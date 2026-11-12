मुंबई के KEM अस्पताल की 7 लिफ्ट बंद, मरीजों और परिजनों का हाल बेहाल!

मुंबई के बड़े सरकारी अस्पतालों में शामिल KEM अस्पताल में लिफ्ट की समस्या से मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी हो रही है. अस्पताल की अलग-अलग इमारतों में सात लिफ्ट बंद पड़ी हैं. इसकी वजह से मरीजों के साथ डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. आरोप है कि शिकायत के बावजूद अस्पताल प्रशासन ने अब तक कोई ठोस वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है.

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इस मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुंबई महानगरपालिका प्रशासन से शिकायत की है. उन्होंने 27 नवंबर 2025 को लिखित शिकायत देकर सभी सात बंद लिफ्टों की जल्द मरम्मत कराने, काम पूरा होने की समयसीमा तय करने और तब तक वैकल्पिक लिफ्ट की व्यवस्था करने की मांग की थी.

अस्पताल प्रशासन ने मानी थी लिफ्ट बंद होने की बात

गलगली की शिकायत के जवाब में KEM अस्पताल के डीन ने पत्र के जरिए सात लिफ्ट बंद होने की बात स्वीकार की थी. डीन ने बताया था कि इनकी मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है. हालांकि, इसके बावजूद लिफ्ट की समस्या बनी हुई है. आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की परेशानी कम करने के लिए कोई ठोस वैकल्पिक इंतजाम नहीं किया.

अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग

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अनिल गलगली ने इस मामले में अस्पताल के मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल विभाग के संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है. साथ ही उन्होंने KEM अस्पताल के कार्यवाहक डीन की प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की भी मांग उठाई है.

गलगली ने कहा कि 27 नवंबर 2025 को शिकायत किए जाने के बाद भी अगर अस्पताल प्रशासन ने समय रहते गंभीरता से कदम उठाए होते तो मरीजों और उनके परिजनों को आज इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की निष्क्रियता के कारण ही यह स्थिति बनी हुई है.

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