How to Clean Tea Strainer: चाय छलनी के बारीक छेद हो गए हैं जाम? आजमाएं ये आसान तरीके, मिनटों में होगी साफ

How to Clean Tea Strainer: भारतीय घरों में सुबह या शाम हो या घर में कोई मेहमान आए हो चाय बनना तो लाजमी है. चाय के बिना तो लोगों की सुबह नहीं होती है, एक यही वजह है कि घर में इस्तेमाल होने वाली चाय की छलनी अक्सर काली और गंदी हो जाती है. बार-बार चायपत्ती और दूध के छानने की वजह से धीरे-धीरे इसके बारीक छेदों में चाय की पत्ती, दूध की परत और गंदगी जमा होने लगती है.

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कई बार छलनी ऊपर से साफ दिखाई देती है, लेकिन उसके छोटे-छोटे छेद इतने जाम हो जाते हैं कि चाय ठीक से छनती ही नहीं है और फर्श पर गिर जाती है. इस वजह से काफी परेशानी होती है, अगर आप भी गंदी छलनी को साफ करने के लिए महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि आपके घर में ही मौजूद कुछ आसान चीजों से आप छलनी के छेदों में जमी गंदगी को मिनटों में साफ कर सकते हैं.

सबसे पहले गर्म पानी से करें सफाई

चाय की छलनी में जमी गंदगी को साफ करने के लिए सबसे पहले गर्म पानी का इस्तेमाल करें. इसके लिए आप एक कटोरी में गर्म पानी डालें और उसमें कुछ देर के लिए छलनी को डुबोकर छोड़ दीजिए. करीबन 10 से 15 मिनट के बाज आप छलनी को बाहर निकालें, ऐसा करने से छलनी पर जमी पत्ती नरम हो जाती है और उसे आप आसानी से नि काल सकते हैं.

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टूथब्रश से निकालें कूड़ा

घर में पड़े पुराने टूथब्रश या किसी मुलायम ब्रश से भी आप गर्म पानी में डुबाने के बाद धीरे-धीरे हल्के हाथों से रगड़ें. उन हिस्सों पर खासकर ध्यान दें, जहां ज्यादा गंदगी जमा होती है.

बेकिंग सोडा से हटाएं जिद्दी लेयर

अगर केवल गर्म पानी से छलनी साफ नहीं हो रही है तो आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं. क्लीनिंग के मामले में बेकिंग सोडा का कोई तोड़ नहीं माना जाता है. आप छलनी साफ करने के लिए भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इसके लिए आप एक कटोरी में थोड़ा बेकिंग सोडा लेकर उसमें कुछ बूंद पानी डालकर गाढ़ा पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को छलनी के ऊपर और खासकर जाम हुए हिस्सों पर लगाएं. कुछ मिनट छोड़ने के बाद पुराने टूथब्रश से हल्के हाथ से ब्रश करें. इसके बाद बहते पानी के नीचे अच्छी तरह धो लें.

सिरके का भी कर सकते हैं इस्तेमाल

अगर छलनी में चाय की पुरानी परत और दाग काफी समय से जमा हैं, तो सफेद सिरके और पानी का घोल मददगार हो सकता है. एक बर्तन में पानी और थोड़ी मात्रा में सफेद सिरका मिलाकर छलनी को कुछ देर भिगोएं. इसके बाद ब्रश से साफ करके पानी से अच्छी तरह धो लें.

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अगर पानी से धोने के बाद भी सिरके की स्मेल नहीं जाती है तो सिरके की स्मेल हटाने के लिए आखिर में एक बार साफ गर्म पानी से छलनी धो सकते हैं.

छेदों को नुकीली चीज से साफ न करें

घरों में कई बार लोग चाय की छलनी की गंदगी साफ करने के लिए नुकीली चीज का इस्तेमाल करने लगते हैं. जबकि छोटे छेद देखकर उन्हें सुई, पिन या चाकू से खोलने की कोशिश न करें. इससे छलनी की महीन जाली खराब या मुड़ सकती है. अगर छेदों में कुछ फंसा है तो मुलायम ब्रश का इस्तेमाल करना ही सही होता है.

सफाई के बाद ऐसे रखें छलनी

छलनी धोने के बाद उसे तुरंत बंद कैबिनेट या अलमारी में न रखें. पहले उसे अच्छी तरह सुखा लें. क्योंकि अगर छलनी में नमी रह जाकी है तो उसमें स्मेल और गंदगी दोबारा जमा हो सकती है. रोजाना इस्तेमाल के बाद छलनी को पानी से अच्छी तरह धोना भी जरूरी है, ताकि चाय की परत जमने न पाए.

डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सामान्य घरेलू सफाई के सुझावों पर आधारित है. किसी भी सफाई सामग्री का इस्तेमाल करने से पहले छलनी के मटेरियल और निर्देशों को ध्यान में रखें.

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