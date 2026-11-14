Kal Ka Rashifal 15 November 2026: कल इन राशियों के अटके काम होंगे पूरे, मिलेगी बड़ी खुशखबरी! जानें 12 राशियों का हाल

मेष

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कार्य व्यापार में प्रबंधन अपेक्षा से अच्छा रहेगा. शुभ संस्कारों को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण मामले गति लेंगे. प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा. मान सम्मान में वृद्धि होगी. प्रबंधन में प्रभावी बने रहेंगे. पैतृक पक्ष बेहतर रहेंगे. अनुभव का लाभ मिलेगा. सभी सहयोग होंगे. योजनाओं को गति देंगे. करियर कारोबार में बेहतर करेंगे. संतुलन सामंजस्य बढ़ाने का प्रयास रहेगा. चहुंओर शुभता बनी रहेगी. शासकीय विषय बनेंगे. पुरस्कृत हो सकते हैं. सहजता बनाए रहेंगे.

शुभ अंक: 1, 6 और 9

शुभ रंग: लाल

कल का उपाय: भगवान दिनकर सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. माणिक्य धारण करें. सहयोग बढ़ाएं. व्यवस्था संवारें.

वृष

सभी मामले उचित दिशा पाएंगे. कारोबार सकारात्मक रहेगा. पद प्रतिष्ठा बल पाएंगे. आर्थिक प्रयासों में तेजी बनी रहेगी. बंधुजनों से मेलजोल बढ़ाएंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. परिजनों का सहयोग मिलेगा. समकक्षों की मदद से श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. असहजताएं दूर होंगी. कार्य व्यापार में उछाल आएगा. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. मनोरंजक यात्रा की संभावना बनेगी. बेहतर अनुभव करेंगे. मित्रों का साथ रहेगा. शैक्षिक मामलों में प्रभावी रहेंगे.

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शुभ अंक: 6 और 9

शुभ रंग: धवल

कल का उपाय: भगवान दिनकर सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. आस्था बढ़ाएं.

मिथुन

जल्दबाजी में चर्चा समझौते न करें. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. योजनानुसार आगे बढ़ते रहेंगे. नवीन प्रयासों में सहजता दिखाएं. आकस्मिकता बनी रह सकती है. परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. तैयारी पर जोर बढ़ाएंगे. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. खानपान सात्विक रखेंगे. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचें. व्यापार में सजगता बढ़ाएं. परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी. सफलता का प्रतिशत औसत रहेगा. प्रलोभन में न आएं.

शुभ अंक: 1, 5, 6 और 9

शुभ रंग: आसमानी

कल का उपाय: भगवान दिनकर सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सजगता बनाए रहें.

कर्क

कार्य व्यापार में सकारात्मकता बढ़ेगी. लाभ में वृद्धि के प्रयास बढ़ाएंगे. साझा कार्यों को बल मिलेगा. जीवन में सुख सौख्यरहेगा. दीर्घकालिक योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. साझेदारी से सफलता की राह खुलेगी. संबंधों को मजबूत बनाएंगे. विभिन्न मोर्चे पर सकारात्मकता बनी रहेगी. टीम भावना बढ़ेगी. कामकाज में तेजी दिखाएंगे. कार्य योजनाओं को गति देंगे. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. निजी मामले पक्ष में रहेंगे. पेशेवरता और नेतृत्व क्षमता को बल मिलेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 6 और 9

शुभ रंग: गुलाबी

कल का उपाय: भगवान दिनकर सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. जिम्मेदार बनें.

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सिंह

कर्म की प्रधानता बनाए रखने का समय है. विविध प्रयासों से स्थिति को मजबूत बनाए रखेंगे. रिश्तों को निभाने में सफल होंगे. अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करेंगे. लेन देन में सावधानी बढ़ाएंगे. निवेश पर नियंत्रण रखेंगे. बहकावे में नहीं आएंगे. क्षमाशील बने रहेंगे. बजट के अनुसार चलेगे. पेशेवर प्रयास फलेंगे. उपलब्धियां पूर्ववत् रहेंगी. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. नौकरी में बेहतर रहेंगे. नियम पालन रखेंगे. लोभ व प्रलोभन में आने से बचें. सेवा भाव बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 1 और 9

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

कल का उपाय: भगवान दिनकर सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. माणिक्य धारण करें. नियम रखें.

कन्या

आवश्यक कार्य आगे बढा पाएंगे. करियर में उचित प्रयासों से प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे. मित्रों पर सहयोग और भरोसा बढ़ेगा. महत्वपूर्ण मामलों में प्रभाव बनाए रहेंगे. कला कौशल संवरेगा. बुद्धिमत्ता से जगह बनाएंगे. मन के मामले पक्ष में बनेंगे. सभी प्रभावित होंगे. मित्र वर्ग प्रसन्न रहेगा. शैक्षिक गतिविधियों में आगे रहेंगे. भावनात्मक मामलों में बेहतर रहेंगे. संतान अच्छा करेगी. सक्रियता और संतुलन से आगे बढ़ेंगे. समकक्षों में सामंजस्यता बढ़ेगी. व्यावसायिक लाभ बढ़ेगा.

शुभ अंक: 1, 5, 6 और 9

शुभ रंग: पिस्ता कलर

कल का उपाय: भगवान दिनकर सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. बड़ों की सुनें.

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तुला

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परिवार से करीबी बनाए रखने पर फोकस होगा. प्रबंधन व प्रशासन के कार्य बनेंगे. भौतिक सुविधाओं पर जोर रहेगा. निजी संसाधनों पर ध्यान देंगे. सुनी बातों पर भरोसा करने से बचें. पारिवारिक मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. जिद जल्दबाजी में न आएं. अनावश्यक हस्तक्षेप से बचें. सलाह सामंजस्य से कार्य करें. भावावेश में निर्णय न लें. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक संतुलन बनाए रखें. बड़ों का सानिध्य पाएंगे.

शुभ अंक: 6 और 9

शुभ रंग: स्फटिक के समान

कल का उपाय: भगवान दिनकर सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सामंजस्यता रखें.

वृश्चिक

भाई बंधुओं में शुभता सहजता बढ़ेगी. वाणिज्यिक मामलों में पहल बनी रहेगी. संपर्क संवाद का दायरा बड़ा होगा. प्रभावशाली प्रदर्शन बनाए रखेंगे. सामाजिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. शुभ सूचनाएं साझा करेंगे. इच्छित उपलब्धि हासिल हो सकती हैं. साहस पराक्रम बना रहेगा. परिचय का लाभ उठाएंगे.सुख सुविधाओं पर जोर बढ़ाएंगे. जन कार्यों में रुचि दिखाएंगे. मेलजोल बढाएंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. सामाजिक विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. भेंट मुलाकात के अवसर बनेंगे.

शुभ अंक: 1, 6 और 9

शुभ रंग: गेरुआ

कल का उपाय: भगवान दिनकर सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. माणिक्य धारण करें. विनम्र बने रहें.

धनु

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परिवार के कार्य गति लेंगे. संपत्ति से संबंधित प्रयास बेहतर बनेंगे. श्रेष्ठ आयोजनों से जुड़ेंगे. अतिथि आगमन होगा. सहयोग की भावना रखेंगे. घर में खुशियां बनी रहेंगी. स्वजनों से भेंट होगी. अतिथि आगमन बना रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. सभी को सम्मान देंगे. निजी जीवन में शुभता का संचार रहेगा. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सुख सौख्य बढ़ेगा. कारोबार में तेजी रखेंगे. यात्रा संभव है. परिजनों का सहयोग समर्थन मिलेगा. लक्ष्य पूरे कर सकते हैं.



शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: स्वर्णिम

कल का उपाय: भगवान दिनकर सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. माणिक्य धारण करें. सबका आदर करें.

मकर

कारोबार में तेजी बनाए रखेंगे. सहज व्यवहार से सबको प्रभावित करेंगे. नया करने का भाव रहेगा. रचनात्मक सोच रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. लंबित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. नवाचार बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. आर्थिक प्रयास संवरेंगे. खुशियां साझा करेंगे. संपर्क का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता पर जोर रखेंगे. कला कौशल संवरेंगे. नीति नियम नैतिकता बनाए रखेंगे. साझा कार्य बनेंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों में भेंट होगी.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: बैंगनी

कल का उपाय: भगवान दिनकर सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. उत्साह बनाए रहें.

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कुंभ

लेनदेन में जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर चर्चाओं में भाग लेंगे. ठगों व जालसाजों से बचें. कामकाजी मामले लंबित रह सकते हैं. संबंधों के प्रति सजग रहेंगे. न्यायिक मामले उभर सकते हैं. नियमपालन बनाए रखें. चर्चा में सर्तकता बनाए रखें. रिश्तेदारों की सहायता बढ़ाएं. पेशेवरों का साथ समर्थन पाएंगे. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. निवेश में सजगता रखेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. कामकाज सामान्य बना रहेगा. विदेश की यात्रा हो सकती है.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: पीतांबरी

कल का उपाय: भगवान दिनकर सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. मितभाषी रहें.

मीन

उद्योग व्यापार में उपलब्धियां बल पाएंगे. पेशेवर कार्य उम्मीद से अच्छे बनेंगे. व्यवसायिक गतिविधियों में बेहतर रहेंगे. कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम बनेंगे. लाभ के प्रयासों में तेजी बनाए रखेंगे. धनधान्य में वृदिध होगी. विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. चहुंओर हर्ष आनंद का वातावरण रहेगा. करियर व्यापार पर फोकस बढ़ाएंगे. रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. नेतृत्व क्षमता संवरेगी. इच्छित परिणाम बनेंगे.

शुभ अंक: 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग: सिंदूरी

कल का उपाय: भगवान दिनकर सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. माणिक्य धारण करें. बड़ा सोचें.



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