Jensen Huang Resigns: अफेयर के बाद Nvidia से हुआंग की छुट्टी, ये 10 लोग तलाशेंगे नया CEO!

दिग्गज चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनकी लीडरशिप जांच का सामना कर रही थी, क्योंकि कंपनी का बोर्ड कथित तौर पर इस बात पर चर्चा कर रहा था कि क्या उन्हें कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के आरोपों के बाद NVIDIA CEO के पद पर बने रहना चाहिए. इसमें एक महिला पर चीन के लिए जासूसी करने का शक भी है.

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रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी की मौजूदा CFO कोलेट क्रेस को अंतरिम CEO बनाया गया है, जो साल 2013 से एनवीडिया से जुड़ी हुई हैं. जबकि कंपनी का बोर्ड ने अब स्थायी NVIDIA CEO की तलाश शुरू कर दी है. बता दें कि ग्लोबल एआई इंडस्ट्री में सबसे प्रभावशाली कंपनियों में टॉप में शामिल एनवीडिया में इसका फैसला 10 लोगों के हाथ में है और खास बात ये है कि इनमें एक भारतीय महिला भी शामिल हैं.

10 डायरेक्टरों में भारतीय भी शामिल

NVIDIA बोर्ड संभावित कंपनी के अगले उत्तराधिकारी की पहचान करने के लिए एक बाहरी फर्म के साथ काम कर रहा है और एक परमानेंट रिप्लेसमेंट की तलाश करते हुए एक अंतरिम चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त करने पर भी विचार कर रहा है. जेन्सेन हुआंग को बनाए रखने से एनवीडिया को कानून बनाने वालों, निवेशकों, ग्राहकों और कर्मचारियों की ज्यादा जांच का सामना करना पड़ सकता है. जिन 10 डायरेक्टरों पर फैसले की जिम्मेदारी है, उनमें भारतीय मूल की बोर्ड सदस्य आरती शाह भी शामिल हैं. चिप मेकर कंपनी के इस 10 बोर्ड मेंबर्स को देखें, तो...

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स्टीफन सी. नील: एनवीडिया में 2019 में शामिल हुए स्टीफन नील कूली LLP में चेयरमैन एमेरिटस और सीनियर वकील हैं, जो Nvidia की लंबे समय से चली आ रही लॉ फर्म है. उन्होंने हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल से पढ़ाई की है.

टेंच कॉक्स: 1993 से Nvidia के शुरुआती इन्वेस्टर और बोर्ड मेंबर, कॉक्स 1989 से 2020 तक सटर हिल वेंचर्स में मैनेजिंग डायरेक्टर थे. उन्होंने हाल ही में ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी के एक मेडिकल सेंटर के लिए 100 मिलियन डॉलर की बड़ी रकम डोनेट की थी.

जॉन ओ. डाबिरी: कैलटेक में एयरोनॉटिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर, डाबिरी 2020 में एनवीडिया में शामिल हुए. उनकी रिसर्च में जेलीफिश मूवमेंट के मैथमेटिकल मॉडल शामिल हैं, उन्हें नेशनल मेडल ऑफ साइंस और मैकआर्थर फाउंडेशन से फंडिंग मिली है.

हडसन: 2013 से एनवीडिया बोर्ड में शामिल हडसन, इससे पहले पेप्सी-कोला नॉर्थ अमेरिका के CEO और NFL के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के तौर पर काम लंबे समय तक काम कर चुके हैं.

हार्वे सी. जोन्स: 1993 से एनवीडिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल जोन्स ने पहले चिप-डिजाइन सॉफ्टवेयर कंपनी सिनोप्सिस को लीड किया था. वह 2004 से स्क्वायर वेव वेंचर्स में मैनेजिंग पार्टनर हैं.

मेलिसा बी. लोरा: टैको बेल इंटरनेशनल की प्रेसिडेंट के तौर पर काम करने के बाद 2023 में ये एनवीडिया में शामिल हुईं. जेन्सेन हुआंग ने अपनी नियुक्ति की घोषणा करते समय अपनी फाइनेंस एक्सपर्टीज का जिक्र किया.

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ए. ब्रुक सीवेल: 1997 में शामिल हुए सीवेल न्यू एंटरप्राइज एसोसिएट्स में पार्टनर हैं. उन्होंने पहले नेटडायनामिक्स और सिनोप्सिस में काम किया था.

आरती शाह: एली लिली में 27 साल काम करने के बाद शाह ने 2020 में चिप मेकर एनवीडिया ज्वाइन किया, जहां वह सीनियर वाइस-प्रेसिडेंट और चीफ इन्फॉर्मेशन और डिजिटल ऑफिसर बनीं. उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफोर्निया, रिवरसाइड से एप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में PhD की है.

मार्क ए. स्टीवंस: Nvidia के शुरुआती इन्वेस्टर, स्टीवंस 1993 से 2006 तक बोर्ड में रहे और 2008 में फिर से जुड़े. उन्होंने पहले सिकोइया कैपिटल में काम किया था और अब S-Cubed Capital को मैनेज करते हैं.

सुजैन नोरा जॉनसन: जुलाई में नियुक्त, वह बोर्ड की सबसे नई सदस्य हैं. उन्होंने गोल्डमैन सैक्स में 21 साल काम किया, जहां वह वाइस-चेयरमैन थीं.

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