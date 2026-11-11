विदेशी फूल, कई एकड़ में पंडाल और खास कलाकार... अनंत सिंह की बेटी की शादी में दिखेगा शाही अंदाज

बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा विधायक अनंत सिंह के घर इन दिनों शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. उनकी छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर 2026 को पटना के बिहटा स्थित कृष्णानगर निवासी ऋषिकेश कुमार उर्फ अंकित से होने वाली है. इस शादी को यादगार बनाने के लिए ऐसा भव्य इंतजाम किया जा रहा है, जिसकी चर्चा अभी से बिहार में होने लगी है. शादी में पंडाल से लेकर सजावट और मेहमानों के स्वागत तक हर चीज खास रखने की तैयारी है.

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कई एकड़ में तैयार होगा भव्य पंडाल

शादी समारोह के लिए बड़े स्तर पर जमीन तैयार की जा रही है. कई एकड़ में विशाल पंडाल बनाया जाएगा, जहां बड़ी संख्या में मेहमानों के बैठने और समारोह में शामिल होने की व्यवस्था होगी. पंडाल को भव्य रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश के मऊ से खास कारीगरों और कलाकारों को बुलाया गया है. ये कलाकार शादी समारोह की सजावट और डेकोरेशन की जिम्मेदारी संभालेंगे.

अनंत सिंह की बेटी का भव्य घर. (Photo: ITG)

विदेश से मंगाए जाएंगे फूल, सजावट होगी खास

अनंत सिंह की बेटी की शादी में फूलों की सजावट भी खास आकर्षण रहने वाली है. इसके लिए विदेश से फूल मंगाए जाने की तैयारी है. पंडाल और शादी समारोह के अलग-अलग हिस्सों को आकर्षक अंदाज में सजाया जाएगा. परिवार चाहता है कि शादी में आने वाले मेहमानों को भव्यता का अलग अनुभव मिले.

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भोजपुरी-मगही से लेकर मुंबई के कलाकार देंगे प्रस्तुति

शादी में मनोरंजन का भी खास इंतजाम किया जा रहा है. भोजपुरी और मगही कलाकारों के साथ मुंबई के कलाकार भी स्टेज प्रोग्राम पेश करेंगे. अभिनेता सोनू सूद के भी शादी के दिन लदमा गांव पहुंचने की चर्चा है. इसके अलावा बिहार सहित देश के अलग-अलग हिस्सों से घोड़े मंगाए जा रहे हैं. इनके लिए घुड़दौड़ का मैदान भी तैयार किया जा रहा है.

25 नवंबर को होगी अनंत सिंह की बेटी की शादी. (Photo: ITG)

लाखों मेहमानों के आने की उम्मीद

इस शादी में लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है. इसी को देखते हुए तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही हैं. शादी के दिन ही अनंत सिंह के छोटे बेटे अभिनव का जनेऊ संस्कार भी होगा. यानी परिवार में एक साथ दो बड़े आयोजन होंगे. अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने शादी का निमंत्रण देवी-देवताओं को अर्पित कर आयोजन का आमंत्रण दिया है.

शादी में दामाद ऋषिकेश कुमार को करीब 3 करोड़ रुपये की लैंड रोवर डिफेंडर और बेटे अभिनव को जनेऊ संस्कार पर करोड़ों की BMW गिफ्ट करने की चर्चा भी है. पटना के माल रोड स्थित आवास पर दोनों गाड़ियां चर्चा का विषय बनी हुई हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अनंत सिंह को 1 दिसंबर को आत्मसमर्पण करना है, लेकिन इससे पहले 25 नवंबर की शादी को यादगार बनाने में पूरा परिवार जुटा है.

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