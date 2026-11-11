कश्मीर की वादियों में बर्फ का खूबसूरत नजारा, गुलमर्ग से सोनमर्ग तक पहाड़ों पर बिछी सफेद चादर

बुधवार को हुई ताजा बर्फबारी ने कश्मीर की वादियों का नजारा बदल दिया है. गुलमर्ग के कोंगडूरी से लेकर गुरेज, सोनमर्ग और द्रास तक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है. मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पहाड़ी इलाकों में और हिमपात का अनुमान जताया है. वहीं मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो सकती है.

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गुलमर्ग के कोंगडूरी में बर्फ गिरने के बाद पहाड़ों का नजारा बदल गया है. ऊंची चोटियों से लेकर ढलानों तक सफेद बर्फ दिखाई दे रही है. इससे पूरा इलाका सर्दियों के खूबसूरत नजारे में बदल गया है. गुलमर्ग अपनी पहाड़ियों और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है. ताजा हिमपात ने यहां आने वाले पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण जोड़ दिया है.

मौसम में आए इस बदलाव का असर सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है. ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद मैदानी क्षेत्रों में भी ठंड बढ़ गई है. तापमान में 5 से 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है. आने वाले दिनों में पारा और नीचे जाने का अनुमान है.

इन इलाकों में और बर्फबारी का अनुमान

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर और दक्षिण कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम हिमपात हो सकता है. लद्दाख के ऊंचे क्षेत्रों में भी बर्फ गिरने का अनुमान है. इससे पहले गुलमर्ग, गुरेज, जोजिला, सोनमर्ग और द्रास के ऊपरी हिस्सों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है.

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अगले 24 से 48 घंटे मैदानी इलाकों के लिए भी अहम रहने वाले हैं. मौसम विभाग ने यहां भारी बारिश की संभावना जताई है. पहाड़ों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के चलते ठंड का असर बढ़ सकता है.

प्रशासन ने जारी की मौसम संबंधी एडवाइजरी

मौसम विभाग की चेतावनी के बाद स्थानीय प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है. इसमें स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी सतर्क रहने और निर्देशों का पालन करने को कहा गया है. मौसम बिगड़ने पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिए हैं.

पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों के तापमान पर भी पड़ा है. यहां पारा 5 से 6 डिग्री तक गिर गया है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट का अनुमान जताया है. ऐसे में कश्मीर और लद्दाख के मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ सकती है.



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