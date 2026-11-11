लव मैरिज या अरेंज ? अनंत सिंह बेटी का रिश्ता लेकर खुद पहुंचे थे, होने वाले समधी ने बताई हर बात

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की होने वाली शादी इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है. 25 नवंबर को शिवांगी की शादी बिहटा निवासी ऋषिकेश कुमार उर्फ अंकित कुमार से होने जा रही है. शादी की तैयारियों के बीच लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर शिवांगी और ऋषिकेश की शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज ? क्या दोनों पहले से एक-दूसरे को जानते थे या परिवारों ने मिलकर यह रिश्ता तय किया? अब इस सवाल का जवाब होने वाले दूल्हे के पिता रणविजय कुमार सिंह ने खुद दिया है. खास बात यह है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में खुद अनंत सिंह की पहल बताई जा रही है.

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बेटी का रिश्ता लेकर खुद पहुंचे थे अनंत सिंह!

शिवांगी की शादी को लेकर सामने आई जानकारी के मुताबिक, अनंत सिंह खुद अपनी बेटी के लिए रिश्ता लेकर ऋषिकेश के परिवार तक पहुंचे थे. इसके बाद दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई और आपसी सहमति से शादी तय हुई. इस तरह यह रिश्ता परिवारों की पहल और पसंद से तय हुआ बताया जा रहा है. ऋषिकेश के पिता रणविजय कुमार सिंह, जो सीआरपीएफ में कमांडेंट हैं, ने भी इस रिश्ते को लेकर अपनी बात रखी है. उन्होंने बताया कि बेटे के लिए रिश्ता लड़की पक्ष की ओर से आया था. दोनों परिवारों की बातचीत और सहमति के बाद विवाह का फैसला लिया गया. रणविजय सिंह ने अनंत सिंह के परिवार से रिश्ता जुड़ने पर खुशी जताई है. उनके मुताबिक, उनके परिवार के लिए यह गर्व की बात है कि शिवांगी उनकी बहू बनकर घर आएंगी.

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कौन हैं होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार?

अनंत सिंह के होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार उर्फ अंकित कुमार मूल रूप से बिहटा के रहने वाले हैं. उनकी पढ़ाई-लिखाई अहमदाबाद से शुरू हुई. उन्होंने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई वहीं से पूरी की. इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए, जहां से ग्रेजुएशन और एमबीए की डिग्री हासिल की. फिलहाल ऋषिकेश अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं. उनकी छोटी बहन कोमल कुमारी भी अमेरिका में रहती हैं और पेशे से डॉक्टर हैं. ऋषिकेश के पिता रणविजय कुमार सिंह सीआरपीएफ में कमांडेंट हैं. परिवार में इकलौते बेटे की शादी को लेकर उत्साह है. रणविजय सिंह ने बताया कि शादी के बाद शिवांगी कुछ समय परिवार के साथ रहेंगी. इसके बाद वह अपने पति के साथ अमेरिका जा सकती हैं.

बिहटा में बने नए घर में बहू बनकर आएंगी शिवांगी

शादी के बाद शिवांगी का नया ससुराल बिहटा नगर परिषद के वार्ड नंबर 9 स्थित कृष्णा नगर में होगा. रणविजय कुमार सिंह ने यहां करीब दो कट्ठा जमीन पर नया मकान बनवाया है. शादी से पहले इसी घर में गृह प्रवेश का कार्यक्रम होगा. इसके साथ ही ऋषिकेश का जनेऊ संस्कार भी इसी मकान में आयोजित किया जाएगा. ऋषिकेश का तिलक पटना के एक रिजॉर्ट में होने की जानकारी सामने आई है. इसके बाद 25 नवंबर को बिहटा से बारात मोकामा विधायक अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां के लिए रवाना होगी. यहीं शिवांगी और ऋषिकेश सात फेरे लेकर नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे.

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शादी में चार लाख लोगों के भोजन की तैयारी, बड़े नेताओं को न्योता

शिवांगी की शादी सिर्फ परिवारों के बीच होने वाला आयोजन नहीं है. अनंत सिंह ने समारोह को बड़े स्तर पर आयोजित करने की तैयारी की है. उन्होंने बताया है कि शादी में करीब चार लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है. राजनीति के कई बड़े चेहरों को निमंत्रण भेजा जा रहा है. इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नाम शामिल हैं. अनंत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण देने की बात कही है. फिल्म और मनोरंजन जगत से अभिनेता सोनू सूद, लोकगायिका मैथिली ठाकुर, सांसद एवं गायक मनोज तिवारी, भोजपुरी स्टार पवन सिंह और अभिनेत्री अक्षरा सिंह समेत कई हस्तियों को आमंत्रित करने की जानकारी दी गई है.

घुड़दौड़ में विजेता को थार, दामाद को डिफेंडर देने की चर्चा

शादी समारोह में घुड़दौड़ का भी आयोजन किया जाएगा. अनंत सिंह के मुताबिक, प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आने वाले को थार गाड़ी और दूसरे स्थान पर रहने वाले को मोटरसाइकिल पुरस्कार में दी जाएगी. वहीं, शादी में होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार को करीब तीन करोड़ रुपये की लैंड रोवर डिफेंडर गिफ्ट देंगे. इसके अलावा बेटे अभिनव के जनेऊ संस्कार पर बीएमडब्ल्यू देने वाले हैं. अनंत सिंह ने यह भी कहा है कि समारोह में पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे और पर्यावरण का ध्यान रखा जाएगा. फिलहाल शादी की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. अब सबकी नजरें 25 नवंबर पर हैं. इस शादी में राजनीतिक हस्तियों और फिल्मी सितारों की मौजूदगी से लेकर घुड़दौड़ और मेहमानों के इंतजाम तक कई चीजें आकर्षण का केंद्र रहेंगी.

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