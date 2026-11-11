मेडिकल चमत्कार: लखनऊ के SGPGI में पहली बार बाएं पैर के अंगूठे को दाहिने हाथ में किया गया ट्रांसप्लांट!

लखनऊ के SGPGI के डॉक्टरों ने एक मेडिकल चमत्कार कर दिखाया है. संस्थान के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने सड़क हादसे में दाहिना अंगूठा गंवा चुके 19 वर्षीय युवक के बाएं पैर का अंगूठा निकालकर उसके दाहिने हाथ में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित कर दिया है. इस अनोखी और जटिल सर्जरी के बाद युवक के हाथ के पंजे की ताकत लौट आई है और पैर की उंगलियां भी पूरी तरह से ठीक से काम कर रही हैं. खास बात यह है कि अब युवक बिना किसी सहारे के सामान्य रूप से चल-फिर रहा है और उसे अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी है. डॉक्टरों का दावा है कि SGPGI के इतिहास में इस तरह की सफल सर्जरी पहली बार की गई है.

और पढ़ें

प्लास्टिक सर्जन डॉ. राजीव कुमार भारती के मुताबिक, 17 मार्च 2026 को एक सड़क दुर्घटना में इस युवक के दाहिने हाथ का अंगूठा कट गया था और हाथ की दोनों हड्डियां भी गंभीर रूप से टूट गई थीं. घटना के बाद परिवार ने दूसरे अस्पताल में इलाज कराया था, जहां डॉक्टरों ने घाव को बंद कर टूटी हुई हड्डियों को तो जोड़ दिया था, लेकिन हाथ का अंगूठा दोबारा काम करने की स्थिति में नहीं आ पाया था.

डॉक्टरों का कहना है कि इंसानी हाथ से होने वाले कुल कामों में अकेले अंगूठे की भूमिका करीब 40 फीसदी होती है. अंगूठा न होने के कारण दैनिक कार्य प्रभावित होते हैं, जिससे कम उम्र के युवाओं में मानसिक तनाव भी बढ़ने लगता है. इसी परेशानी को दूर करने के लिए मरीज SGPGI पहुंचा था.

Advertisement

SGPGI पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने मरीज और उसके परिजनों की पूरी काउंसलिंग की. इसके बाद बाएं पैर के अंगूठे को सुरक्षित रूप से छोटा करके दाहिने हाथ में प्रत्यारोपित करने का चुनौतीपूर्ण फैसला लिया गया. 30 सितंबर को जनरल एनेस्थीसिया के तहत यह मैराथन सर्जरी शुरू हुई, जो करीब 10 घंटे तक चली. ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों की दो टीमों ने एक साथ काम किया. एक टीम ने हाथ में अंगूठे के लिए सटीक जगह तैयार की, जबकि दूसरी टीम ने बेहद सावधानी के साथ पैर के अंगूठे को उसकी आर्टरी ,रक्त वाहिकाओं, मांसपेशियों के टेंडन और संवेदना देने वाली नसों के साथ अलग किया. इसके बाद पैर के अंगूठे को हाथ की बची हुई हड्डी से जोड़कर सूक्ष्म नसों और रक्त वाहिकाओं का मिलान किया गया, जिससे उसमें ब्लड सर्कुलेशन सफलतापूर्वक बहाल हो सका.

SGPGI के निदेशक डॉ. आरके धीमन ने इस बड़ी मेडिकल सफलता पर पूरी सर्जिकल टीम को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि संस्थान में एक समर्पित हैंड ट्रांसप्लांट यूनिट स्थापित करने की दिशा में एक बेहद अहम कदम है.

इस जटिल सर्जरी को अंजाम देने वाली टीम में प्लास्टिक सर्जरी विभाग के डॉ. अंकुर भटनागर, डॉ. राजीव कुमार भारती और डॉ. निखिलेश कुमार शामिल रहे. इसके अलावा रेजिडेंट डॉक्टरों में डॉ. आइना, डॉ. सुरभि, डॉ. जूही, डॉ. झिलिक, डॉ. शताक्षी और डॉ. प्रज्ञा ने सहयोग किया. एनेस्थीसिया विभाग से डॉ. आशीष कनौजिया, रेजिडेंट डॉ. शिखा, डॉ. अंजलि और डॉ. हर्ष तथा ओटी स्टाफ से संजीव, सोनी, रितु, बसंत और पवन ने अहम भूमिका निभाई.

---- समाप्त ----