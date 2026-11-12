30 सेकेंड, 10 वार और मौत... समस्तीपुर के नशा मुक्ति केंद्र में मरीज ने प्रबंधक को रॉड से मार डाला

बिहार के समस्तीपुर में नशा मुक्ति केंद्र के अंदर हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक मरीज ने लोहे की रॉड से हमला कर केंद्र के प्रबंधक की जान ले ली. आरोपी ने बेड पर सो रहे मैनेजर के सिर पर महज 30 सेकेंड के भीतर 10 बार वार किए. गंभीर रूप से घायल प्रबंधक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. अब इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी बेरहमी से हमला करता दिखाई दे रहा है.

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मृतक की पहचान मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज स्थान, कालीबाड़ी रोड निवासी राहुल कुमार के रूप में हुई है. वह समस्तीपुर के मथुरापुर थाना क्षेत्र स्थित विश्वकर्मा टोला के मुस्कान नशा विमुक्ति सह पुनर्वास केंद्र में प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे. वहीं, हत्या के आरोपी की पहचान वैशाली जिले के राघोपुर निवासी हिमांशु कुमार के रूप में हुई है. वह इसी केंद्र में मरीज के तौर पर रह रहा था.

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पुलिस ने आरोपी हिमांशु कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इस घटना के बाद मृतक की मां ने न्याय की गुहार लगाई है. उन्होंने नशा मुक्ति केंद्र में तैनात सुरक्षा गार्ड की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि जब उनके बेटे पर हमला हो रहा था, तब सुरक्षा गार्ड क्या कर रहे थे.

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सो रहे प्रबंधक पर अचानक रॉड से हमला

जानकारी के मुताबिक, घटना देर रात की है. राहुल कुमार केंद्र में अपने बेड पर सो रहे थे. इसी दौरान एक कमरे से मरीज हिमांशु कुमार लोहे की रॉड लेकर बाहर निकला. इसके बाद उसने सो रहे प्रबंधक के सिर पर लगातार हमला करना शुरू कर दिया. आरोपी ने इतनी तेजी से वार किए कि महज 30 सेकेंड में करीब 10 बार रॉड से प्रहार कर दिया.

हमले में राहुल गंभीर रूप से घायल हो गए. उनकी चीख-पुकार सुनकर केंद्र में मौजूद दूसरे लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे. उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया और आनन-फानन में घायल प्रबंधक को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया.

देखें CCTV वीडियो...

सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने राहुल की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (DMCH) रेफर कर दिया. हालांकि, वहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद मथुरापुर थाने की पुलिस ने आरोपी हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया.

CCTV में कैद हुई पूरी वारदात, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल

इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है. इसमें आरोपी हिमांशु कुमार हाथ में लोहे की रॉड लेकर सो रहे राहुल के पास पहुंचता दिखाई दे रहा है. इसके बाद वह उनके सिर पर लगातार वार करता है. सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में करीब 30 सेकेंड के भीतर 10 बार हमला किए जाने का घटनाक्रम कैद हुआ है.

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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है. वहीं, राहुल के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, प्रबंधक की ओर से डांटे जाने से हिमांशु नाराज था. इसी गुस्से में उसने इस वारदात को अंजाम दिया.

नशे की लत से बाहर आया था राहुल

इस घटना के बाद राहुल की मां का रो-रोकर बुरा हाल है. उन्होंने बताया कि उनका बेटा भी पहले नशे का आदी था. नशा मुक्ति केंद्र में इलाज के बाद उसने इस लत से छुटकारा पाया था. इसके बाद वह उसी केंद्र में प्रबंधक के तौर पर काम करने लगा था.

मां के मुताबिक, राहुल परिवार का इकलौता सहारा था. उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उन्होंने अपने बेटे के लिए न्याय की मांग करते हुए केंद्र में तैनात सुरक्षा गार्डों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि जब एक मरीज लोहे की रॉड लेकर प्रबंधक पर हमला कर रहा था, तब सुरक्षा गार्ड कहां थे और उन्होंने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की.

फिलहाल, पुलिस पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है. सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद नशा मुक्ति केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था और वहां मरीजों की निगरानी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.

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