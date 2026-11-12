हैशटैग AQI: सर्दियों में ही क्यों याद आती है साफ हवा, बाकी साल कहां चली जाती है हमारी चिंता?

सर्दियां शुरू होते ही हमारे देश में ठंडे मौसम से ज्यादा AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की चर्चा होने लगती है. हर दिन ये देखा जाने लगता है कि आज का AQI कितना है और ये कल से ज्यादा है या कम. अखबारों और टेलीविजन पर भी AQI की खबरें होती हैं. वहीं,सरकारों की ओर से बचाव के उपायों की घोषणाएं होने लगती है और इसी के साथ राजनीतिक दलों के बीच आरोप- प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है. खासतौर पर दिल्ली- एनसीआर में तो ये एक अनिवार्य क्रम ही बन गया है,लेकिन विडंबना देखिए कि जिस हवा के बिना हम कुछ मिनट भी नहीं रह सकते, उसकी गुणवत्ता को लेकर हमारी चिंता साल में कुछ महीने ही दिखाई देती है, जबकि प्रदूषण न सर्दियों में पैदा होता है और न गर्मियां आने के साथ खत्म हो जाता है. सर्दियां केवल उसकी असली तस्वीर और सच्चाई सामने ला देती है. फिर हमें लगता है ओह AQI कितना बढ़ गया है ये कम क्यों नहीं होता? ये सवाल सालों से मौजूद है, लेकिन इसका जवाब मिल नहीं पाया है.

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खैर, जब AQI की इतनी चर्चा हो ही रही ही है तो इसको A से Z तक समझना भी जरूरी है. पहले ये जान लेते हैं कि AQI की शुरुआत देश में कब और कैसे हुई थी. भारत में वैज्ञानिक स्तर पर पहली बार हवा की जांच 1967 में 'राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान' ने शुरू की थी. आम लोगों को लाइव मौसम और प्रदूषण की जानकारी देने के लिए 2010 में दिल्ली में SAFAR सिस्टम लॉन्च किया गया.इसके बाद साल 2014में देश में आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक ( AQI) की घोषणा हुई. अप्रैल 2015 में इसको देश के प्रमुख शहरों में इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया. इसके बाद हवा में प्रदूषण के लेवल को मापने का पैरामीटर AQI बन गया. जैसे बुखार होने पर थर्मामीटर से शरीर का तापमान पता चलता है, वैसे ही AQI से पता चलता है कि हमारे आसपास की हवा कितनी साफ या गंदी है. यहां एक बात समझना जरूरी है कि प्रदूषण हवा में मौजूद खतरनाक पार्टिकल, धुआं और गैस है. जबकि AQI उस प्रदूषण के लेवल को समझने का एक तरीका है. यानी प्रदूषण समस्या है और AQI उस समस्या को नंबर में बताता है.

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भारत में AQI को छह कैटेगरी में बांटा गया है. 0 से 50 तक AQI अच्छा माना जाता है. 51 से 100 तक नॉर्मल, 101 से 200 तक मीडियम, 201 से 300 तक खराब, 301 से 400 तक बहुत खराब और 401 से 500 तक गंभीर माना जाता है. जैसे-जैसे AQI का नंबर बढ़ता है, हवा में मौजूद प्रदूषण का लेवल भी बढ़ता जाता है. ये जितना बढ़ेगा उतना ही खतरनाक होता है.

AQI का हिसाब - किताब कैसे लगाया जाता है?

AQI का हिसाब लगाने के लिए आठ तरह के प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों को देखा जाता है. इनमें PM2.5, PM10, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और लेड के लेवल को देखा जाता है. इनमें PM2.5 और PM10 की चर्चा सबसे ज्यादा होती है. ये हवा में मौजूद बहुत छोटे धूल और धुएं के कण हैं. PM10 का साइज 10 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है, जबकि PM2.5 इससे भी छोटा होता है. PM2.5 इतना छोटा होता है कि सांस के साथ फेफड़ों के अंदर तक पहुंच जाता है. यही वजह है कि डॉक्टर छोटे कणों को सेहत के लिए ज्यादा चिंता की बात मानते हैं. ये कण शरीर में जाकर फेफड़ों की बीमारी से लेकर दिल की बीमारी और यहां तक की खून को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. वहीं, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ऐसी गैस हैं जो हवा को प्रदूषित कर देती है. ये सांस के जरिए शरीर में जाती हैं और सीधे फेफड़ों पर असर करती हैं.



सर्दियों में अचानक क्यों बढ़ जाता है AQI?

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अब सवाल वही है कि सर्दियां आते ही AQI के नंबर इतने बढ़ क्यों जाते हैं? सर्दियों में एक्यूआई बढ़ने का एक बड़ा कारण मौसम का बदलाव है.सर्दियों में हवा की रफ्तार कम हो जाती है. ऐसे में गाड़ियों,फैक्ट्रियों और दूसरी जगहों से निकलने वाला धुआं हवा के साथ दूर नहीं जा पाता.वह शहर के आसपास ही जमा होने लगता है. इस मौसम में जमीन के पास की हवा ठंडी रहती है और कई बार उसके ऊपर गर्म हवा की परत बन जाती है. गर्म हवा की यह परत नीचे की ठंडी हवा को ऊपर उठने से रोकती है.नतीजा यह होता है कि धूल और धुएं के कण जमीन के पास ही फंसे रहते हैं.

इसके अलावा सर्दियों में हवा में नमी और कोहरा भी कई बार प्रदूषण को ज्यादा महसूस करा सकते हैं.हालांकि कोहरा और प्रदूषण एक ही चीज नहीं हैं. कोहरे में पानी की छोटी बूंदें होती है जबकि प्रदूषण में धूल,धुआं और नुकसान पहुंचाने वाली गैसें शामिल होती हैं. दूसरी तरफ,पराली को जलाना गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण बढ़ाता हैं. सर्दियों में मौसम की वजह से इसका असर ज्यादा दिखने लगता है. जिससे प्रदूषण बढ़ता है और एक्यूआई का लेवल भी बढ़ा हुआ रहता है.

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एक ही शहर में कहीं AQI ज्यादा, कहीं कम क्यों?

कई बार ऐसा होता है कि एक ही शहर के दो इलाकों में AQI के नंबर अलग-अलग होते हैं.जैसे दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली के आनंद विहार का AQI बहुत ज्यादा तो वहीं लोधी रोड का बहुत कम होता है, जबकि ये दोनों इलाके दिल्ली में ही हैं. इसकी वजह यह है कि हर इलाके में प्रदूषण फैलाने वाली चीजें एक जैसी नहीं होतीं. जहां गाड़ियों की आवाजाही ज्यादा है बस स्टेशन है वहां वाहनों का धुआं और सड़क की धूल ज्यादा हो सकती है. किसी इलाके में निर्माण का काम चल रहा है तो वहां धूल बढ़ सकती है. जिन इलाकों में फैक्ट्रियों ज्यादा हैं तो वहां इनसे निकलने वाले धुएं का असर हो सकता है. यह सब चीजें मिलकर प्रदूषण बढ़ाती है और इसी वजह से एक इलाके में AQI ज्यादा होता है.

AQI कम हो तो क्या हवा पूरी तरह सुरक्षित है?

यह समझना भी जरूरी है कि AQI कम होने का मतलब यह नहीं है कि हवा में प्रदूषण बिल्कुल नहीं है. इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस समय हवा की हालत बेहतर है. लेकिन अगर एक्यूआई हल्का भी बढ़ता है तो इससे सेहत पर असर हो सकता है. इसकी तस्दीक मेडिकल जर्नल 'लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ' में छपी एक स्टडी करती है. इस स्टडी में भारत के 10 शहरों के आंकड़ों का अध्ययन किया गया.इसमें PM2.5 के लेवल में हर 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की बढ़ोतरी के साथ रोज होने वाली मौतों का खतरा बढ़ा हुआ पाया गया. इसका सीधा मतलब है कि हवा की सेहत को सिर्फ तभी खराब नहीं मानना चाहिए जब AQI 300 या 400 के पार पहुंच जाए.अगर ये 100 से ज्यादा है और लगातार बढ़ रहा है तो भी खतरा बना हुआ है.

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बढ़ता AQI कैसे होता है सेहत के लिए खतरा

दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में मेडिसिन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर डॉ. सुभाष गिरि ने इस बारे में बताया है. वह कहते हैं कि WHO के पैरामीटर के हिसाब से AQI 100 से ऊपर होने पर सेहत के लिए खतरा शुरू हो जाता है और 200 या 300 से अधिक का AQI सभी लोगों के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है. 200 से ऊपर का एक्यूआई अस्थमा, सांस के मरीजों, बुजुर्गों और बच्चों के लिए नुकसानदायक होता है. 201 से 300 का लेवल सभी लोगों की हेल्थ के लिए खतरनाक है. इसमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. वहीं, 300 से 400 का लेवल होने से फेफड़ों को नुकसान, आंखों, नाक और गले में जलन, स्किन की कई बीमारियां और अस्थमा से लेकर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है.

प्रदूषण से हार्ट पर कैसे पड़ता है असर

दिल्ली के मेदांता मूलचंद हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर डॉ. तरुण कुमार बताते हैं कि बढ़े हुए एक्यूआई का असर केवल लंग्स तक सीमित नहीं है. इससे हार्ट पर भी असर होता है. हवा में मौजूद बहुत छोटे कण शरीर में सूजन बढ़ा सकते हैं और दिल की बीमारी को बढ़ा सकते हैं. लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है. बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और दिल या फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे लोगों को ज्यादा खतरा होता है .बच्चों के फेफड़े अभी विकसित हो रहे होते हैं, इसलिए खराब हवा का असर उन पर ज्यादा पड़ सकता है. देखा भी जाता है कि बढ़े प्रदूषण के दौरान छोटे बच्चों को सांस की बीमारियां होने लगती हैं और जिन लोगों को पहले से ही हार्ट संबंधी समस्याएं हैं उनकी परेशानी भी बढ़ जाती है.

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बढ़े हुए एक्यूआई में खुद को कैसे बचाएं?

डॉ. तरुण कहते हैं कि जब AQI बहुत खराब हो तो बाहर निकलने का समय कम रखना बेहतर है. खासकर सुबह और शाम के समय,जब प्रदूषण ज्यादा हो सकता है,खुले में तेज दौड़ने या कसरत करने से बचे.बाहर जाना जरूरी हो तो अच्छी फिटिंग वाला N95 या KN95 मास्क पहनें. यह हवा में मौजूद बहुत छोटे कणों को रोकने में मदद करता है.घर के अंदर भी प्रदूषण पहुंच सकता है. इसलिए बाहर की हवा बहुत खराब हो तो खिड़की-दरवाजे बंद रखें .जरूरत और बजट के हिसाब से HEPA फिल्टर वाला एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल किया जा सकता है. इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपको सांस लेने में परेशानी, सिर में बहुत तेज दर्द और आंखों में जलन हो रही है तो तुरंत अस्पताल जाएं. इस मामले में लापरवाही न करें.

किन तरीकों से एक्यूआई को कम किया जा सकता है

प्रदूषण को काबू में करने के लिए सबसे जरूरी ये है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज ज्यादा करें. कारपूलिंग भी एक अच्छा विकल्प है. इसमें ऑफिस या कहीं जाते समय अकेले गाड़ी ले जाने के बजाय साथियों के साथ जाएं ताकि सड़कों पर गाड़ियों की संख्या घटे. इसके अलावा फैक्ट्रियों की चिमनियों में फिल्टर का इस्तेमाल अनिवार्य किया जाए और नियमों का पालन न करने वाली इकाइयों पर सख्त कार्रवाई हो. पराली जलाने की घटनाओं पर सख्त रोक लगाई जानी चाहिए और किसानों को इसके लिए हैप्पी सीडर जैसी मशीनें उपलब्ध कराई जानी चाहिए.

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सबसे जरूरी चीज ये है कि हम प्रदूषण को केवल सर्दियों की समस्या न मानें. हवा को साफ करने के लिए केवल कुछ महीनों नहीं बल्कि पूरे साल मेहनत करने की जरूरत है. तभी ये बड़ी समस्या काबू में हो सकती है.

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