'टोस्टर भी ले आते...' ट्रेन में सैंडविच बनाते परिवार का वीडियो वायरल

ट्रेन में सफर के दौरान लोग घर से खाना लेकर चलते हैं, लेकिन एक गुजराती परिवार का अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा में है. वायरल वीडियो में परिवार ट्रेन के 3AC कोच में सीटों पर अखबार बिछाकर सैंडविच तैयार करता नजर आ रहा है. इतना ही नहीं, खाना बनाते-बनाते एक महिला ने ऐसी बात कह दी, जिसने लोगों का ध्यान और खींच लिया.

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ट्रेन की सीट को बना लिया किचन!

वीडियो में परिवार मिडिल बर्थ और आसपास की सीटों पर बैठा दिखाई देता है. सीटों पर अखबार बिछाए गए हैं और कई महिलाएं सैंडविच तैयार करने में व्यस्त हैं. पहले ब्रेड रखी जाती है, फिर उसमें सब्जियां और चटनी डाली जाती है. इसके बाद एक-एक करके सैंडविच तैयार किए जाते हैं.

परिवार ने सीटों और आसपास की जगह को कुछ इस तरह इस्तेमाल किया, जैसे ट्रेन का डिब्बा ही उनका अस्थायी किचन हो. अखबार शायद सीटों को गंदा होने से बचाने के लिए बिछाया गया था.

'टोस्टर भी ले आते...'

सैंडविच बनाते समय एक महिला ने कहा कि अगर वे इलेक्ट्रिक टोस्टर साथ ले आते तो सैंडविच को ग्रिल भी कर सकते थे.

लोगों का कहना है कि जब ट्रेन के अंदर पहले से ही सैंडविच तैयार किए जा रहे हैं, तो टोस्टर लाने का सुझाव इस पूरे मामले को और अजीब बना देता है.

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I can't defend my gujarat 😭🤦 This family of surat posted on Instagram that they were travelling in 3AC compartment They're making food on middle berth even this lady is saying that we could have bring electric toaster for making sandwiches https://t.co/7Jt4dGtQ68 — તીખો ઘુઘરો #̢̛ͥ̀̽̽ͨ̌̓͆̇̀̽ͦͨͫͯ̏̎̇̈̚͜҉̕͢͏͡҉̸̶̛͢͡ (@7Npatel) November 10, 2026

लोगों ने उठाए हाइजीन और सिविक सेंस पर सवाल

वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली हैं. कुछ यूजर्स को परिवार का यह अंदाज मजेदार लगा, तो कई लोगों ने ट्रेन में इस तरह खाना तैयार करने पर सवाल उठाए.

यूजर्स ने कहा कि ट्रेन की सीट यात्रियों के बैठने और आराम करने के लिए होती है, उसे किचन की तरह इस्तेमाल करना दूसरे यात्रियों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है. खासकर 3AC जैसे साझा कोच में साफ-सफाई और आसपास के यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना जरूरी है.

ट्रेन में खाना ले जाना अलग, वहीं बनाना अलग

सफर के दौरान घर का बना खाना लेकर चलना आम बात है. लेकिन ट्रेन के कोच के अंदर खाना पकाने या गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक उपकरण इस्तेमाल करना अलग मामला है. रेलवे सुरक्षा नियमों के तहत कोच में आग या गर्मी पैदा करने वाले अनधिकृत उपकरणों का इस्तेमाल सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकता है.

इलेक्ट्रिक टोस्टर जैसी चीज के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि ट्रेन का कोच किचन के तौर पर डिजाइन नहीं किया गया है. ऐसे उपकरण आग, शॉर्ट सर्किट या दूसरे यात्रियों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं.

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इस वीडियो ने एक बार फिर सार्वजनिक जगहों पर यात्रियों के व्यवहार और सिविक सेंस की बहस छेड़ दी है. सवाल यही है कि सफर के दौरान अपनी सुविधा और दूसरे यात्रियों की सुविधा के बीच संतुलन कहां रखा जाए.

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