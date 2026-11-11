Bhai Dooj 2026 Shubh Muhurt: भाई दूज का श्रेष्ठ मुहूर्त, सुबह चूक गए तो इस आखिरी मुहूर्त में कर लें तिलक

आज देशभर में भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है. भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक भाई दूज का पर्व हर साल कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को मनाया जाता है. भाई दूज पर आज तिलक करने का पहला शुभ मुहूर्त समाप्त हो गया है. यह मुहूर्त सुबह 6 बजकर 40 मिनट से सुबह 11 बजकर 38 मिनट तक सर्वार्थ सिद्धि योग में ही था. ऐसे में बहुत सारे लोग चिंतित हैं कि अब वह कब और कैसे भाई को तिलक करें. ऐसे लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी दिन का सबसे बड़ा मुहूर्त बचा हुआ है.

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भाई दूज का अगला शुभ मुहूर्त कब?

हिंदू पंचांग के अनुसार, भाई दूज की तिथि आज दोपहर 3 बजकर 53 मिनट तक रहेगी. इससे पहले भाई को तिलक करने का शुभ मुहूर्त मिल रहा है. ज्योतिषविदों का कहना है कि भाई दूज पर आज दोपहर 01:10 बजे से दोपहर 03:20 बजे तक दिन का श्रेष्ठ मुहूर्त है. बहनें इस अवधि में अपने भाई को तिलक कर सकती हैं.

भाई दूज 2026 तिथि और मुहूर्त

द्वितीया तिथि शुरू: 10 नवंबर, दोपहर 02.00 बजे

द्वितीया तिथि समाप्त: 11 नवंबर, दोपहर 3:53 बजे

भाई दूज की तारीख: 11 नवंबर 2026, बुधवार

दूसरा शुभ मुहूर्त: दोपहर 1:10 से 3:20 बजे तक

भाई दूज की पूजा विधि

भाई दूज के दिन सुबह जल्दी उठकर चंद्रमा के दर्शन करने की परंपरा है. इसके बाद स्नान करें. मान्यता के अनुसार, यमुना में स्नान करना शुभ होता है. इसलिए यमुना के किसी भी घाट पर जाकर आप स्नान कर सकते हैं. यदि यमुना घाट पर जाना संभव न हो तो घर पर ताजे जल से स्नान कर सकते हैं. स्नान के बाद भाई अपनी बहन के घर जाएं. वहां बहन के हाथों से बना भोजन ग्रहण करें.

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इसके बाद बहन अपने भाई के माथे पर सौभाग्य का तिलक लगाएं. भाई के हाथ में कलावा बांधें. उसे एक सूखा नारियल दें और आरती उतारें. आरती उतारते हुए भाई के लिए मंगल कामनाएं करें. इसके बाद भाई अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहन को उपहार दें और उसके सुखी जीवन की कामना करे.

कैसे करें यमराज की पूजा?

भाई दूज पर कई घरों में यमराज की पूजा भी की जाती है. इसके लिए भाई दूज की शाम को घर के बाहर बाईं ओर पानी से भरा मिट्टी का कलश रखें. इसके ऊपर सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं. दीपक जलाते समय यमराज से परिवार के सभी सदस्यों की अच्छी सेहत और लंबी उम्र की प्रार्थना करें. अगली सुबह कलश में रखे जल को घर के कोने-कोने में छिड़क दें. धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और परिवार पर यमराज की कृपा होती है.

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