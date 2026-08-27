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करोड़ों छोड़कर पछताए मुकेश खन्ना, 'शक्तिमान' पर फिर बदला रुख? बोले- बेवकूफी की... रणवीर अच्छे एक्टर

मुकेश खन्ना ने माना कि रणवीर सिंह को 'शक्तिमान' के रोल से इनकार करना कमर्शियल तौर पर नुकसान वाला फैसला था. उन्होंने करोड़ों का चेक तक रोक दिया था.

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मुकेश खन्ना ने की रणवीर सिंह की तारीफ (Photo: YouTube video screenshot)
मुकेश खन्ना ने की रणवीर सिंह की तारीफ (Photo: YouTube video screenshot)

टीवी के सबसे आइकॉनिक सुपरहीरो शक्तिमान को बड़े पर्दे पर देखने का इंतजार लंबे समय से हो रहा है. साल 2022 में इस फिल्म का ऐलान हुआ था और तभी से रणवीर सिंह का नाम शक्तिमान के रोल के लिए चर्चा में है. हालांकि, शक्तिमान का किरदार घर-घर तक पहुंचाने वाले मुकेश खन्ना इस कास्टिंग को लेकर शुरू से ही अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं.

अब शुभोजीत घोष के पॉडकास्ट में मुकेश खन्ना ने एक बार फिर रणवीर सिंह को लेकर अपनी राय खुलकर रखी है. उन्होंने कहा कि रणवीर एक शानदार एक्टर हैं और कई तरह के किरदार निभा सकते हैं, लेकिन शक्तिमान के लिए उनकी छवि उन्हें फिट नहीं लगती. दिलचस्प बात ये है कि मुकेश ने माना कि उनका रणवीर को शक्तिमान के लिए मना करना नुकसानदायक रहा है. 

रणवीर को शक्तिमान नहीं, किलविश के रोल में देखना चाहते हैं मुकेश

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सुभोजित घोष के साथ बातचीत में मुकेश खन्ना ने रणवीर की एक्टिंग की तारीफ करते हुए कहा कि वह धुरंधर, गली बॉय और खिलजी जैसे किरदारों में शानदार रहे हैं. लेकिन शक्तिमान के लिए उन्हें एक अलग तरह की स्क्रीन इमेज चाहिए.

मुकेश के मुताबिक रणवीर के चेहरे में उन्हें शरारत और चालाकी नजर आती है, जबकि शक्तिमान का चेहरा और व्यक्तित्व बेहद सकारात्मक होना चाहिए. उनका मानना है कि रणवीर किलविश के किरदार में ज्यादा असरदार नजर आ सकते हैं. मुकेश ने यह भी साफ किया कि उनका रणवीर की एक्टिंग पर कोई सवाल नहीं है. उनकी आपत्ति सिर्फ इस बात को लेकर है कि वह रणवीर को शक्तिमान के रूप में कल्पना नहीं कर पाते.

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रणवीर ने करीब 3 घंटे तक मनाने की कोशिश की थी

मुकेश खन्ना ने बताया कि रणवीर सिंह खुद शक्तिमान का किरदार निभाने को लेकर काफी उत्साहित थे. दोनों की मुलाकात के दौरान रणवीर ने करीब तीन घंटे तक उन्हें मनाने की कोशिश की. मुकेश के मुताबिक रणवीर पूरी बातचीत के दौरान जबरदस्त एनर्जी में थे. यहां तक कि वह जमीन पर बैठकर अपनी पूरी कहानी सुना रहे थे. बाद में फिल्ममेकर आदित्य चोपड़ा भी वहां आ गए.

रणवीर की इस एनर्जी ने मुकेश को काफी प्रभावित किया. उन्होंने कहा कि देव आनंद के बाद उन्होंने किसी एक्टर में इतनी जबरदस्त ऊर्जा नहीं देखी. रणवीर लगातार इधर-उधर घूमते रहे और एक जगह टिककर बैठना उनके लिए जैसे मुश्किल था. इसके बावजूद मुकेश रणवीर को शक्तिमान के रोल में लेकर आश्वस्त नहीं हो पाए और उन्होंने उन्हें मना कर दिया. उन्होंने यह भी माना कि रणवीर की उत्सुकता देखकर उन्हें उन्हें ना कहने का अफसोस हुआ था.

करोड़ों का चेक तक रोक दिया

इस पूरे मामले में मुकेश खन्ना ने एक और बड़ा खुलासा किया. उन्होंने माना कि रणवीर को शक्तिमान के रोल से दूर रखने का उनका फैसला व्यावसायिक तौर पर नुकसान वाला हो सकता है. मुकेश ने बताया कि इस सिलसिले में उन्होंने करोड़ों रुपये का चेक तक रोक दिया. उनके ऑफिस के लोगों ने उन्हें सलाह दी थी कि पहले पैसे ले लें और बाद में अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मुकेश इसके लिए तैयार नहीं हुए. उनका कहना था कि पैसा उनके सिद्धांतों से बड़ा नहीं है.

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मुकेश ने बताया कि उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि शक्तिमान को लेकर कोई भी बड़ा फैसला उनकी सलाह के बाद लिया जाएगा. लेकिन जब उन्हें लगा कि मेकर्स अपनी शर्तों पर काम करना चाहते हैं और बाद में कहानी या किरदार के साथ कुछ ऐसा किया जा सकता है जो उन्हें मंजूर न हो, तो उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया.

उन्हें डर है कि अगर उन्होंने शुरुआत में समझौता कर लिया, तो आगे चलकर शक्तिमान को उनकी सोच के बिल्कुल उलट तरीके से पेश किया जा सकता है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कल को शक्तिमान को डिस्को में डांस करवाने जैसी चीजें भी दिखाई जा सकती हैं.

'मैं व्यावसायिक तौर पर बेवकूफी कर रहा हूं'

मुकेश ने यह तक स्वीकार किया कि कमर्शियल नजरिए से देखें तो शायद वह 'बेवकूफी' कर रहे हैं. आखिर रणवीर सिंह आज के बड़े सितारों में शामिल हैं और उनकी फिल्मों का जबरदस्त क्रेज है. लेकिन मुकेश का तर्क साफ है- शक्तिमान सिर्फ कोई फिल्मी किरदार नहीं है, बल्कि उनकी नजर में एक विरासत है. इसलिए वह इसके साथ समझौता नहीं करना चाहते.

उनका कहना है कि वह इस किरदार की विरासत की जिम्मेदारी महसूस करते हैं. उन्हें पता है कि दर्शक किसी बड़े स्टार को शक्तिमान के रूप में देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं, लेकिन सिर्फ स्टार पावर के आधार पर इस किरदार की कास्टिंग नहीं होनी चाहिए.

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'रणवीर कुछ भी कर सकते हैं', लेकिन मुकेश की सोच अलग

रणवीर को लेकर अक्सर कहा जाता है कि वह किसी भी तरह का किरदार निभाने की क्षमता रखते हैं. हालिया फिल्मों में उनके काम की जमकर तारीफ भी हुई है. धुरंधर में उनके प्रदर्शन को दर्शकों से खूब प्यार मिला है.

खासकर इसके सेकंड पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाबी हासिल की और भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में दूसरे नंबर तक पहुंच गई. इस लिस्ट में आमिर खान की दंगल सबसे ऊपर है. ऐसे में रणवीर की लोकप्रियता को देखते हुए शक्तिमान के लिए उनका नाम सामने आना कोई बड़ी हैरानी वाली बात नहीं है. लेकिन मुकेश खन्ना अभी भी अपनी राय पर कायम हैं.

2022 में हुआ था 'शक्तिमान' फिल्म का ऐलान

बता दें कि सोनी पिक्चर्स ने 2022 में शक्तिमान को एक फिल्म ट्रायोलॉजी के तौर पर बनाने का ऐलान किया था. स्टूडियो ने इसे भारत का देसी सुपरहीरो बताते हुए फिल्म की घोषणा की थी. बाद में स्टूडियो ने ब्रूइंग थॉट्स प्राइवेट लिमिटेड और मुकेश खन्ना की भीष्म इंटरनेशनल के साथ हाथ मिलाने की जानकारी भी दी थी. उस वक्त कहा गया था कि फिल्म को लेकर आगे की जानकारियां बाद में साझा की जाएंगी.

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अब असली सवाल यही है कि बड़े पर्दे पर शक्तिमान की कमान आखिर किस एक्टर के हाथ जाएगी. रणवीर सिंह का नाम चर्चा में जरूर है, लेकिन मुकेश खन्ना की पसंद और शर्तें इस कास्टिंग को लेकर कहानी में एक नया ट्विस्ट जरूर जोड़ रही हैं.

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