स के बढ़ते क्रेज से होने वाले खतरों की ओर इशारा कर रहे हैं.

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उन्होंने सवाल किया कि पैसेंजर चलती गाड़ी के अंदर कैसे बैठे रह सकते हैं, जबकि ड्राइवर रील बनाने के लिए बाहर निकल जाता है, उन्होंने कहा कि ड्राइवर सभी को खतरे में डाल सकता है और अगर कुछ गलत हुआ तो शायद अधिकारियों को दोषी ठहराया जाएगा.

अब इस वीडियो को काफी शेयर किया ज रहा है और लोग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. लोग ड्राइवर के एक्शन और पैसेंजर्स के रिएक्शन पर सवाल उठा रहे हैं. एक यूज़र ने हैरानी जताई कि पैसेंजर ड्राइवर को रोकने के बजाय उसकी हिम्मत क्यों बढ़ा रहे थे. दूसरे ने स्टंट को बहुत बुरा बताया और कहा कि इसमें शामिल लोगों को अरेस्ट कर लेना चाहिए. किसी और ने कहा कि ऐसा लगता है कि लोग हर दिन ऐसे स्टंट करने की हिम्मत कर रहे हैं.



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